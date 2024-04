Cindy McCain advierte que Gaza está al borde de caer en la hambruna y no poder recuperarse

La Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain, ha lanzado la alarma sobre la situación humanitaria en Gaza, diciendo que las personas en el territorio están al borde de la hambruna.

“Literalmente estamos al borde de caer al abismo con la hambruna y no poder recuperarnos de ella”, dijo McCain en una entrevista en el programa “State of the Union” de CNN con Jake Tapper.

Estas declaraciones se producen mientras la situación en Gaza sigue empeorando. El mes pasado, el PMA publicó un informe que decía que la hambruna “es inminente en la parte norte de la Franja de Gaza”.

El informe de la Clasificación Integrada de la Fase de Seguridad Alimentaria (IPC), publicado el mes pasado, encontró que aproximadamente la mitad de la población en Gaza, alrededor de 1.1 millones de personas, han agotado todas sus reservas de alimentos y enfrentan “hambre catastrófica” y la inanición.

El domingo, McCain hizo hincapié en la importancia de los cruces fronterizos, diciendo que el PMA tiene alimentos para 1.1 millones de personas para tres meses acumulados en la frontera y solo necesitan ser dejados entrar en la Franja de Gaza.

McCain no pudo decir específicamente si los informes de que Israel retiraba algunas tropas del sur de Gaza facilitarían la entrega de ayuda a las personas que la necesitan.

Para conocer las últimas noticias, el clima, deportes y video en streaming, visite The Hill.