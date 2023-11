Cómo eliminar tu información personal de internet

“`html

Cuando se trata de mantener presencia en línea, la privacidad y la seguridad son primordiales. Pero es posible que no sepas cuánta de tu información personal y datos realmente están flotando en línea. Y todo lo que se necesita para que alguien obtenga esos datos es que los compre a corredores de datos, como los sitios de búsqueda de personas. Afortunadamente, el equipo de Incogni está aquí para ayudar a asegurarse de que eso no suceda. Ayudándote en última instancia a recuperar el control y eliminar tu información personal de Internet para que puedas mantener tus datos privados y seguros. Antes de entrar en cómo puedes eliminar tu información personal de Internet, veamos lo que realmente está sucediendo. ¿Quiénes o qué son los corredores de datos? Los corredores de datos son personas o a veces organizaciones que adquieren una gran cantidad de información personal y luego la venden a otras organizaciones desconocidas con fines de lucro. Esta información se puede recopilar de diversas formas. Algunos de tus datos están disponibles de forma gratuita en línea a través de sitios de redes sociales. Por supuesto, todo depende de qué y cuánta información compartas. Cuanto menos compartas, potencialmente menos habrá para que alguien la obtenga. Los corredores de datos también pueden adquirir tu información personal de fuentes de acceso público. O comprándola. Y esa información se puede obtener simplemente utilizando otros sitios donde das la información libremente. Entonces, incluso si compartes menos información abiertamente, eso no significa necesariamente que no esté en línea para que los corredores la obtengan. La realidad es que si usas algún tipo de sitios web o servicios en línea, existe la posibilidad de que alguno o algunos de ellos estén vendiendo tus datos a los corredores. Quienes luego pueden venderla a otra persona. Lo cual es algo a lo que probablemente no consentirías si se te preguntara. Aquí es donde entra Incogni. Ellos lidian con los corredores de datos en tu nombre y recuperan tu información. ¿Qué son los sitios de búsqueda de personas? Estos son solo un tipo de corredor de datos. Los sitios de búsqueda de personas recopilarán información de fuentes públicas en Internet como una forma de construir perfiles sobre ti. Una vez que hayan recopilado suficiente información personal, luego venden esos registros a personas que desean comprarla. Hay un montón de sitios como este por ahí. Especialmente en los Estados Unidos, ya que no hay leyes federales de protección de datos. Sitios como BeenVerified e Intelius son dos buenos ejemplos de un sitio de búsqueda de personas. ¿Qué hacen los corredores de datos con tus datos? Muchas cosas. Las posibilidades no son infinitas, pero hay múltiples oportunidades para que los corredores obtengan beneficios a partir de tu información personal. Tal vez la mayor oportunidad sería vender tu información a agencias de marketing o publicidad. Donde luego te bombardean con anuncios dirigidos. Otra posibilidad es vender esa información a otros sitios de búsqueda de personas. Puede que hayas oído hablar de ellos o que los hayas encontrado personalmente. Pero están ahí. Y luego las personas pueden pagar una tarifa para obtener información sobre ti por cualquier razón. Los corredores también pueden vender tu información a estos sitios, quienes luego cobran una tarifa a desconocidos. Básicamente, a cualquier persona que pueda tener interés en obtener tu información personal. Un pensamiento preocupante. Otra posibilidad es recopilar tu información para los equipos de Recursos Humanos de una empresa a la que puedas estar postulando. Ya entiendes. Y el punto es que tu información debería ser tuya y solo tuya a menos que hayas dado tu consentimiento para que esté disponible. ¿Qué tipos de datos o información adquieren los corredores? Desafortunadamente, de todo tipo. Esto puede incluir, pero no se limita, a tu nombre, dirección o direcciones, correo electrónico, número de teléfono, edad, género, educación, detalles financieros, tu historial laboral, familiares e incluso tu número de seguro social. Básicamente, todo tipo de información a la que no quieres que cualquiera tenga acceso. Cómo eliminar tu información personal de Internet Créalo o no, es posible hacer esto sin la ayuda de terceros. Más específicamente, puedes hacerlo todo tú mismo. Pero el proceso puede que no sea tan simple o que te lleve más tiempo del que estás dispuesto a invertir. Si eres el tipo de persona que se mantendrá firme, aquí está lo que puedes hacer. Para empezar, tendrás que descubrir cada sitio de búsqueda o corredor que tenga tu información. Por lo general, puedes hacerlo buscando tu nombre en Google y agregando otras piezas de información identificativa a la consulta para reducir las cosas. Ahí es donde entra el compromiso de tiempo. Y dependiendo de cuántos lugares tengan disponible tu información, el tiempo necesario para ubicar cada sitio de búsqueda o corredor puede ser bastante largo. Naturalmente, la siguiente cosa que deberías hacer es solicitar a esos lugares que eliminen tu información. Lo que puedes o no tener éxito dependiendo de qué tan dispuestos estén esos lugares a trabajar contigo. Luego, tendrás que preocuparte por si tu información es reacquirida en el futuro. Deja que Incogni maneje el dolor de cabeza Podrías hacer todo lo anterior por ti mismo si eres diligente. O podrías tomar la ruta fácil y dejar que Incogni haga el trabajo por ti. El hecho es que no hay mucho que se pueda hacer para mantener tu información fuera de los sitios de búsqueda de personas o de otros centros de datos de corredores de datos para siempre. Al menos no de la forma en que podrías pensar. Como se mencionó anteriormente, los corredores de datos y los sitios de búsqueda de personas pueden recuperar tu información en el futuro. Muy probablemente utilizando los mismos métodos que antes. Sin embargo, Incogni comprobará periódicamente para asegurarse de que tu información no esté disponible en estos sitios. Incogni es un servicio de suscripción, y lo que el servicio te ofrece es asegurarse de que tu información personal se mantenga privada. Mientras tu suscripción esté activa, Incogni comprobará periódicamente estos sitios para asegurarse de que la información no haya sido vuelta a publicar. Si lo ha hecho, asegurará que se elimine de nuevo. Y lo mejor es que en este momento Incogni ofrece un 55% de descuento en la suscripción anual por el Black Friday utilizando el código “ANDROID” al pagar. Además, con el beneficio adicional de una garantía de devolución de dinero de 30 días, no hay desventajas en darle una oportunidad y experimentar de primera mano lo que Incogni puede ofrecerte. Cómo proteger tu información personal en el futuro Hay muchas cosas que puedes hacer, pero una que quizás no se te ocurra mucho es simplemente ser más consciente de lo que estás poniendo en línea. Con las redes sociales siendo tan prevalentes en la vida de las personas en la actualidad, no es sorprendente que muchos usuarios compartan todo tipo de detalles sobre sus vidas personales. Entonces, tu primer paso para proteger tu información personal en el futuro debería ser compartir menos información. O al menos compartir menos información personal importante. También podrías considerar usar un servicio de VPN como Surfshark para asegurarte de que tu navegación sea segura y privada. Una VPN o red privada virtual esencialmente te pavimenta una carretera especial para que tus datos viajen mientras usas Internet. Tus datos también están encriptados para que se mantengan seguros. Y oculta tu dirección IP para que puedas navegar con más tranquilidad. Coincidentemente, también son geniales para acceder a contenido específico de regiones en servicios como Disney+. Además de estas cosas, es importante ser más consciente de posibles estafas de phishing a través de correos electrónicos o mensajes de texto. No hagas clic en enlaces de fuentes desconocidas. Del mismo modo, no descargues archivos de contactos o fuentes en las que no confíes. Ya que estos pueden llevar al phishing de tu información personal.

“`