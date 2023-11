Cómo detener que Siri se active aleatoriamente en iPhone, iPad y Mac

While it is an easy-to-use and extremely handy voice assistant, Siri has its fair share of issues. The most common is Siri randomly activating and responding loudly saying things like, “Sorry, I didn’t get that,” etc. This problem is widespread and many people encounter it often. Therefore, we’ve researched and put together this guide to help you stop Siri from randomly activating on your iPhone, iPad, and Mac.

Si bien es un asistente de voz fácil de usar y extremadamente útil, Siri tiene su parte justa de problemas. Lo más común es que Siri se active al azar y responda en voz alta diciendo cosas como “Lo siento, no entendí eso”, etc. Este problema es generalizado y muchas personas lo encuentran con frecuencia. Por lo tanto, hemos investigado y reunido esta guía para ayudarte a evitar que Siri se active al azar en tu iPhone, iPad y Mac.

¿Por qué te molesta que Siri se active al azar? Supongo que porque Siri responde en voz alta, lo que puede ser molesto, distraer o incluso embarazoso si estás en una reunión, etc. Dado que el problema principal aquí es que Siri responde en voz alta, ¿por qué no desactivamos las respuestas habladas? La opción de Respuestas de Siri en la configuración de Siri te permite elegir entre respuestas habladas y silenciosas.

Seleccionar la opción de respuestas silenciosas garantizará que Siri proporcione resultados a tus consultas sin hablar. Esto significa que si le pides a Siri que te cuente un chiste, solo mostrará el chiste en la pantalla. Además, incluso después de seleccionar la opción de respuestas silenciosas, Siri seguirá proporcionando respuestas habladas cuando estés conduciendo o usando auriculares con la pantalla apagada.

Tiempo necesario: 2 minutos Selecciona la opción de “Preferir respuestas silenciosas” en Configuración de Siri y Búsqueda en iPhone y iPad. Abre la aplicación Configuración en tu iPhone y ve a la opción Siri y Búsqueda. Aquí, toca la opción Respuestas de Siri. A continuación, selecciona la opción Preferir respuestas silenciosas en el menú de Respuestas habladas.

Del mismo modo, puedes seleccionar si deseas o no deseas recibir comentarios de voz de Siri en Mac. Mientras sirve a una función similar, la implementación es un poco diferente. Pero abordaremos ese problema poco después de que aprendas los pasos para desactivar los comentarios de voz que ayudarán a evitar que Siri se active al azar en tu Mac.

Haz clic en el logotipo de Apple en la esquina superior izquierda y selecciona la opción Configuración del sistema … Haz clic en la opción Siri y Spotlight. A continuación, haz clic en el botón Respuestas de Siri … Desactiva el interruptor de Comentarios de voz. Haz clic en el botón Hecho para guardar los cambios.