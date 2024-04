Cómo se estableció el enfrentamiento del campeonato masculino de la NCAA de 2024

GLANDALE, Arizona – ¡Están de vuelta!

Los Huskies de UConn sobrevivieron a un ataque de 40 minutos de Alabama para avanzar a su segundo juego consecutivo por el campeonato nacional con una victoria de 86-72 en el State Farm Stadium en la segunda semifinal nacional. Los Purdue Boilermakers les esperan en el partido por el campeonato nacional el lunes por la noche, junto con una cita con la historia.

UConn intentará convertirse en el primer equipo desde los Florida Gators en 2006 y 2007 en ganar títulos nacionales consecutivos.

El novato Stephon Castle empató su récord personal con 21 puntos para liderar a UConn contra la Tide. Donovan Clingan anotó 18, Alex Karaban y Cam Spencer tuvieron 14 cada uno y Tristen Newton agregó 12.

El guardia de la Crimson Tide, Mark Sears, terminó con 24 puntos, Grant Nelson añadió 19 y Aaron Estrada anotó 13. Alabama empató el marcador en 56 con 12:41 restantes, pero los Huskies completaron una carrera de 30-16 para cerrar el juego y avanzar.

Con el juego por el título definido, los expertos de ESPN John Gasaway, Josh Weinfuss, Jeff Borzello y Myron Medcalf analizan cómo se ganó cada uno de los partidos del Final Four masculino el sábado para preparar lo que podría ocurrir el lunes en el State Farm Stadium. – Josh Weinfuss

CÓMO UCONN VENCIÓ A ALABAMA 86-72

¿Cuál fue clave en la victoria de Connecticut?

Después de ceder múltiples ventajas de ocho puntos en los primeros cinco minutos del segundo tiempo y empatar en 56 con 12:41 restantes, UConn utilizó una racha de 8-0 para tomar el control. Y los Huskies nunca miraron hacia atrás.

Selecciones del editor

2 Relacionado

Castle anotó cuatro puntos seguidos para comenzar la racha antes de que Samson Johnson añadiera un mate y Karaban encestar un salto para poner a los Huskies arriba por ocho. A partir de ahí, Alabama nunca se acercó a menos de seis. – Weinfuss

¿Qué fue lo que más te sorprendió de este partido?

UConn ganó superando a Alabama en lugar de detener a la Crimson Tide. Sí, los Huskies están clasificados como No. 1 ofensivamente en KenPom, pero estamos hablando de un equipo que llegó al Final Four sofocando por completo a las ofensivas rivales. Solo pregunta a Illinois. Contra la Tide, sin embargo, Stephon Castle tuvo una noche sobresaliente en cuanto a anotaciones y UConn cometió solo cuatro pérdidas de balón. – Gasaway

¿Quién fue el jugador más destacado?

Castle ingresó en una élite cuando se unió a Carmelo Anthony y Patrick Ewing para convertirse en el tercer novato de la Big East en anotar 20 puntos en un partido del Final Four. Añadió cinco rebotes a sus 21 puntos y cuando finalizó un alley-oop de Tristen Newton con 15:43 restantes, inició la racha que le dio a los Huskies la ventaja que no abandonarían. – Weinfuss

¿UConn luce un poco menos imbatible después de este juego?

Estas cosas son relativas, ¿verdad? No, UConn nunca tuvo una ventaja de 30 puntos sobre la Crimson Tide. Eso es un listón ridículamente alto que este equipo se ha puesto. Seguimos hablando de un equipo que ha ganado 11 juegos seguidos en el torneo de la NCAA por dobles dígitos. Eso es irreal. Los Huskies son detenibles porque la historia confirma que incluso los equipos más increíbles pueden ser detenidos. Pero UConn sigue luciendo muy difícil de vencer. – Gasaway

¿Cuál será el legado de Alabama?

Nate Oats creó nuevamente un gigante ofensivo que llevó al primer pase de Alabama al Final Four: una prueba de que podría disfrutar aún más éxito en el futuro. Su fórmula funciona. Sus equipos lanzan muchos triples y evitan los tiros de media distancia. Juegan rápido y desafían a los equipos a igualar su ritmo. Eso funcionó por un tiempo contra los Huskies, aunque no durante todo el juego. Pero el sistema de Oats llevó a Alabama al máximo escenario del baloncesto universitario y podría seguir haciéndolo en futuras temporadas. Eso importa. – Myron Medcalf

Zach Edey y su doble-doble de 20 puntos envían a Purdue a la final del torneo masculino NCAA

Los 20 puntos y 12 rebotes de Zach Edey impulsan a Purdue más allá de NC State y hacia el partido por el campeonato del torneo de la NCAA por primera vez desde 1969.

CÓMO PURDUE VENCIÓ A NC STATE 63-50

¿Cuál fue clave en la victoria de Purdue?

Historias principales de la semana

Obtén acceso exclusivo a miles de artículos premium al año de los mejores escritores.

• CBB: Cómo 3 equipos pueden detener a UConn »

• Barnwell: Éxitos y fallos en el draft de la NFL »

• Lo que refleja el final de los Rockets sobre el Oeste »

Más contenido de ESPN+ »

Bueno, además de tener al Jugador del Año de AP en dos ocasiones jugando como tal, Purdue avanzó al partido por el campeonato nacional debido a su tiro exterior. Los Boilermakers encestaron 10 triples (40% desde detrás del arco) mientras mantenían a NC State en 28.8%. Esto, a pesar de 16 pérdidas de balón, la mayor cantidad del torneo, representó un gran cambio respecto a los dos torneos de la NCAA anteriores, en los que lanzaron solo un 26.7% desde el triple. El tiro de los Boilers les ayudó a evitar una quinta derrota al cometer al menos 14 pérdidas. – Josh Weinfuss

¿Qué fue lo que más te sorprendió de este partido?

faltan 30 o 40 puntos en total en este partido, y eso no me lo esperaba. Purdue llegó al Final Four con la mejor ofensiva del torneo, anotando 1.29 puntos por posesión en sus cuatro victorias. Esta vez, sin embargo, los Boilermakers anotaron 63 puntos en 64 posesiones. NC State logró forzar a los Boilermakers a cometer 16 pérdidas, pero los Wolfpack simplemente no pudieron encestar sus tiros. – Gasaway

¿Quién fue el jugador más destacado?

¿Quién más? Este equipo de Purdue pasa por Zach Edey de una manera u otra, y sucedió de nuevo. Edey terminó con 20 puntos y 12 rebotes para su sexto doble-doble seguido desde el torneo de la NCAA del año pasado, mientras se convirtió en el primer jugador de la Big Ten con cinco dobles dobles en un torneo de la NCAA. También pudo afectar el juego más allá de sus puntos y rebotes. Edey tocó el balón en 41 posesiones, lo que produjo 36 puntos de Purdue y solo seis pérdidas. – Weinfuss

¿Qué puede aprender el próximo oponente de Purdue de este partido?

No hagas faltas a Edey. Mantener al ganador del premio Wooden a un doble-doble de 20-12 se considera una victoria para NC State; los Wolfpack simplemente no pudieron seguir adelante y anotar suficientes puntos. Aún así, hacer que Edey anote desde el campo es tu mejor opción en una situación que no tiene buenas opciones. Edey anotará sus puntos de todas formas, pero no lo envíes a la línea y no agotes tu juego interior. – Gasaway

¿Cuál será el legado de NC State?

La carrera de NC State hacia el Final Four sigue siendo histórica. Los Wolfpack fueron solo el sexto equipo #11 en llegar a un Final Four, y su racha de nueve victorias consecutivas de eliminación fue simplemente notable. Historias de Jim Valvano y la increíble carrera de campeonato de NC State de 1983 salieron de los archivos, y Burns emergió como una de las estrellas revelación del torneo de la NCAA. Keatts tiene mucha seguridad en su trabajo ahora, y ha demostrado que Raleigh es un lugar donde las transferencias pueden tener un impacto inmediato. – Jeff Borzello