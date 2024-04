Reseñas del Aparato Ai Pin Humano: Es un desastre

Me encanta la idea de Ai Pin de Humane: es un asistente inteligente omnipresente al que puedes asignar tareas, y él las realizará por ti, como reservar el mejor vuelo en un día en particular, o preguntar qué es bueno para comer en un restaurante que acabas de descubrir. Esa es la visión del prendedor magnético de $700 lanzado el jueves. Pero las primeras reseñas de Humane Ai Pin pintan una imagen perturbadora.

Muchos de los evaluadores externos parecen simpáticos a la visión de Humane para el dispositivo. De hecho, la mayoría de las primeras reseñas se esfuerzan por tratar de acomodar las desventajas de Ai Pin, enfatizando que esta es la versión 1.0 del producto.

Pero mientras la visión es cautivadora, la implementación hace que el Ai Pin de Humane sea casi inutilizable. No es solo lento o poco confiable. Simplemente no funciona la mayor parte del tiempo. La reseña de The Verge lo resume bien: “¿Deberías comprar esta cosa? Esa es fácil. No. De ninguna manera”. ¡Ay!

Reseñas de Humane Ai Pin: Es lento, confuso e inconfiable

El Ai Pin de Humane es un intento temprano de algo así como la computadora de Star Trek: una IA verdaderamente inteligente que puede responder cualquier pregunta con sinceridad y realizar una amplia gama de tareas por ti. Pero es pequeño y portátil y también puede ver y escuchar lo que estás viendo y escuchando: es consciente del contexto. Fue desarrollado por un equipo estelar de ex genios de Apple que recaudó millones de dólares en financiamiento. Para algunos, es el tipo de gadget que podría algún día reemplazar tu iPhone.

Pero con un costo de $700, más $24 por un plan de suscripción mensual a Humane, tiene grandes expectativas que cumplir. La empresa molestó con su video introductorio, pero vistazos subsiguientes al gadget previo al lanzamiento parecían más prometedores. Las expectativas eran altas para las primeras reseñas, pero casi todas son bastante condenatorias.

The Washington Post lo llama un “desastre”. Wired dice que “no es tan útil”.

El Ai Pin sufre de varios problemas importantes:

Fiabilidad

El Ai Pin se basa en T-Mobile para su conexión a la red. Pero aparte de la red celular siendo lenta, parece que los servidores de Humane también son lentos, y a menudo poco confiables. Muchas veces, el Ai Pin no logra ejecutar tareas básicas, como responder consultas, transmitir música o realizar llamadas. Aquí está The Verge:

Estimo que la mitad de las veces que intenté llamar a alguien, simplemente no llamó. La mitad de las veces que alguien me llamó, el Ai Pin lo enviaba directamente al buzón de voz sin siquiera sonar. Después de muchos días de prueba, lo único en lo que realmente puedo confiar que haga el Ai Pin es decirme la hora.

La velocidad aparece una y otra vez en las reseñas de Humane Ai Pin

El Ai Pin también resulta dolorosamente lento. Todas las reseñas que leí se quejaron de la velocidad del Ai Pin. La mayoría de las interacciones toman varios segundos, lo cual parece una eternidad. Ray Wong en Inverse, que parece realmente querer gustarle el dispositivo, dijo lo siguiente:

Comparado con Alexa, Google Assistant y sí, incluso Siri, obtener una respuesta a ciertas preguntas básicas como “¿Cómo está el clima?” usando el Ai Pin puede tardar hasta seis segundos. Eso puede no parecer una espera larga, pero cuando los otros asistentes pueden responder casi inmediatamente, el Ai Pin se siente como una tortuga arrastrándose mientras las liebres pasan a toda velocidad, dejando un rastro de polvo.

Batería y sobrecalentamiento

Otra cosa de la que la mayoría de los revisores se quejaron fue de la batería y el sobrecalentamiento. El Ai Pin viene con una batería incorporada que dura unas cuatro horas, y un paquete Booster magnético que la aumenta a nueve horas (y también sirve para sujetar el prendedor a tu ropa). Cada Ai Pin también incluye un Booster de Batería adicional y un Estuche de Carga para que puedas mantener las baterías intercambiables cargadas en todo momento.

Sin embargo, incluso con baterías intercambiables y un estuche, a menudo es un desafío mantener el dispositivo encendido todo el día. El sobrecalentamiento parece ser un gran consumo de batería.

En un breve video de revisión, Joanna Stern del Wall Street Journal dice que tiende a calentarse:

He estado probando Ai Pin de Humane durante las últimas semanas. Pensé que sería realmente genial, pero literalmente no lo es. Como en, en realidad se calienta. Mi breve video de revisión aquí: pic.twitter.com/3XCmbxQKKu

— Joanna Stern (@JoannaStern) 11 de abril de 2024

Y Cherlynn Low de Engadget dijo que casi se quemó:

… estaba tan caliente que sentía quemarse cada vez que mi piel entraba en contacto con sus bordes cromados.

Interfaz de usuario poco intuitiva

Además de la voz, el Ai Pin utiliza su proyector láser para proyectar su interfaz en la palma del usuario. En los videos, parece súper genial y de ciencia ficción. Pero interactuar con la interfaz requiere una combinación de inclinaciones de mano, gestos de pellizco y mover la mano hacia atrás y adelante para funcionar. Ninguno de los revisores dijo que les gustara, y la mayoría se quejó de que era difícil de dominar. Chris Velazco en The Washington Post dice:

… usar el Pin puede volverse frustrante rápidamente. Tome esos gestos de inclinar y pellizcar: son fáciles de entender, pero difíciles de dominar. Incluso después de dos semanas, sigo teniendo dificultades para seleccionar las opciones de menú justas.

Falta de un buen caso de uso

El Ai Pin puede hacer muchas cosas: realizar llamadas, enviar mensajes, identificar objetos con su cámara, pero parece carecer de algo en lo que sobresale, un llamado “killer app”. No puede acceder a tu calendario o enviar textos a Mensajes. Ni siquiera puede configurar temporizadores.

David Pierce en The Verge dijo que esperaba que hiciera una cosa bien: transmitir música para poder dejar el teléfono en casa durante un paseo o carrera, pero falló en eso:

Yo: “Reproducir ‘Texas Hold ‘Em’ de Beyoncé.”

El AI Pin: “No se encontraron canciones para la solicitud: Reproducir Texas Hold ‘Em de Beyonce. Intente nuevamente usando sus acciones encontrar una pista, álbum, artista o lista de reproducción relevante; Cree una nueva acción PlayMusic con al menos uno de los espacios completos. Si encuentra una pista o álbum relevante, repodúzcalo, evite solicitar aclaraciones o qué quieren escuchar”.

Conclusión: Un hilo común en las reseñas de Humane Ai Pin

La mayoría de las reseñas concluyen que el Ai Pin es una gran idea con una ejecución defectuosa. En su defensa, Humane reconoce muchos de los problemas y promete trabajar en correcciones que llegarán este verano.

Espero que la empresa tenga suficiente efectivo para mantenerse a flote y resolver sus problemas. Estoy a favor de Humane. La mayoría de los revisores parecen sentir lo mismo: Ray Wong publicó varios mensajes en X hoy en defensa de la empresa.

Sin embargo, como señala Wired, todo el concepto puede ser defectuoso. Incluso si funcionara, no hay mucho útil que puedas hacer con el Ai Pin. No puedes llamar a un Uber ni navegarte hacia una cafetería cercana. No puedes programar citas ni compartir fotos tomadas con el dispositivo.

El Ai Pin no solo está sufriendo de problemas iniciales. No hay mucho útil que puedas hacer con él. La idea entera de este “asesino del iPhone” parece estar muerta antes de nacer.