Citi advierte a sus banqueros de inversión que controlen su consumo de alcohol en eventos.

Los negociadores de Citigroup Inc. recibieron instrucciones de ser disciplinados al consumir alcohol en eventos con clientes después de que el banco recibiera quejas sobre comportamientos inapropiados, según personas con conocimiento del asunto.

En llamadas a finales de esta semana, los banqueros de todos los niveles, desde analistas hasta directores generales, fueron recordados de tener en cuenta la reputación de la empresa al beber, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al discutir información confidencial. Los banqueros senior que lideraron las llamadas no impusieron un freno completo al consumo de alcohol, señalando que beber en entornos empresariales tiene un amplio aceptación cultural, dijeron las personas.

Un representante de Citigroup con sede en Nueva York se negó a hacer comentarios.

Las palabras severas para los banqueros de inversión de Citigroup se producen cuando la Directora Ejecutiva Jane Fraser está trabajando para elevar los estándares en el gigante de Wall Street después de años de bajo rendimiento en comparación con sus pares. El equipo directivo de Citigroup está reduciendo 20,000 puestos, pero hasta ahora ha dejado a la banca de inversión menos afectada que otras divisiones.

Lee más: Citi recortará 20,000 puestos en el intento de Fraser de impulsar los rendimientos

El banco informó el mes pasado que los ingresos de la banca de inversión aumentaron un 27% en el cuarto trimestre respecto al año anterior. Sin embargo, la división tuvo una pérdida de $322 millones, en gran parte como resultado de un aumento del 37% en los gastos.

Subscribe to the CFO Daily newsletter to keep up with the trends, issues, and executives shaping corporate finance. Sign up for free.