Cómo los pagos electrónicos han dominado en India.

Las bodas indias son eventos notoriamente elaborados, que requieren una multitud de cambios de vestuario para múltiples días de festividades.

Solía ser normal que una familia que visitaba la tienda de saris de Brij Kishore Agarwal, cerca de los estrechos callejones del mercado de Chandni Chowk en la Vieja Delhi de la India, saliera con un gran paquete de coloridas prendas bordadas y dejara atrás una considerable cantidad de dinero en efectivo.

Las preocupaciones de que alguien pudiera entrar y robar el dinero antes de poder hacer un depósito bancario mantenían despierto por la noche al propietario de 79 años.

Hoy en día duerme más tranquilo, porque casi todos sus clientes utilizan pagos electrónicos para completar sus compras.

“He visto cambiar este país,” dice Agarwal, quien ha trabajado en la tienda durante unos 65 años. “Muy raramente recibimos pagos en efectivo.”

Los pagos digitales, realizados a través de sistemas como la Interfaz Unificada de Pagos (UPI), que permiten a los usuarios transferir fondos al escanear un código QR, se han vuelto ubicuos en el país más poblado del mundo, transformando la vida diaria.

En Delhi, vendedores de té recopilan rupias a través de aplicaciones móviles, y los conductores de tuk tuk que se detienen a comprar parathas rellenos de paneer caliente pagan con sus teléfonos.

La revolución de los pagos electrónicos también probablemente jugará un papel importante en los intentos de la India de convertirse en una superpotencia económica. Es la quinta economía más grande del planeta, y el primer ministro Narendra Modi, quien actualmente se presenta para su tercer mandato consecutivo, ha dicho que quiere que India sea considerada “desarrollada” para 2047.

“Los pagos digitales probablemente mejorarán el crecimiento de la India al eliminar fricciones, aumentar la eficiencia y reducir costos,” le dijo a CNN Eswar Prasad, profesor de economía en la Universidad de Cornell. “La UPI y la mayor digitalización de la economía también podrían aumentar la inclusividad de este crecimiento,” agregó.

Tienda de saris de Brij Kishore Agarwal en la Vieja Delhi – Sania Farooqui/CNN

Digital India

La iniciativa de la India de digitalizar su sociedad comenzó hace unos 15 años, pero los pagos electrónicos tardaron en ganar popularidad. En 2016, el 96% de las transacciones en India todavía se realizaban con billetes.

Dos eventos ese año cambiaron las cosas. Primero, la organización sin fines de lucro Corporación Nacional de Pagos de la India (NPCI), una iniciativa del banco central y una asociación bancaria, lanzó la infraestructura de pagos UPI.

UPI permite a los usuarios usar su teléfono como una tarjeta de débito virtual, transfiriendo dinero de casi 600 bancos miembros y empresas fintech instantáneamente sin ingresar detalles bancarios o pagar tarifas de transacción.

Códigos QR adornan el toldo de la tienda de toallas de Ramesh Kumar en el mercado de Sarojini Nagar en Delhi. – Sania Farooqui/CNN

Más tarde ese año, el gobierno de repente retiró dos billetes grandes que representaban el 86% de toda la moneda en circulación, con el objetivo declarado de combatir la corrupción. Eso provocó un aumento en el uso de pagos electrónicos.

“No teníamos opción,” dice Ramesh Kumar, de 52 años, propietario de una tienda de toallas en el mercado de Sarojini Nagar en Delhi, quien comenzó a aceptar pagos digitales en 2016.

El Covid-19 impulsó aún más la adopción de transacciones digitales, ya que la gente intentaba protegerse del virus.

Ahora, los indios usan UPI para pagar a todo el mundo, desde vendedores de verduras hasta médicos. Según el gobierno, se completan más transacciones digitales en India que en cualquier otro país. En 2023, el número de transacciones de UPI superó los 100 mil millones.

Hay algunos que se resisten. Azeez, un conductor de rickshaw de 34 años en la Vieja Delhi, le dijo a CNN que tiene demasiado miedo de perder dinero para usar pagos electrónicos.

“Soy una persona no educada, soy pobre, nunca he ido a la escuela, no sé leer ni escribir,” dice. “¿Y si cometo un error?”

El conductor de rickshaw Azeez solo acepta efectivo. – Sania Farooqui/CNN

De todos modos, se espera que la tendencia al alza continúe, aumentando aún más el número y el valor de los fondos que fluyen hacia la economía formal. UPI apunta a realizar dos mil millones de transacciones al día para 2030.

“Si yo puedo, y mi tienda, que es tan antigua, puede avanzar y cambiar de esta manera, estoy seguro de que cada comprador y cliente también lo hará,” dice Agarwal, el vendedor de saris.

‘Un interés en el crecimiento económico de India’

La India es la economía de mayor crecimiento más rápido del mundo y la digitalización “ha desempeñado un papel bastante importante en la exitosa trayectoria económica en la que se encuentra la India,” dice Prasad, autor de “El Futuro del Dinero: Cómo la Revolución Digital está Transformando Monedas y Finanzas.”

Aunque es difícil cuantificar el impacto que ha tenido la adopción de UPI en el producto interno bruto de la India, a nivel micro resulta fácil ver cómo está marcando la diferencia. Agarwal dice que ha aumentado la eficiencia y transparencia para su negocio, y ha simplificado la presentación de impuestos.

Kapil Sharma, de 42 años, quien vende flores por tan solo $0.12 afuera de un templo en la Vieja Delhi, le dijo a CNN que solía perder negocios porque los posibles clientes no querían esperar por el cambio. Comenzó a usar UPI hace aproximadamente un año y ha visto un aumento en las ventas.

“Es simplemente más sencillo,” dice. “Ellos compran, pagan y se van.”

El vendedor de flores Kapil Sharma ofrece un código QR a los clientes. – Sania Farooqui/CNN

Dejando de lado la conveniencia, la infraestructura pública digital de la India ha ayudado a lograr una tasa de inclusión financiera del 80%. Aunque la desigualdad sigue siendo un problema, Prasad dice que la digitalización ha hecho que “los ciudadanos indios, incluyendo a las masas que no son muy ricas, sientan que tienen un interés en el crecimiento económico y la transformación de la India.”

Ahora, la NPCI se centra en expandirse en el extranjero para facilitar que los ciudadanos que trabajan en el extranjero envíen remesas a casa o permitir que los viajeros indios paguen con UPI. Este año, el sitio web de la Torre Eiffel comenzó a aceptar pagos a través de UPI.

“Creo que el gobierno ve a la UPI como un modelo para el resto del mundo,” dice Prasad. “Creo que sin duda ayudaría a la posición de la India en el escenario mundial.”

Independientemente de su impacto futuro fuera de la India, la UPI parece tener un fuerte apoyo de base por parte de aquellos que ya se han beneficiado de ella, lo que significa que su dominio en la nación del sur de Asia probablemente continuará creciendo.

“Si alguien me da la opción de volver al pago en efectivo, simplemente diría que no estoy interesado,” dice Agarwal. “Por favor, consigan un teléfono, descarguen estas aplicaciones y úsenlas.”

