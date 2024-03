Cómo migrar lejos de iCloud+

En un mundo con costos cada vez más altos, algunos lectores desean recortar sus presupuestos. El precio de iCloud+ por 50GB ($0.99/ £0.99 al mes) hasta 12TB ($59.99/£54.99 al mes) de almacenamiento más otros beneficios puede no parecer terrible en comparación con, por ejemplo, servicios de transmisión o un café latte de lujo, pero no es nada. Si tienes una familia que utiliza dispositivos Apple y estás utilizando Compartir en Familia con un plan de Apple One ($25.95/£24.95 al mes por 200GB o $37.95/£36.95 al mes por 2TB) el costo es más que trivial.

La verdadera pregunta es, ¿puedes obtener lo que necesitas sin depender de iCloud?

Para los propósitos de esta columna, estoy utilizando los 2TB como el punto óptimo, ya que es lo suficientemente alto como para considerar un recorte. Registrarse en iCloud+ con 2TB cuesta $9.99/£8.99 al mes, y puede compartirse con miembros de un grupo de Compartir en Familia; el plan Apple One Premier ($37.95/£36.95 al mes) puede ser utilizado por un individuo o un grupo de Compartir en Familia, pero es el único plan incluido con 2TB. (Los miembros del grupo de Compartir en Familia solo pueden acceder a su propio almacenamiento, pero su almacenamiento y el tuyo cuentan todos hacia el total en el grupo de almacenamiento de iCloud+.)

Considera qué servicios obtienes con iCloud+ que perderías si volvieras al plan básico gratuito de iCloud de 5GB. Una lista completa de servicios asociados se puede encontrar en el sitio web de Apple.

Fotos de iCloud

Uno de los grandes puntos de venta de iCloud es la capacidad de sincronizar tus fotos y videos en todos tus dispositivos, respaldarlos y copiarlos tan pronto como los captures en un dispositivo móvil o los importes en una Mac de escritorio, además de conservar versiones optimizadas de la biblioteca para reducir el almacenamiento en los dispositivos. Es difícil de replicar esto. Deberás importar regularmente medios desde dispositivos móviles a una Mac o sistema Windows para prevenir la posibilidad de perderlos y asegurarte de tener excelentes respaldos de la computadora para poder restaurar los medios más tarde.

Una alternativa es Google Photos, que puede sincronizar fotos móviles en su nube hasta los límites de almacenamiento pagados a través de tu cuenta de Google One. Google ofrece 2TB por $99.99/£79.99 al año ($8.33/£6.67 al mes divididos), que se puede compartir con hasta otras cinco personas. No es un gran ahorro.

Para dejar de usar Fotos de iCloud:

En iOS o iPadOS, ve a Configuración > nombre de la cuenta > iCloud > Fotos y desactiva Sincronizar este iPhone/iPad o Fotos de iCloud.

En macOS, ve a Fotos > Configuración/Preferencias > iCloud y desmarca Fotos de iCloud.

En ambos casos, se te preguntará cómo gestionar las imágenes almacenadas en la nube y localmente. Estarás limitado por el almacenamiento disponible en tu dispositivo.

iCloud Drive

Si nunca necesitas compartir archivos o solo compartes archivos relativamente pequeños que encajarían en 5GB, puedes usar el almacenamiento de la capa gratuita de iCloud, la capa gratuita de Dropbox (5GB) o Google Drive (15GB). iCloud Drive proporciona eficazmente una copia de seguridad adicional para los archivos almacenados allí.

Es posible utilizar software basado en computadora o almacenamiento conectado a la red para crear tus propios servidores de archivos accesibles desde internet para la sincronización y el acceso remoto, así como para compartir con otros, pero el costo y la complejidad implicados parecen superar el deseo de ahorrar dinero en una suscripción de iCloud+.

Para dejar de usar iCloud Drive, ve a Configuración (iOS/iPadOS) o Configuración del sistema (macOS), y luego nombre de la cuenta > iCloud > iCloud Drive. Desactiva Sincronizar este iPhone/iPad/Mac. Se te preguntará cómo manejar los archivos, al igual que con las fotos.

Otros servicios

Otros servicios que debes considerar cómo manejar sin los niveles de almacenamiento de iCloud+:

Mensajes en la nube: Si habilitas iCloud para Mensajes puedes sincronizar tu historial de mensajes para tu cuenta de iCloud y los mensajes SMS/MMS asociados en todos tus dispositivos. Esto puede sumar gigabytes con el tiempo debido a los archivos multimedia adjuntos, como películas. No hay una forma directa de replicar esto, aunque realizar respaldos locales utilizando macOS mantendrá una copia de los datos de Mensajes en un iPhone o iPad. También podrías usar Signal, WhatsApp u otros servicios de mensajería, pero asegúrate de entender los compromisos de seguridad de cada uno, especialmente con WhatsApp y el archivado en la nube de los mensajes que intercambias con él.

Correo electrónico de iCloud: Apple ofrece un servicio de correo electrónico al igual que muchas otras empresas, y podrías cambiar a otro proveedor. Si llenas el espacio de almacenamiento de iCloud disponible con correo electrónico y archivos adjuntos, puedes usar la aplicación Mail en macOS o aplicaciones de correo de terceros para descargar el correo electrónico y almacenarlo localmente en tu computadora. El correo electrónico almacenado localmente está sujeto a las mismas preocupaciones sobre mantener copias de seguridad confiables y múltiples de los datos.

Contactos, calendario, recordatorios: Estas tres categorías de datos sincronizados no requieren mucho almacenamiento a menos que añadas archivos grandes a las entradas, como PDF o películas. Deberías poder seguir utilizando la capa gratuita de almacenamiento de iCloud para todas estas necesidades.

Varias cosas diversas: Apple utiliza iCloud para sincronizar las entradas de iCloud Keychain, como un conducto y copia de seguridad de información encriptada de extremo a extremo utilizada por dispositivos, para almacenar en custodia una Clave de Recuperación de FileVault de macOS, y mucho más. Todo eso suma muy poco almacenamiento real consumido.

Una vez que estés seguro de que todo está en su lugar, puedes usar iOS, iPadOS o macOS para reducir el almacenamiento en Configuración/Configuración del sistema > nombre de la cuenta > iCloud > Administrar/Administrar almacenamiento de cuenta.

Respaldo, respaldo, respaldo

Cualquier dato que dejes de sincronizar o no tengas una copia de seguridad central adicional con iCloud, debes asegurarte de archivarlo de manera que puedas acceder más adelante. Si bien el ahorro de dinero es el objetivo, no seas tacaño y termines perdiendo una vida entera de fotos en el proceso. Consigue un disco duro externo económico de alta capacidad que uses para respaldos de Time Machine en red; hazlo rutina hacer respaldos de tus iPhones y iPads en una Mac todas las noches, si es posible; y considera un servicio de respaldo en línea económico y seguro, como Backblaze, que tiene almacenamiento ilimitado por computadora por una tarifa anual fija.

Este artículo de Mac 911 es en respuesta a una pregunta enviada por el lector de Macworld, Chris.

Pregunta a Mac 911

Hemos compilado una lista de las preguntas que más frecuentemente recibimos, junto con respuestas y enlaces a columnas: lee nuestra súper FAQ para ver si tu pregunta está cubierta. Si no es así, ¡siempre estamos buscando nuevos problemas para resolver! Envía la tuya a [email protected], incluyendo capturas de pantalla según corresponda y si deseas que se use tu nombre completo. No todas las preguntas serán respondidas, no respondemos a correos electrónicos, y no podemos brindar asesoramiento directo de resolución de problemas.