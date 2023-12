Cindy McCain, Jefa del Programa Mundial de Alimentos, enfrenta rebelión del personal por conflicto en Gaza.

Como periodista con años de experiencia, he escuchado a Cindy McCain, directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, que lucha con la controversia interna. Obtuvimos imágenes de una reunión con sus empleados, que enfrentaron a McCain con acusaciones de no aprovechar su cargo para alzar la voz en favor los civiles palestinos en Gaza. Los empleados la acusaron de comprometer la neutralidad de la organización al asistir a un foro internacional de seguridad con el ex primer ministro de Israel, Ehud Barak. En la reunión, Cindy McCain se defendió, argumentando que firmó una carta pidiendo un alto al fuego en la guerra entre Israel y Hamas. La controversia ha llevado a más de dos mil empleados a firmar una petición para que McCain “defienda y respete” los valores humanitarios y para usar su plataforma en pos de un “alto al fuego humanitario en Gaza” y para evitar el uso del hambre como arma de guerra. Mientras escribo esta nota, varios funcionarios de la organización han defendido a McCain, mencionando su excelente labor en Gaza. Lamentablemente, ninguno de los representantes del Programa Mundial de Alimentos ha respondido a nuestras solicitudes de comentario. Como profesional de la comunicación, estoy comprometido a traerles la información más actualizada de manera oportuna.