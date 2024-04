China se siente acorralada por Estados Unidos pero tiene pocas formas de contraatacar.

El esfuerzo del presidente Biden por construir alianzas de seguridad estadounidenses en el patio trasero de China probablemente refuerce la percepción del líder chino Xi Jinping de que Washington está liderando una campaña total de “contención, cerco y represión” contra su país. Y no hay mucho que el Sr. Xi pueda hacer al respecto.

Para China, la campaña del Sr. Biden parece estar a la altura de una reedición de la Guerra Fría, cuando el mundo se dividió en bloques opuestos. En esta visión, Beijing está siendo acorralado por los aliados y socios de Estados Unidos, en un cordón que se extiende sobre los mares en la costa este de China desde Japón hasta Filipinas, a lo largo de su frontera en disputa en el Himalaya con India e incluso a lo largo del vasto Océano Pacífico hasta una serie de pequeñas, pero estratégicas, naciones insulares.

Esa presión sobre China se intensificó el jueves cuando el Sr. Biden recibió a los líderes de Japón y Filipinas en la Casa Blanca, marcando la primera cumbre trilateral entre los países. Funcionarios estadounidenses afirmaron que la reunión tenía como objetivo proyectar un frente unido contra el comportamiento cada vez más agresivo de China contra Filipinas en el Mar de China Meridional y contra Japón en el Mar de China Oriental. El Sr. Biden describió el compromiso de Estados Unidos con los acuerdos de defensa con Japón y Filipinas como “inquebrantable”.

La cumbre concluyó con acuerdos para llevar a cabo más ejercicios navales y conjuntos de guardacostas, y promesas de nuevas inversiones en infraestructura y cooperación tecnológica. Se basa en un pacto de defensa innovador hecho en Camp David en agosto pasado entre el Sr. Biden y los líderes de Japón y Corea del Sur, así como en los planes divulgados el año pasado para trabajar con Australia y Gran Bretaña en el desarrollo y despliegue de submarinos de ataque con energía nuclear.

El Sr. Biden también ha buscado acercar a India, principal rival de China en influencia con los países más pobres, más cerca de la órbita de Washington a través de un grupo de seguridad llamado el Quad. Y una visita de alto perfil a Washington por parte del líder indio el año pasado ha intensificado las sospechas chinas sobre India.

“China claramente está alarmada por estos desarrollos”, dijo Jingdong Yuan, director del Programa de Seguridad de China y Asia en el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo. “La interpretación china sería que Estados Unidos y sus aliados han decidido claramente que China necesita ser contenida”.

En respuesta, China ha fortalecido sus lazos con socios como Rusia y Corea del Norte. Tan recientemente como el martes, los ministros de Relaciones Exteriores de China y Rusia, reunidos en Beijing, advirtieron a Estados Unidos que no replique la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Asia. Zhao Leji, un líder chino de alto rango, viajó a Pyongyang esta semana y se comprometió a “fortalecer la coordinación estratégica” entre los países.

Los Estados Unidos y sus aliados están “avivando la confrontación en nombre de la cooperación, mostrando músculo en nombre de la paz y sembrando el caos en nombre del orden”, escribió el Global Times, un periódico del Partido Comunista, en un editorial esta semana. El viernes, la guardia costera de China patrullaba las aguas cerca de las islas en disputa en el Mar de China Oriental conocidas en China como Diaoyu y en Japón como Senkaku.

Pero aparte de palabras contundentes y patrullaje marítimo de rutina, las opciones de Beijing para contraatacar la presión de EE. UU. parecen limitadas, según analistas, especialmente cuando China lidia con un crecimiento económico más lento y fricciones comerciales crecientes.

Su ejército, aunque se está modernizando rápidamente, no ha sido puesto a prueba y tomaría un riesgo inmenso al enfrentarse a una alianza liderada por EE. UU. La resolución de Beijing actualmente está siendo desafiada en el Mar de China Meridional, en medio de un enfrentamiento con Manila por aguas en disputa.

Las tensiones con Filipinas han estado aumentando desde que el presidente Ferdinand Marcos Jr. llegó al poder en 2022 y adoptó una política exterior más musculosa, que incluía resistir las vastas reclamaciones de China sobre aguas cerca de sus costas. Los barcos chinos han embestido y apuntado con láser a los barcos filipinos, y el mes pasado un buque de la guardia costera china hirió a tres soldados filipinos con un cañón de agua.

China ha retratado a Filipinas como otra pieza de ajedrez de Estados Unidos y Japón, y ha tratado de presentarse a sí misma como una víctima de la agresión estadounidense.

Los analistas dicen que ese enfoque desdeñoso, junto con la construcción por parte de China de islas artificiales en el Mar de China Meridional con instalaciones militares y pistas de aterrizaje, ha cambiado el cálculo de Filipinas y la ha motivado a abrazar a Estados Unidos.

China “debería saber mejor, ya que sus propias actividades para afirmar de manera muy agresiva sus reclamaciones territoriales en el Mar de China Meridional empujarían a Filipinas hacia el fortalecimiento de lazos con EE. UU.”, dijo el Sr. Yuan.

De manera similar, la cumbre de Camp David del año pasado subrayó el grado de inquietud de Tokio y Seúl sobre la creciente assertividad de China, lo que llevó a los dos vecinos asiáticos a dejar de lado décadas de tensión persistente sobre la ocupación colonial y la Segunda Guerra Mundial.

Si la estrategia del Sr. Biden tiene éxito en disuadir a China en última instancia aún queda por verse. Los nacionalistas en China ven las alianzas estadounidenses como frágiles y sujetas a los caprichos de cada elección presidencial en Estados Unidos. Luego está el Sr. Xi, que percibe que Occidente está en declive estructural y el ascenso de China como la potencia dominante de Asia como inevitable.

“Los estadounidenses no deberían pensar tan bien de sí mismos. No pudieron resolver Afganistán o Ucrania”, dijo Zheng Yongnian, un influyente científico político en el campus de la Universidad China de Hong Kong en Shenzhen. Dijo que China aún esperaba resolver sus disputas pacíficamente. “La razón por la que no estamos tocando a Filipinas no es porque le tengamos miedo a Estados Unidos”.

China también ha lanzado una ofensiva diplomática dirigida a potencias no alineadas como Indonesia, Arabia Saudita y Sudáfrica. Y las diminutas naciones insulares del Pacífico, que poseen un gran valor estratégico en la pugna por la supremacía naval, también han sido beneficiarias de la ofensiva de encanto de China.

El martes, el Sr. Xi recibió al presidente Wesley Simina de los Estados Federados de Micronesia, una nación archipiélago de más de 100,000 habitantes que ha estado durante mucho tiempo en la esfera de influencia de EE. UU. El Sr. Simina fue recibido con honores y una alfombra roja en ruta a una reunión en el Gran Salón del Pueblo, donde el Sr. Xi prometió más generosidad china.

“China está lista para seguir brindando apoyo al desarrollo de los países insulares en la medida de sus posibilidades”, dijo el Sr. Xi.

Días antes, Beijing dio el paso inusual de dar la bienvenida al presidente electo de Indonesia, Prabowo Subianto, y darle una reunión con el Sr. Xi. Tal honor generalmente se reserva para un líder después de la inauguración, y podría reflejar arrepentimiento por no cortejar a Mr. Marcos más agresivamente después de que llegó al poder.

Sin embargo, el margen de maniobra de Beijing contra Washington se ve limitado por su economía en apuros, que ha sido golpeada por una crisis inmobiliaria y una caída de la inversión extranjera. China ha estado aumentando las exportaciones, pero eso ya ha causado fricciones con países preocupados por una inundación de productos chinos baratos.

La campaña de presión más amplia de Estados Unidos también podría estar empujando a China a evitar escaladas de tensiones. A pesar de sus diferencias con Estados Unidos, China está participando en conversaciones entre los líderes y funcionarios senior de los países. Las relaciones con algunos vecinos, como Australia, se están descongelando lentamente. Los analistas han notado que Beijing también ha evitado aumentar su presencia militar alrededor de Taiwán en los últimos meses, a pesar de la elección de un líder que el Partido Comunista desprecia.

“Definitivamente están siendo más cautelosos y demostrando disposición para comprometerse”, dijo Ja Ian Chong, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad Nacional de Singapur, sobre Beijing. “Se están dando cuenta de que hay riesgos reales al dejar que las fricciones escalen. Simplemente no hemos visto compromisos sustanciales aún”.