Cómo hice que la vista web de Google fuera mi búsqueda predeterminada

A principios de esta semana, Google anunció algunos cambios importantes en su motor de búsqueda que, en una palabra, son desesperantes.

En pocas palabras, Google ha comenzado a agregar “resúmenes de IA” a muchos de sus resultados de búsqueda, que básicamente arrojan respuestas preprocesadas que a menudo no coinciden con la intención original de la búsqueda. Si estás usando Google para encontrar sitios web en lugar de obtener respuestas, ¡es una porquería! Aunque, hay que admitir que no es la primera vez que Google ha adulterado sus resultados como un fabricante de alimentos en el siglo XIX: los paneles de conocimiento existen desde hace años.

Sin embargo, en medio de todo esto, Google silenciosamente agregó algo más a sus resultados: un filtro de “Web” que presenta lo que Google solía ser hace una década, sin basura adicional. Mientras que Google hizo conocidos sus cambios centrados en la IA en su evento más grande, durante su evento Google I/O, el filtro de Web fue curiosamente anunciado en Twitter por el Enlace de Búsqueda, Danny Sullivan.

Como escribió Sullivan:

Agregamos esto después de escuchar de algunos que hay momentos en los que prefieren ver solo enlaces a páginas web en sus resultados de búsqueda, como si estuvieran buscando documentos de texto más largos, utilizando un dispositivo con acceso limitado a Internet, o aquellos que simplemente prefieren los resultados basados en texto mostrados por separado de las funciones de búsqueda. ¡Si estás en ese grupo, disfruta!

Los resultados son fascinantes. Es esencialmente Google, menos la basura. Sin procesamiento de la información en los resultados. Sin mostrar metadatos como dirección o información de enlaces. Sin paneles de conocimiento, pero también, sin anuncios. Se ve como el Google que aprendimos a amar a principios de la década de 2000, enterrado bajo el menú “Más” como muchas otras cosas antiguas que Google solía enfatizar más, como Google Books.

Oh, Google inalterado, cuánto te he extrañado.

¿Alguna vez has usado un teléfono Android sin Google? Aquí está un Google sin adulterar, o lo más cercano que puedes obtener en el dominio google.com.

Es una idea cuestionablemente fascinante ofrecer algo así, y para usuarios avanzados como yo, probablemente será una herramienta sorprendente. Pero la decisión de Google de enterrarlo asegura que poca gente lo usará. Básicamente, la empresa ha apostado a que estarás mejor con una suposición preprocesada producida por su motor de IA.

Vale la pena entender los compromisos, sin embargo. Aparte de mi titular, una vista simplificada no reemplaza la disminución de calidad de los resultados de Google, en gran parte causada por décadas de optimización SEO por parte de los creadores de sitios web. Los mismos resultados excesivamente optimizados seguirán ahí, te guste o no. No es Google circa 2001, es una presentación de Google circa 2024 al estilo de Google circa 2001, un sitio muy diferente.

Pero si comprendes los compromisos, puede ser una gran herramienta. Los usuarios avanzados la encontrarán especialmente útil al realizar investigaciones detalladas. Sin embargo, ¿hay algo que puedas hacer para minimizar la molestia de tener que hacer clic en la opción “Web” enterrada en un menú cada vez?

La respuesta a esa pregunta es sí. Google no lo pone fácil, porque sus URL parecen estar extra cargadas de basura en estos días, pero al agregar un parámetro de URL a tu búsqueda, en este caso, “udm=14”, puedes llegar directamente a los resultados de la Web en una búsqueda.

Eso suena a trabajo extra hasta que te das cuenta de que muchos navegadores te permiten agregar motores de búsqueda personalizados al agregar la entrada %s como un sustituto del término de búsqueda que ingresaste. Lo uso todo el tiempo para crear accesos directos a búsquedas específicas de sitios que utilizo regularmente. Y funciona muy bien en el caso de Google.

¿Cuánto apostamos a que Google cambiará esto? (Captura de pantalla de Vivaldi)

En Vivaldi, mi arma de elección, hice lo siguiente:

Ir a Configuración -> Búsqueda

Echa un vistazo a la lista de motores de búsqueda y haz clic en el botón más en la parte inferior izquierda de la ventana de diálogo para agregar uno nuevo

Nombra el nuevo elemento “Google Solo Web” y ponle el apodo “gw”

Establece la URL como https://www.google.com/search?q=%s&udm=14

Establécelo como tu búsqueda predeterminada

Ahora, cuando uses la barra omnibox en tu navegador de elección, te llevará automáticamente a la búsqueda solo de Web de Google. Si quieres una búsqueda más tradicional, agrega una “g” al principio de la búsqueda en tu omnibox, y te dará la búsqueda completa, con paneles de conocimiento incluidos. ¿No quieres hacerlo predeterminado? No lo hagas.

Pero cuando desees algo más elemental, menos adulterado, está ahí, sin basura adicional.

Es deprimente que haya llegado a esto, ¿verdad?