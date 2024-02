China sigue construyendo estadios en África. ¿Pero a qué costo? – China sigue construyendo estadios en África. ¿Pero a qué precio?

El estadio Alassane Ouattara se alza como una pieza de escultura en la polvorienta tierra marrón al norte de la ciudad más grande de Costa de Marfil, su techo ondulante y columnas blancas se proyectan sobre el paisaje vacío como una nave espacial que ha caído en un planeta deshabitado.El domingo, el estadio de tres años y medio albergará su momento estrella, cuando los equipos nacionales de fútbol de Costa de Marfil y Nigeria compitan en la final del evento deportivo más grande de África, en un estadio financiado y construido por China.A pesar de que esto no es algo nuevo para el torneo de la Copa de África, el estadio es solo el último ejemplo de las contradicciones que surgen de los proyectos chinos construidos en términos chinos, y en suelo africano.Los estadios han sido un pilar del alcance diplomático de China en África desde la década de 1970, pero su número ha aumentado desde principios de la década de 2000, como parte de una estrategia más amplia de China para construir infraestructura, desde carreteras hasta ferrocarriles, puertos a palacios presidenciales e incluso la sede de la Unión Africana, a cambio de influencia diplomática o acceso a recursos naturales.A través de ese programa de billones de dólares, conocido como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, China se ha convertido en un socio central de los países en desarrollo que se benefician de proyectos costosos que de otro modo no podrían pagar. Pero la construcción china a veces ha estado acompañada de acusaciones de corrupción local, y los críticos han cuestionado el valor de los proyectos de gran presupuesto, señalando que ofrecen beneficios económicos dudosos a largo plazo pero deudas muy reales que los gobiernos pueden luchar para pagar. “China no pregunta por qué necesita un estadio”, dijo Itamar Dubinsky, investigador del Programa de Estudios Africanos de la Universidad Ben-Gurion del Néguev, Israel. “Solo lo financia y lo construye”.Durante las últimas dos décadas, las empresas chinas han construido o renovado docenas de estadios en África, incluidos, en los últimos 15 años, casi la mitad de los que han albergado partidos en la Copa de África de las Naciones. Este total incluye tres de los seis utilizados para el torneo de este año, cuyo punto culminante es el estadio Ouattara de 60.000 asientos, diseñado y construido por dos empresas estatales chinas.Su exterior de columnas blancas y arcos curvos -incrustados con paneles teñidos de verde y naranja, los colores nacionales de Costa de Marfil- es una mejora estilística con respecto a proyectos anteriores en el continente, que los críticos han criticado como monolitos de concreto opaco.Pero tres años después de que el estadio albergara su primer juego, la nueva carretera que conduce a él aún no se ha abierto, obligando a los aficionados a caminar hasta una hora para llegar o salir del estadio, y la ciudad deportiva que lo rodea todavía no se ha materializado. Eso, dicen los críticos, es otra característica habitual de los proyectos. Los estadios construidos por China rara vez se entregan con la infraestructura para apoyarlos, o el conocimiento para mantenerlos.No obstante, para innumerables aficionados que han visto los juegos durante el último mes, lo que importaba estaba en otra parte. Costa de Marfil, recuperándose de una guerra civil y enorgulleciéndose de tener una de las economías más grandes de África Occidental y una clase media dinámica, ha demostrado su capacidad para albergar un torneo importante en instalaciones de última generación. “Uno solo puede impresionarse”, dijo Halima Duret, una aficionada que escaneaba las gradas una noche reciente. Diseñadora de interiores que vive en Abiyán, la Sra. Duret asistió a un partido de fútbol por primera vez, y fue uno especial. El equipo de su país de origen, Guinea, había llegado a los cuartos de final. “Qué hermosa”, agregó.La asociación entre China y Costa de Marfil, un importante productor de caucho y cacao, es emblemática de la forma en que China ha buscado ansiosamente establecer lazos con países africanos ricos en recursos. Mientras trabajadores chinos e ivorianos construían el estadio en Ebimpé, en las afueras de Abidjan, el presidente Alassane Ouattara visitó a su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín en 2018 para fortalecer las relaciones entre los países. Desde entonces, Costa de Marfil ha aumentado sus exportaciones de caucho y petróleo crudo a China, que se ha convertido en el principal socio comercial de Costa de Marfil. China también está financiando la expansión del puerto de Abiyán, uno de los proyectos más grandes de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en África Occidental. Cuando el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, visitó Costa de Marfil durante la Copa de África de las Naciones el mes pasado, agradeció al Sr. Ouattara por el apoyo de su país a los “intereses vitales” de China, incluyendo a Taiwán. El Sr. Ouattara se comprometió a profundizar la relación bilateral y dijo que los países compartían una visión similar del orden mundial. A medida que el consumo masivo de deportes crece en África, otros países se han unido al juego. Una empresa constructora turca construyó el nuevo estadio nacional de fútbol de Senegal, que albergará los Juegos Olímpicos Juveniles en 2026. Y “Visita Arabia Saudita” es el patrocinador principal de una nueva liga de fútbol panafricana. Las empresas y gobiernos occidentales también están jugando: la empresa petrolera francesa Total Energies es el patrocinador principal de la Copa de África de las Naciones, y la N.B.A. respalda en gran medida la Basketball Africa League. Pero ningún país ha puesto más esfuerzo en insertarse en la escena deportiva de África que China, y los países que albergan la Copa de Naciones han sido los destinatarios favoritos. Todos los estadios construidos para las ediciones recientes del torneo en Angola y Gabón fueron construidos por empresas chinas. Y en la capital de Kenia, Nairobi, una empresa china está renovando el estadio donde el presidente William Ruto fue inaugurado, que albergará partidos de fútbol para la edición de 2027 de la copa. La mayoría de los estadios son donaciones de China, o se financian a través de préstamos blandos de bancos chinos. “Un estadio de fútbol es un pequeño precio a pagar por beneficios potencialmente mucho más grandes”, dijo Simon Chadwick, profesor de deporte y economía geopolítica en la Escuela de Negocios Skema de París. Pero muchos gobiernos africanos han dejado que los estadios que inicialmente fueron motivo de orgullo caigan en el abandono. Un estadio construido por China en la capital de Gabón, Libreville, ha sido en su mayoría abandonado desde que albergó la final de la Copa de Naciones en 2017. El estadio nacional construido por China de la República Centroafricana, uno de los países más pobres del mundo, ni siquiera puede albergar los juegos de su propio equipo nacional. Incluso el reluciente estadio de Costa de Marfil tiene imperfecciones: su campo de césped no se extiende lo suficiente más allá de la superficie de juego, por lo que los organizadores han tenido que parchear su perímetro con césped artificial para evitar que los jugadores con tacos resbalen sobre la pista de atletismo adyacente. El futuro de los estadios más pequeños construidos en Costa de Marfil también parece incierto. Funcionarios del gobierno dijeron que los equipos locales usarían la infraestructura una vez que terminara el torneo, pero en la ciudad turística de San Pedro, hogar de un nuevo estadio de 20,000 asientos construido por una empresa china, el principal club de fútbol de la ciudad dijo que las instalaciones eran demasiado grandes para sus necesidades. “En el mejor de los casos, podríamos lograr llenarla al 30 por ciento”, dijo Abdelkarim Bouaziz, un ejecutivo de F.C. San Pedro, que juega en la máxima liga de Costa de Marfil. “Pero no podremos pagar su mantenimiento”. Costa de Marfil invirtió más de mil millones de dólares en la organización del torneo, pero también ha luchado por llenar los relucientes asientos de sus estadios, lo que plantea preguntas sobre si tenía sentido construir recintos tan grandes para un evento de un mes. Durante el juego de apertura, que contó con la nación anfitriona, el estadio Ouattara estaba alrededor de dos tercios lleno. En San Pedro, el ayuntamiento estaba recientemente lleno de entradas no vendidas, que el alcalde, Nakaridja Cissé, dijo que distribuía gratuitamente en un esfuerzo por invitar a los residentes al nuevo estadio. Los funcionarios de Costa de Marfil dicen que tienen una estrategia post-torneo para la nueva infraestructura o renovada. Ousmane Gbané, director de la Oficina Nacional de Deportes, dijo que los clubes locales como F.C. San Pedro finalmente dejarían Abiyán, donde han entrenado y jugado durante años, y usarían las nuevas instalaciones. Cadenas hoteleras internacionales, dijo el Sr. Gbané, habían expresado interés en administrar las residencias construidas para los equipos del torneo. “Hemos aprendido de los errores de otros”, dijo el Sr. Gbané. En solo unas pocas semanas, dijo con confianza, “la infraestructura que construimos para Afcon tendrá una nueva vida”. Abdi Latif Dahir, Tariq Panja y Loucoumane Coulibaly contribuyeron con información.