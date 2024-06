Jordan Bardella podría ser primer ministro de Francia a los 28 años. Pero, ¿quién es realmente?

Hace 8 horas por Hugh Schofield, Corresponsal en Francia, Getty Images

Los franceses desearían saber quién es el verdadero Jordan Bardella. La pregunta fue interesante cuando el Sr. Bardella era simplemente presidente del partido más grande del país, la extrema derecha de Agrupación Nacional (RN). Ahora que se le menciona abiertamente como el próximo primer ministro del país, se ha convertido en una cuestión de urgencia. En dos semanas, el país va a las urnas en unas elecciones anticipadas convocadas por el presidente Emmanuel Macron tras su humillación por el RN en las elecciones europeas del domingo pasado. Si el RN logra otra gran victoria después de la segunda vuelta el 7 de julio, Macron no tendrá otra opción que ofrecerle la oportunidad de gobernar. Y si eso sucede, se espera que el Sr. Bardella, quien comparte el liderazgo del partido con Marine Le Pen, sea nombrado primer ministro. Los franceses conocen lo básico sobre el Sr. Bardella y su rápido ascenso de desempleado y abandonado de la escuela en los suburbios del norte de París a protegido de Le Pen y presidente del partido. Saben que es ridículamente joven, solo tiene 28 años, pero que esto parece importar menos hoy en día, cuando la experiencia ya no cuenta mucho. El presidente actual tiene solo 46 años y el primer ministro 35. Saben que es perpetuamente ordenado, que habla bien, que es muy presentable. Pero lo que piensa, dónde se sitúa ideológicamente, qué tipo de persona es, estos son desconocidos. Los franceses tienen la sensación de que el hombre que ven es un paquete. Bien envuelto, pero el contenido es un misterio. El potencial de Jordan Bardella fue rápidamente detectado por Marine Le Pen. La versión oficial del Sr. Bardella, la del etiquetado, es un joven que creció en una finca desfavorecida en Seine-Saint-Denis y tras vivir con el flagelo de las drogas, la pobreza, la falta de ley y la inmigración descontrolada, llegó a creer que solo la extrema derecha tenía la respuesta. Esto es “la historia-telling”, un préstamo francés del mundo del marketing. Como él mismo ha dicho: “Estoy en política por todo lo que viví allí. Para evitar que eso se convierta en la norma para toda Francia. Porque lo que sucede allí no es normal.” La verdad es más matizada. El Sr. Bardella fue criado por su madre soltera, Luisa, en la Cité Gabriel-Péri en la ciudad de Saint-Denis, por lo que su experiencia es lo suficientemente real. Ambos padres son de origen italiano y su padre tenía una abuela argelina. Pero el padre de Bardella, Olivier, que se mudó cuando Jordan era muy joven, dirigía un negocio de distribución de bebidas y tenía relativamente buen pasar económico. Vivía en la ciudad dormitorio de Montmorency. Y Bardella no fue a la escuela pública más cercana, sino a un establecimiento católico semiprivado popular entre las clases medias. “El joven Bardella tenía un pie en cada lado de las vías”, dijo Pierre-Stéphane Fort, autor de una biografía crítica del presidente del RN. Para un perfil reciente en el periódico Le Monde, los autores volvieron a Saint-Denis para buscar amigos y conocidos del joven Sr. Bardella. Encontraron que no había dejado mucho rastro. Los amigos, de diferentes orígenes raciales, recordaban que era un fanático de los videojuegos y creó un canal en YouTube para hablar de los últimos lanzamientos. Recordaban que daba clases de alfabetización a inmigrantes después de las horas escolares en su liceo cuando tenía 16 años. Pero no recordaban ningún interés particular en la política de extrema derecha. “Mi teoría es que miró al mundo político y vio el lugar donde tenía la mejor oportunidad de escalar la escalera”, dijo Chantal Chatelain, una maestra en su liceo, a Le Monde. El Sr. Bardella se unió al partido a los 17 años, y su ascenso fue meteórico. Sucedió porque se convirtió en parte del círculo exterior de Le Pen. Gran parte de lo más alto del RN opera en torno a relaciones personales y lealtades de clan, como lo hacía cuando el padre de Le Pen, Jean-Marie, estaba al frente del partido entonces conocido como Frente Nacional (FN). Bardella se convirtió en el novio de la hija de un viejo militante del FN, Frederick Chatillon. En días después de ser presentado a Le Pen en 2017, lo nombró portavoz del partido. En 2019 le pidió que encabezara la lista de candidatos del partido en las elecciones europeas, que ganó el RN. Se convirtió en eurodiputado. Luego, en 2022, lo nombró presidente del partido. Según Pascal Humeau, un entrenador de medios que trabajó con Bardella durante cuatro años, Le Pen vio de inmediato cómo el joven hombre, con su perfecto cuento de dificultades en la banlieue, sería útil para el partido. Lo llamó su “cachorro de león”. Pero Humeau está lejos de ser halagador respecto a Bardella. Los dos se separaron después de una disputa por dinero, por lo que su testimonio debe tomarse con cautela. Pero hoy describe al líder del RN como un producto de pura mercadotecnia. “Era un cascarón vacío. En términos de contenido, no había mucho”, dijo Humeau. “No leía mucho. No era curioso. Simplemente absorbía los elementos del lenguaje que le daba Marine.” Humeau dijo que trabajó durante meses para que Bardella se deshiciera de su porte rígido y sonriera de manera más natural. “Tuve que humanizar el ciborg. Mi trabajo era hacer que la gente que normalmente lo odiaría dijera: ‘¡eh! ¡para ser un fascista es simpático!'” Pierre-Stephane Fort, biógrafo, es otro crítico de Bardella que dice que hay poco detrás de la imagen agradable. “Es un camaleón. Se adapta perfectamente al entorno que le rodea”, dijo. “Y es un oportunista crónico. No hay ideología. Es pura estrategia. Percibe hacia dónde sopla el viento y se mete allí temprano.” De hecho, identificar a Bardella con cualquiera de las diferentes corrientes o clanes políticos del RN es imposible. En diferentes momentos ha estado con la ala “social”, con su enfoque en los pobres y la construcción de vivienda social, y la ala “identitaria” con su enfoque en la raza y la preservación de la cultura francesa. Pero principalmente va adonde va Le Pen. Como ella y el partido en su conjunto, tiene un punto de vista general construido en torno a una respuesta dura al crimen y la inmigración, y ha hablado de Francia siendo “sumergida por migrantes”. Pero en detalles, las respuestas quedan deliberadamente borrosas. Durante la campaña con Bardella, no se puede negar su popularidad. Las jóvenes piensan que es “guapo”, y tiene una sonrisa y un selfie para todos. Pero si se observa un rato, se ve que la rutina de la sonrisa vuelve de manera demasiado automática. Y si se escucha un rato, se escuchan los mismos tópicos y fórmulas una y otra vez. En un reciente debate televisivo con el primer ministro Gabriel Attal, Bardella se defendió, pero estaba claro quién era el más listo. Afortunadamente para él, Attal perdió su ventaja adoptando una sonrisa constante, exactamente el tipo de condescendencia que el RN alimenta. Para Le Pen, el cachorro de león ha sido un gran activo y le ha permitido ampliar el atractivo del partido mucho más allá de sus categorías sociales tradicionales. Con su hábito de TikTok, Bardella obviamente conecta con los jóvenes. Publica regularmente breves videos de sí mismo (que han sido empacados por una empresa de medios) para sus 1.3 millones de seguidores. También tiene una buena calificación entre los graduados, pensionistas y habitantes de la ciudad, segmentos que han sido resistentes al RN en el pasado. Pero la pregunta todavía no ha sido respondida. ¿Es su atractivo simplemente el resultado de una comunicación brillante, o es este un hombre con lo necesario para dirigir el país? Tiene 28 años, nunca fue a la universidad, y no tiene experiencia en el gobierno. Nunca ha tenido un trabajo fuera del RN, aparte de un mes un verano en la empresa de su padre. Hasta hace poco, esto hubiera hecho inconcebible que fuera nombrado primer ministro de Francia. ¿Pero las reglas antiguas aún aplican?BBC InDepth es el nuevo hogar en el sitio web y la aplicación para el mejor análisis y expertise de nuestros mejores periodistas. Bajo una marca distintiva, te brindaremos perspectivas frescas que desafían las suposiciones y una cobertura profunda de los temas más grandes para ayudarte a comprender un mundo complejo. Y también mostraremos contenido que invita a la reflexión de BBC Sounds e iPlayer. Estamos comenzando pequeños pero pensando en grande, y queremos saber qué opinas, puedes enviarnos tus comentarios haciendo clic en el botón a continuación.