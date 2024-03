Ciudad italiana lista casas por 1 euro, pero aún no puede encontrar compradores para ellas

Unburocrática

In einer nationalen Norm, die eine riesige Hürde für das Auslagern einiger historischer und sehr billiger Häuser geschaffen hat.

In der mittelalterlichen Stadt Patrica in Zentrale Italiens ist eine Strategie zur Belebung leerer Gebäude auf einen möglicherweise unüberwindbaren Knackpunkt gestoßen.

Patrica hat kürzlich einen Plan angenommen, der in anderen entvölkerten Gebieten Italiens erfolgreich war: Verkauf seiner verlassenen Häuser für jeweils einen Euro – etwa 1,08 US-Dollar nach heutiger Währung – an interessierte Personen für eine Fixer-Upper Gelegenheit.

Es mag einzigartig und ungewöhnlich erscheinen, aber diese Möglichkeiten sind in den letzten Jahren auch in anderen Teilen Italiens aufgetaucht, alles in dem Bestreben, die Regionen wieder zu bevölkern, in denen diese Wohnsitze stehen.

Eine Panoramaansicht von Patrica. Giamby / Wirestock Creators – stock.adobe.com

Das Dorf liegt in den Bergen der Region Latium in Italien, südlich von Rom. tiziana – stock.adobe.com

Während die Kampagne in Städten wie dem sizilianischen Mussomeli und der Region Kampanien Zungoli funktioniert hat, hat Patrica kaum Eigentum bewegt. Das liegt daran, dass dies die Erlaubnis der aktuellen Besitzer erfordert, von denen viele ihre Häuser bereits in den frühen 1900er Jahren verlassen haben, berichtet CNN.

„Wir brauchen zuerst die Verfügbarkeit von Eigentümern oder ihren Erben, um sich von ihren alten Häusern zu trennen“, erklärte Lucio Fiordaliso, der Bürgermeister des abgelegenen, etwa 3000 Einwohner zählenden Dorfes, dem Outlet des italienischen Rechts, das den Wiederverkauf der Häuser erheblich behindert. „Erst dann können wir den Verkauf dieser Eigenschaften mit ihrer Zustimmung anbieten, was den Prozess sehr kompliziert macht. Fast unmöglich.“

(Städte, die aufgrund von Naturkatastrophen wie Erdbeben entvölkert wurden, müssen keine Genehmigung von den Eigentümern einholen, um verlassene Gebäude zum Verkauf anzubieten.)

Von den fast 40 verlassenen Häusern in Patrica, die derzeit für 1 Euro verkauft werden, haben nur zwei den Besitzer gewechselt, die beide vollständig im Besitz von Einheimischen sind.

„Die Beseitigung potenzieller 1-Euro-Häuser stieß auf eine Sackgasse, da sich die meisten Angehörigen, die dasselbe Eigentum teilten, aus persönlichen Gründen in Uneinigkeit befanden oder sich nicht über den Verkauf einigen konnten, einige sprachen kaum miteinander oder kannten sich kaum, andere lebten in entfernten Städten und sogar im Ausland“, sagte Fiordaliso und verglich den Prozess, Erben zu finden und sie zu einer Zustimmung zum Verkauf ihres nahezu wertlosen Hauses zu bewegen, mit „der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen“.

Es ist eine neu aufkommende Herausforderung für diese Immobilienverkäufe, die in den letzten Jahren viele Schlagzeilen gemacht haben. Trotz des Lockrufs eines sehr günstigen Kaufpreises sind jedoch oft Zehntausende von Dollar für Renovierungskosten erforderlich, was einige neue Eigentümer solcher Häuser in Italien überfordert zurücklässt.

Unterdessen, berichtete CNN, haben sich die schlüsselfertigen Angebote von Patrica bewegt. Aber dennoch gibt Fiordaliso die alten nicht auf – selbst wenn es bedeutet, weiterhin in Familienstreitigkeiten zu geraten, um die Genehmigung der Eigentümer zu erhalten.