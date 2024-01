Cómo los disturbios violentos consumieron la capital de Papúa Nueva Guinea

Hubo disparos. Tiendas y almacenes ardieron. En el borde del complejo del primer ministro, cientos de manifestantes forcejeaban con las puertas e incendiaron una caseta de vigilancia. En el interior, en el décimo piso del edificio beige que albergaba la oficina del líder del país, enfrentaba llamados a responder con fuerza, tal vez incluso pedir ayuda al antiguo país colonial.

“No estamos llamando a los australianos”, dijo a un reportero el primer ministro James Marape de Papúa Nueva Guinea, en su oficina. “Podemos manejar esto nosotros mismos”.

Los disturbios mortales de la semana pasada sorprendieron a los funcionarios y dejaron al Sr. Marape lidiando con una crisis de rápido movimiento. Pero el descontento había estado hirviendo durante meses en uno de los países más pobres del mundo. Papúa Nueva Guinea tiene una población juvenil muy grande, pero pocos trabajos que ofrecer a sus jóvenes, lo que agrava aún más la dificultad económica.

Entonces, cuando se les descontó el sueldo a cientos de funcionarios públicos y policías, debido a lo que el gobierno describió como un error informático, abandonaron sus puestos de trabajo el 10 de enero. En cuestión de horas, Port Moresby, la capital, se vio sacudida por un nivel de violencia que no veía desde hacía décadas. No se dio a conocer un recuento oficial de muertos, pero al menos se cree que 22 fallecieron en los disturbios, según informes de los medios de comunicación australianos.

El Sr. Marape insistió en que el error de nómina se corregiría y el dinero faltante se restituiría, desestimando afirmaciones que circulaban en las redes sociales de que el recorte salarial era un aumento de impuestos clandestino. Al anochecer, ordenó al ejército restablecer la calma en la capital. Al día siguiente, declaró un estado de emergencia de dos semanas en Port Moresby y suspendió al jefe de la policía de la nación insular del Pacífico.

Durante los disturbios, los servicios de telecomunicaciones en Papúa Nueva Guinea sufrieron cortes, según NetBlocks, un grupo que monitorea la conectividad a internet, pero las causas detrás del problema permanecían sin esclarecer.

Ahora se ha establecido una paz frágil. Pero los recursos escasean, con tantas empresas saqueadas o incineradas en los disturbios. No está claro quién asumirá los costos de reconstrucción, estimados en 600 millones de kina de Papúa Nueva Guinea, o alrededor de 160 millones de dólares, según el gobierno, y que probablemente no serán cubiertos por el seguro de las empresas. Los miembros del ejército y la policía son una presencia visible en la capital, algunos servicios tienen horarios de apertura reducidos y se han impuesto restricciones sobre las reuniones públicas y el consumo de alcohol.

En medio de los disturbios, siete legisladores han renunciado, y han surgido rumores de un golpe de estado por el manejo de la crisis del Sr. Marape.

La rapidez con la que una disputa salarial derivó en disturbios violentos revela la fragilidad de la vida en Papúa Nueva Guinea, dijo Michael Main, antropólogo e investigador de la Universidad Nacional de Australia.

Más del 68 por ciento de la población del país, estimada entre 9 y 17 millones de personas, vivía por debajo del umbral de pobreza, con menos de 3.65 dólares al día, en 2017, según el Banco Mundial.

El país experimenta lo que se conoce como un crecimiento descontrolado de la juventud, con hasta dos tercios de la población por debajo de los 25 años, según estudios recientes. Aunque no hay estadísticas oficiales confiables, los expertos dicen que el desempleo juvenil es rampante.

“Tenemos viviendo dentro de nuestras ciudades y pueblos una gran población de jóvenes desempleados, desvinculados y desafectos sin perspectivas de ser ciudadanos productivos”, dijo Christopher Elphick, de 39 años, propietario de una tienda de muebles y electrdomésticos en Port Moresby. “No tienen nada que perder”.

Aquellos que consiguen un trabajo enfrentan obligaciones con su comunidad, ya que los miembros de su familia dependen de ellos para obtener ayuda.

El recorte salarial para la policía, que proviene de diversas partes del país y tiene complejas alianzas políticas y de clanes, encendió un polvorín. “Quíteles una cantidad sustancial de su sueldo”, dijo el Dr. Main, “y de repente se encuentran con las mismas demandas, pero con aún menos dinero”.

En un video publicado en las redes sociales, James Nomane, uno de los miembros del Parlamento que renunció después de que comenzaran los disturbios, culpó al Sr. Marape, el primer ministro, por la crisis y le pidió que dimitiera.

“El gobierno ha fallado en abordar el problema del ‘crecimiento descontrolado de la juventud’, hemos fallado en crear oportunidades para nuestro pueblo, y hemos fracasado absolutamente a la nación”, dijo, agregando: “Nada de juegos de culpas, sin excusas: la responsabilidad recae en el primer ministro. Él debe dimitir”.

El Sr. Marape llegó al poder en 2019, prometiendo que el país, que es empobrecido pero rico en recursos, sería la “nación cristiana negra más rica del mundo” en una década. Evitó una moción de censura en 2020 y fue reelegido en 2022. En los últimos meses, a medida que tanto Estados Unidos como China compiten por influencia en el Pacífico, el Sr. Marape ha firmado acuerdos de seguridad con Estados Unidos y Australia, al tiempo que busca acuerdos económicos con China, el principal socio comercial del país.

El Sr. Marape anunció el lunes una reorganización del gabinete, lo que sugiere una fractura dentro de su coalición. Pero aunque es probable una moción de censura, hasta ahora no ha surgido ningún desafiante, y miembros del partido del primer ministro y los medios de comunicación se han alineado en su mayoría a su favor, según Maholopa Laveil, economista de la Universidad de Papúa Nueva Guinea.

La hora de una votación de no confianza sigue siendo incierta, pero no puede ocurrir hasta el próximo mes como muy pronto. Las leyes del país prohíben una votación de no confianza dentro de un año y medio después de las elecciones.

Por ahora, el gobierno ha amenazado con cerrar las redes sociales, citando preocupaciones sobre “desinformación y desinformación”, según el ministro de telecomunicaciones, Timothy Masiu.

Ya están “investigando ciertas cuentas de redes sociales y siguiendo personas de interés”, dijo el Sr. Laveil. “Tienen derecho a congelar cuentas, si hay una amenaza creíble”.