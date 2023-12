Cómo solucionar el problema de AirPlay que no funciona en el televisor Sony.

Muchas personas enfrentan problemas al usar AirPlay en iOS con televisores Sony. AirPlay transmite cualquier tipo de contenido desde tus dispositivos Apple a dispositivos compatibles a través de WiFi. Echemos un vistazo rápido a las soluciones. También enumeraremos los varios modelos de televisores Sony compatibles con AirPlay.

Modelos de televisores Sony compatibles con AirPlay

Antes de pasar a las soluciones, es mejor que revises rápidamente la lista de modelos de televisores Sony que admiten AirPlay 2. Aquí están todos los modelos que lo hacen:

(Aquí se incluyen los modelos)

Además de estos, también puedes usar AirPlay 2 en los siguientes modelos de televisores Sony una vez que ejecutes las últimas actualizaciones de software en ellos:

(Aquí se incluyen los modelos)

Si quieres conocer más acerca de los modelos de televisores Sony compatibles con AirPlay 2, puedes consultar esta lista.

Cómo solucionar el problema de que Sony Bravia no funciona con AirPlay

Una vez que confirmes que tu televisor Sony es compatible con AirPlay, ahora es el momento de solucionar el problema.

1. Intenta reiniciar tu televisor después de desconectarlo

Si crees que tu AirPlay y TV están completamente bien y aún no funcionan, apagarlos y luego reiniciarlos podría hacer el truco. Para hacerlo, simplemente apaga el televisor, desconéctalo y presiona el botón de encendido durante más de medio minuto. Con esto, elimina cualquier energía residual en el televisor. Finalmente, enciende el televisor y verifica si AirPlay ha comenzado a funcionar o no.

2. Arreglar la configuración de WiFi

Antes de transmitir cualquier cosa a través de AirPlay, asegúrate de que tu televisor Sony y tu dispositivo Apple estén conectados al mismo WiFi y tengan una conexión a internet estable. Puedes verificar esto navegando a Configuración> WiFi en ambos dispositivos y ejecutando una prueba de velocidad de internet para evitar cualquier interrupción durante las transmisiones. Cabe mencionar que AirPlay no funciona mientras tu dispositivo está conectado a una red celular.

3. Actualización de software en ambos dispositivos iOS y televisores Sony

Hay un montón de televisores Sony que no admiten AirPlay en su configuración predeterminada, sin embargo, la compañía ha habilitado la función en la última actualización. Asegúrate de que tu software esté actualizado tanto en tu dispositivo Apple como en tu televisor Sony. Para ello, en tu dispositivo iOS, navega a Configuración> General> Actualización de software y confirma si tienes la última versión.

Del mismo modo, en tu televisor Sony, ve a Configuración> Sistema> Acerca de> Actualización de software del sistema y actualiza tu televisor a su última versión.

4. Asegúrate de que tanto el televisor Sony como tu dispositivo Apple estén conectados al mismo WiFi, ya que solo así podrás transmitir a través de AirPlay.

5. Asegúrate de que tu televisor Sony no esté emparejado con un dispositivo diferente, ya que no mostrará ningún dispositivo adicional disponible. Simplemente selecciona el dispositivo no deseado en tu televisor Sony y toca Eliminar para transmitir a través del dispositivo que desees.

Activar AirPlay en el televisor Sony

Asegúrate de que AirPlay esté habilitado en tu televisor Sony y sea visible para dispositivos cercanos. Sigue estos pasos para hacerlo.

(Sigue los pasos)

Eliminar todos los dispositivos emparejados

A veces no puedes usar AirPlay desde tu dispositivo Apple debido a un dispositivo emparejado existente. Sigue estos pasos para eliminar y restablecer todos los dispositivos emparejados de tu televisor Sony. Asegúrate de seguir esto solo como último recurso, ya que desemparejará tus dispositivos existentes de tu smart TV.

(Sigue los pasos)

Después de restablecer todos los dispositivos emparejados, ingresa el código nuevamente en tu dispositivo Apple y conéctalo a través de AirPlay.

Restablecer de fábrica tu televisor Sony

Finalmente, si nada funciona, puedes hacer un restablecimiento de fábrica en tu televisor Sony para restablecer todas las configuraciones y devolver tu smart TV a su configuración predeterminada. Sin embargo, perderás todas las aplicaciones descargadas, configuraciones y dispositivos emparejados de tu televisor.

Se necesita: 2 minutos

Aquí tienes cómo puedes restablecer de fábrica tu televisor Sony

En el control remoto de tu televisor Sony, presiona el botón de INICIO. Ahora, selecciona Configuración y navega a Ajustes del sistema. Aquí, selecciona Soporte al cliente y presiona Restablecer ajustes de fábrica para continuar el proceso.



Ahora, selecciona Sí y completa el proceso.

Y eso es todo. En unos minutos, tu televisor Sony eliminará todos los datos almacenados y restaurará sus configuraciones de fábrica. En general, este proceso completo tomará un par de minutos, después de lo cual podrás usar tu televisor con sus configuraciones predeterminadas.

Si ninguna de estas soluciones funciona, adelante y haz un restablecimiento de fábrica duro en tu televisor Sony para devolverlo a sus configuraciones predeterminadas. En general, esta guía puede ayudar a los usuarios a reflejar sus dispositivos Apple en un televisor Sony. Consulta cómo solucionar AirPlay en otras marcas de televisores como Samsung y LG.