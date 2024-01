Cómo el pastor deshonrado falsificó sus milagros

El famoso medio de comunicación británico, la BBC, ha desentrañado, por primera vez, cómo el difunto teleevangelista nigeriano TB Joshua falsificó los milagros que atrajeron a millones de personas a su iglesia.

El predicador, quien está acusado de abuso generalizado y tortura que abarca casi 20 años, fundó su Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones (Scoan) en Lagos hace más de tres décadas. Su ascenso meteórico a la fama estuvo estrechamente relacionado con sus presuntos poderes divinos y su supuesta habilidad para curar a los enfermos.

En el 2004, el regulador de radiodifusión de Nigeria prohibió a las estaciones de televisión en vivo transmitir los supuestos milagros de los pastores en televisión terrestre, lo que llevó a Joshua a lanzar Emmanuel TV a través de satélite y luego en línea. Su imperio mundial de televisión y redes sociales se convirtió en una de las redes cristianas más exitosas del mundo. Los supuestos milagros de Joshua fueron transmitidos a millones en Europa, América, Asia del Sudeste y África. Su canal de YouTube tenía cientos de millones de visualizaciones.

Pero Joshua, quien murió en 2021 a la edad de 57 años, era un fraude. La investigación de la BBC involucró a más de 25 insiders de la iglesia del Reino Unido, Nigeria, Ghana, EE. UU., Sudáfrica y Alemania, y explora seis maneras en las que engañó a los adoradores.

Para comenzar, había una sección exclusiva de la iglesia, llamada “el departamento de emergencias”, encargada de hacer que los llamados milagros parecieran reales. Aquí es donde los enfermos que acudían a ser sanados eran seleccionados cuidadosamente y luego filmados por Joshua.

Asimismo, cada visitante extranjero que llegaba a la iglesia en busca de sanación debía completar un informe médico detallando su enfermedad y la medicación que tomaba. Luego, se les ordenaba dejar de tomar dicha medicación, pero Joshua ordenaba a los farmacéuticos el suministro de los mismos medicamentos.

El último recurso era lavarles el cerebro, moviéndose en los límites de la manipulación emocional. Adicionalmente, los discípulos eran instruidos para fomentar la falsa necesidad en aquellos que parecían creer en el propósito divino del teleevangelista.

Discípulos antiguos han salido a la luz para presentar una trama adicional

Los llamados “milagros de sanación” que se transmitieron a millones de personas a menudo incluían informes médicos que afirmaban que las personas habían sido curadas del VIH/SIDA y enfermedades como el cáncer. Se entrevistaba a médicos en cámara confirmado las curaciones. No obstante, algunos de los informes médicos emitidos alabando a Joshua por sus supuestas curaciones eran falsificados.

Según declaran antiguos discípulos y trabajadores de emergencia, los “milagros” se filmaban y luego se editaban para que pareciera que la supuesta sanación había ocurrido instantáneamente. Las crudas imágenes de los fieles antes de la supuesta curación eran ensambladas con las imágenes de “después”, cuando los enfermos parecían estar sanados, creando una representación falsa de la sanación supuestamente lograda por Joshua.

Desde entonces, algunos creen que fueron realmente sanados, pero los antiguos discípulos sostienen que todo fue una farsa por parte del fallecido teleevangelista.

Cómo paso adicional en la manipulación de Joshua, los antiguos trabajadores de emergencia aseguran que también se manipulaban a sí mismos. Se enfrentaban a pruebas aterradoras, incluidas violaciones, violencia física y torturas, y vivían bajo un estricto conjunto de reglas. Ahora, luchan por entender cómo y por qué continuaron siguiendo las órdenes del pastor.

El documento completo de la investigación de la BBC sobre TB Joshua fue publicado en junio de 2021.

Fuente: https://www.bbc.com/news/world-africa-57465734