¿Cómo se puede saber si un entrenador de fútbol es realmente bueno en su trabajo?

Una cosa importante que recordar sobre Andre Villas-Boas es que tenía un cabello ridículamente bueno.

No gastas una tarifa récord de €15 millones (£12.9; $16.3m) para fichar a un entrenador novato lejos de Porto a menos que estés bastante seguro de lo que estás consiguiendo, y una cosa que el Chelsea sabía con certeza, allá por los días de gloria de 2011, era que el hombre con un peinado de corte lateral rojo zorro se veía increíblemente genial cuando lo lanzaban al aire durante las celebraciones de los trofeos.



Villas-Boas en Porto en 2010 (Dimitar Dilkoff/AFP via Getty Images)

Un cabello así tenía ideas nuevas y atractivas, quizás una filosofía. Tenía un barrido esbelto que podría dominar una conferencia de prensa, ardiendo volcánicamente por encima de los picos dentados de un cuello desabrochado. Pero cuando el prodigio de 33 años concedió su primera entrevista como el entrenador más caro del mundo, todo el glamour se desvaneció rápidamente.

“No esperen algo”, advirtió suavemente Villas-Boas, “de un solo hombre”.

Fiel a su palabra, fue despedido en marzo.

Villas-Boas al Chelsea podría haber pasado como un error histórico si no fuera por todos los entrenadores en quienes los equipos derrocharon tarifas de transferencia en los últimos años solamente: Marco Rose al Borussia Dortmund (€5 millones por una temporada sin brillo); Adi Hutter al Borussia Mönchengladbach (€7.5 millones, igual); Julian Nagelsmann al Bayern Múnich (€25 millones por 19 meses); Graham Potter al Chelsea (mejor no hablar de eso). Estos eran la crema y nata, los entrenadores que los clubes no podían permitirse esperar, pero en sus nuevos trabajos tuvieron la vida útil de un manojo de plátanos magullados.

¿Cómo sabemos si un entrenador es bueno? La pregunta suena casi demasiado obvia para hacerla, cualquiera en el bar estará encantado de explicártelo a gritos sobre una pinta, pero las organizaciones profesionales con millones en juego la pasan por alto cada año. Aparentemente, la respuesta no es un gran cabello. Tampoco pueden ser los trofeos, ya que prácticamente solo están disponibles para entrenadores que ya están en clubes importantes. Si el estudio de los entrenadores en ascenso puede considerarse una ciencia, sigue siendo en gran medida teórica.

“Hemos trabajado con clubs de fútbol y ligas, de hecho, sobre lo que predice el éxito de un entrenador y es muy, muy difícil”, dice Omar Chaudhuri de la consultoría deportiva 21st Group. “Hay muy pocos predictores sólidos”.

A todos les encanta un ganador, por lo que tiene sentido que los empleadores comiencen por buscar talento de entrenador hacia la parte superior de la tabla. Pero también sabemos que en el mundo groseramente desigual del fútbol europeo, las nóminas son el destino para la mayoría de los equipos, sin importar quién esté en el área técnica. Los entrenadores que más admiramos son aquellos que logran superar su peso.

Para identificar a esos sobreperforadores, podemos comenzar modelando la relación entre la fortaleza de la plantilla y el éxito utilizando los “valores de mercado” proporcionados por Transfermarkt, que son un buen indicador de la calidad de los jugadores cuando no tienes los salarios a mano. Promediaremos los valores de esta temporada con los de la temporada pasada, cuando estén disponibles, para darles crédito a los entrenadores por el desarrollo de los jugadores, y luego ponderaremos los valores por minutos jugados para tener en cuenta las ausencias.

En cuanto al rendimiento, usaremos una mezcla del 70/30 de la diferencia de goles esperados sin penaltis y la diferencia de goles reales, lo que captura bastante bien la fortaleza del equipo y pone más énfasis en las partes del juego en las que los entrenadores probablemente tengan cierta influencia (crear y negar oportunidades) que en las partes en las que probablemente no la tengan (definir, salvar tiros, presionar exitosamente por penales haciendo el gesto del cuadro VAR con los dedos).

Los resultados son sorprendentes. Durante las últimas siete temporadas en las principales ligas de Europa, nuestro modelo de calidad de jugadores simples puede explicar aproximadamente el 80 por ciento del éxito de los equipos.

¿Pero qué hay del 20 por ciento restante? ¿Quién debería recibir crédito por eso?

Cuando observamos los valores atípicos en el gráfico anterior, parece justo decir que el estilo despreocupado de Gian Piero Gasperini ayudó a elevar a la plantilla de presupuesto medio de Atalanta a ser un contendiente de la Liga de Campeones hace unos años, y todo el grupo de entrenadores y tipos interinos que supervisaron la desastrosa campaña 2020-21 de Schalke probablemente no eran tan buenos en su trabajo. Tal vez el rendimiento sobre el valor de la plantilla sea una medida justa de lo que un entrenador aporta.

Para tranquilidad, la lista de equipos líderes en diferencia de goles ajustada sobre lo esperado de la actual temporada es una especie de quién es quién de leyendas del entrenamiento y los entrenadores emergentes más populares del juego.

Xabi Alonso rechazó avances de Bayern Múnich y Liverpool para quedarse en el campeón alemán en ciernes Bayer Leverkusen, mientras que Roberto De Zerbi del Brighton, a quien ni más ni menos que Pep Guardiola llamó “uno de los entrenadores más influyentes de los últimos 20 años”, sigue siendo un fuerte candidato para ambos trabajos.

En Cataluña, el Barcelona ha estado coqueteando con Michel del Girona. Sebastian Hoeness, Paulo Fonseca, Thiago Motta y Will Still tienen muchos admiradores, y quizás todos deberíamos prestar más atención a lo que Eric Roy está cocinando en Brest.

¿Entonces es eso: ¿hemos descifrado la fórmula no tan secreta para encontrar al próximo mejor entrenador de Europa?

Bueno, espera un segundo.

Un rasgo importante para una buena estadística deportiva es la estabilidad, o cuánto varía de una temporada a otra. Si el rendimiento del año pasado no puede predecir el del próximo porque el número es demasiado sensible al contexto, probablemente no quieras convertirlo en la base única de ninguna decisión de contratación costosa.

Según ese criterio, nuestra métrica de entrenador es un fracaso. Para los entrenadores que cambian de trabajo, no existe ninguna correlación entre el rendimiento por encima o por debajo de las expectativas en su antiguo club y su primera temporada en su nuevo club. Aunque la diferencia de goles añadida parecía bastante buena para identificar a los entrenadores más destacados de esta temporada, no tiene valor predictivo para las nuevas contrataciones.

Cuando el Chelsea gastó £21.5 millones para fichar a Graham Potter, venía de uno de los mejores períodos de cualquier entrenador en los últimos siete años: en 2020-21 y 2021-22, el Brighton terminó 22 y 13 goles ajustados mejor de lo esperado. Sus siete meses en Londres no fueron tan exitosos.

Mientras tanto, Brighton fichó a Roberto De Zerbi aunque su última temporada en Sassuolo había sido simplemente promedio en comparación con el valor de su plantilla. Había tenido una temporada bastante buena el año anterior, y una respetable etapa fuera de las cinco principales ligas en el Shakhtar Donetsk en medio, pero nada que sugiriera que su primer año en Brighton sería el cuarto mejor de cientos en nuestro conjunto de datos.

¿Qué puede explicar la diferencia entre estas dos historias de contratación tan diferentes? Tal vez haya una pista en cómo el dueño de Brighton, famoso por ser analítico, Tony Bloom explicó su proceso. “Estoy seguro”, dijo de la contratación de De Zerbi, “de que su estilo y enfoque táctico se adaptarán de manera excelente a nuestra plantilla existente”.



De Zerbi (de frente a la cámara) y Potter en 2022 (Bryn Lennon/Getty Images)

Los clubes inteligentes no contratan simplemente entrenadores exitosos con la esperanza de que posean algún conocimiento innato sobre cómo ganar. Son cuidadosos al combinar las tácticas de un entrenador con los jugadores que ya tienen, sabiendo que cambiar estilos les costará dinero y tiempo.

“No quiero tener que reemplazar a 15 jugadores o algo así en dos años”, dice un consultor de análisis veterano, que solicitó el anonimato para proteger las relaciones con los clientes. “Porque entonces se convierte en un proyecto de simplemente reciclar jugadores y esperar que todo funcione”.

No todos los clubes son tan cuidadosos en este paso como Brighton. Chaudhuri explica que las búsquedas a menudo comienzan con una “parte de rendimiento” para determinar si los entrenadores están sacando el máximo provecho de su plantilla actual, pero “luego tienen un aspecto de estilo de juego, que los clubes tienden a ser bastante vagos sobre cómo quieren jugar. Dicen: ‘Queremos que los juegos sean atractivos y emocionantes’, lo que eso signifique. Y luego van y preguntan, ‘Está bien, díganos cómo piensa que se ve eso’”.

El otro consultor está de acuerdo. “Tuve esta reunión ayer, di cinco candidatos, como, ‘¿Qué piensas de estos cinco?’”, dice. “Y él dijo, ‘Bueno, me gustan estos cuatro’. Pero le dije, ‘Uno de estos cuatro no es realmente el estilo que dijiste que querías’”.

Descubrir qué entrenadores han superado las expectativas es la parte fácil. Puedes ver a sus jugadores lanzándolos al aire en una celebración de trofeos y visualizar a tu club haciendo lo mismo la próxima temporada. Pero el éxito, por sí solo, es voluble. También tiende a ser costoso. La pregunta correcta no es “¿Cómo sabemos si un entrenador es bueno?”, sino “¿Cómo sabemos si un entrenador será bueno para este grupo de jugadores?”

El ingrediente secreto para contratar al entrenador adecuado es el estilo, y no solo el que viene con un cabello realmente bueno.

(Foto del encabezado: Lars Baron/Getty Images)

The Athletic recientemente perfiló a seis de los entrenadores más innovadores y emergentes del fútbol europeo.