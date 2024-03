China se prepara para resistir la propagación de riesgos; obstáculo climático.

(Bloomberg) — China se defenderá del impacto colateral de los riesgos financieros internacionales y buscará un equilibrio entre la prevención de riesgos y la apertura de la cuenta de capital, dijo Xu Zhibin, subdirector del regulador de divisas del país, en el Foro anual de Boao.

Economic competition between nations has become the new hurdle in the fight against climate change, according to China’s new climate chief Liu Zhenmin. Governments in the US, Europe and India have used tariffs, industrial policies and trade probes to support domestic manufacturing and avoid relying on China in areas where it’s dominant, raising the cost of clean energy overseas and slow down adoption, he said.

La reunión de cuatro días de Boao, apodada por algunos como la versión de Asia del Foro Económico Mundial en Davos, culmina el viernes, ya que altos ejecutivos corporativos y funcionarios se reúnen para discutir una amplia gama de temas, desde la globalización hasta la gobernanza de la inteligencia artificial y la fijación de precios del carbono.

Desarrollos más recientes (hora en Boao, Hainan):

El Crecimiento de la Demanda de Electricidad Complica la Transición Energética (11:00 a.m.)

La creciente demanda de electricidad está haciendo que la transición energética sea más difícil al aumentar la necesidad de nueva capacidad para garantizar un suministro de energía confiable, dijeron ejecutivos de la industria en un foro en China.

La demanda de energía está creciendo ahora el doble de rápido que en años recientes, a medida que más industrias se electrifican y la inteligencia artificial aumenta el consumo en los centros de datos, dijo el director ejecutivo de Siemens Energy AG, Christian Bruch, el viernes en el Foro de Boao para Asia en Hainan.

“Tenemos que transformar la energía convencional a renovable y, al mismo tiempo, hacer crecer un sistema más grande,” dijo Bruch. “Eso está haciendo que la transición energética sea más complicada de lo que se esperaba inicialmente.”

La Batalla del Sector Solar de China Pone en Peligro la Calidad, Afirma Longi (10:30 a.m.)

La feroz competencia que barre el sector solar de China está amenazando la calidad de la producción en algunas empresas, ya que las ganancias en picado desencadenan una carrera para reducir costos, según un importante ejecutivo de la industria.

“Hemos notado que la gente ha empezado a sacrificar calidad para reducir costos, lo cual es una señal peligrosa,” dijo Zhong Baoshen, presidente de Longi Green Energy Technology Co., el viernes en el Foro de Boao para Asia en Hainan, China.

China domina la industria solar mundial, pero años de expansión rápida han generado una grave sobrecapacidad y una batalla por la supervivencia entre los productores. Con los precios de los paneles solares cayendo a mínimos históricos, las empresas se han visto obligadas a vender a o por debajo de los costos de producción. Longi ha recortado miles de puestos de trabajo en medio de la desaceleración

China para Prevenir el Efecto Colateral de los Riesgos Financieros Internacionales (10:30 a.m.)

China defenderá efectivamente el impacto colateral de los riesgos financieros internacionales y asegurará un equilibrio entre la prevención de riesgos y la apertura de la cuenta de capital, dijo Xu Zhibin, subdirector del regulador de divisas del país en el Foro de Boao para Asia.

China apoya a empresas chinas de calidad para enlistarse y recaudar fondos en el extranjero, y “constantemente” impulsará la “apertura bidireccional” de su mercado de capitales, dijo Xu.

China también fomenta la inversión en el extranjero por parte de sus fondos soberanos y empresas financieras “de manera ordenada”, agregó.

El Mundo No Puede Permitirse un Mar del Sur de China Inestable: Orlins (jueves 6:00 p.m.)

Típicamente una característica regular en la agenda del foro, la discusión de las tensiones en torno al Mar del Sur de China tiene una urgencia aún mayor este año.

Justo cuando un panel estaba teniendo lugar el jueves por la tarde, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., anunció que estaba considerando medidas “deliberadas” contra “ataques peligrosos” de barcos chinos en las aguas cerca de su país.

Mientras tanto, otro panelista, el científico político chino Zheng Yongnian, criticó a Estados Unidos por inmiscuirse en la zona. Dijo que China tenía su propio enfoque más inclusivo para la solución de conflictos. “No queremos ser Estados Unidos. No queremos ser Rusia,” dijo. “China es China.”

El Enviado de China Dice que la Competencia Económica Es el Nuevo Riesgo Climático (jueves 6 p.m.)

La competencia económica entre las naciones se ha convertido en el nuevo obstáculo en la lucha contra el cambio climático, según el nuevo jefe de clima de China.

El proteccionismo y la competencia económica se están convirtiendo en otro problema,” dijo el jueves en el Foro de Boao para Asia en Hainan, China.

La Economía Sigue “Relativamente Débil”, Dice Asesor del PBOC (5:28 p.m.)

La segunda economía más grande del mundo todavía enfrenta problemas de demanda insuficiente y confianza débil, dijo Huang Yiping, asesor del banco central de China.

El apriete regulatorio de China también ha perjudicado la confianza empresarial, dijo Huang.

Se Busca Financiamiento de la Franja y la Ruta para Proyectos Verdes (5 p.m.)

Naciones como Colombia y Laos presentaron proyectos amigables con el medio ambiente en una mesa redonda que incluyó figuras financieras e ingenieros de empresas chinas.

Colombia está buscando apoyo para dos proyectos ferroviarios masivos diseñados para conectar su región central remota con sus puertos y fronteras, que serán impulsados por hidrógeno y locomotoras eléctricas. El país históricamente ha gastado la gran mayoría de su presupuesto de transporte en carreteras, pero tiene como objetivo reducir eso a menos del 50% en los próximos años a medida que aumenta el gasto en ferrocarriles, aeropuertos y transporte fluvial, dijo Carlos Eduardo Enriquez Caicedo, vice ministro de transporte.

Laos espera aprovechar el éxito del ferrocarril China-Laos, que conecta Kunming y Vientián y entró en operación en 2021. El gobierno espera que el acceso ferroviario atraiga a empresas chinas a reubicar partes de su cadena de suministro en la nación del sudeste asiático, así como a invertir en proyectos agrícolas a lo largo de la ruta y programas de energía limpia en otros lugares del país, dijo Phonevanh Outhavong, vice ministro de planificación e inversión.

Los organizadores de Boao planean reuniones bilaterales el jueves y viernes para ver si se pueden hacer coincidir las inversiones.

Occidente Ignora las Iniciativas de China a su Peril: Autor (3:30 p.m.)

Después de un panel dedicado a la seguridad, Bill Hayton, un experto en Asia en Chatham House y autor de The Invention of China, dijo que los países occidentales tienden a ignorar la Iniciativa de Seguridad Global y otros proyectos como “política de eslóganes.”

“Eso se debe a que los responsables de las políticas en los países industrializados piensan que gobiernan el mundo, controlando poderosas instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial,” dijo. “Ese enfoque es arriesgado,” agregó. “Las potencias europeas, los estados de la OTAN, Japón y Australia tienen que darse cuenta de que aquí se juega un juego más amplio y que China está haciendo un buen trabajo al hablar con África, América Latina y otros estados asiáticos.”

Consumo Clave para la Transición de China: Funcionario del FMI (1:45 p.m.)

Se espera que el consumo siga desempeñando un papel fundamental en la transición de China a un modelo de desarrollo de alta calidad en los próximos años, a medida que la segunda economía más grande del mundo reduce su dependencia de los bienes raíces para el crecimiento, según Steven Barnett, representante residente senior del Fondo Monetario Internacional en China.

En el último año, la economía experimentó una “corrección bienvenida y necesaria” en el sector inmobiliario, mientras que el consumo ha surgido como el mayor contribuyente a la expansión económica del país, dijo.

CanSino Hablará con AstraZeneca sobre una Mayor Cooperación: CEO (10:30 a.m.)

El CEO de CanSino, Yu Xuefeng, en una entrevista con Bloomberg News.

Se Busca que China Reúna a las Naciones Asiáticas para Oponerse al “Acoso” en un Ataque a Estados Unidos (10:10 a.m.)

El tercer líder de China lanzó un golpe velado a Estados Unidos en un foro regional, ya que el país busca resistir la influencia global de la principal potencia mundial mientras intenta estabilizar las relaciones entre los países al mismo tiempo.

“Los actos hegemónicos y de acoso son profundamente dañinos,” dijo Zhao Leji, el tercer funcionario más importante del Partido Comunista en un discurso clave en el Foro anual de Boao el jueves, al que asistieron líderes asiáticos y diplomáticos globales. “Debemos oponernos al proteccionismo comercial y a todas las formas de erigir barreras, desacoplamiento o cortar las cadenas de suministro.”

Zhao no nombró ningún país, pero sus comentarios subrayan los esfuerzos continuos de China para promover una alternativa china al orden mundial liderado por Estados Unidos, incluso cuando corteja a líderes empresariales estadounidenses para ayudar a alcanzar un ambicioso objetivo de crecimiento este año.

El Jefe de AIIB Dice que China y Estados Unidos Pueden Trabajar Juntos (8:30 a.m.)

El presidente del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, Jin Liqun, dijo a Bloomberg TV que Estados Unidos y China tienen “amplio espacio para la cooperación, y en particular, para abordar el cambio climático.” En el tratamiento de temas geopolíticos, “los grandes países pueden sentarse y hablar entre ellos y bajar la temperatura,” dijo.

Jin también dio su opinión sobre las “nuevas fuerzas productivas” de China, la frase utilizada por los funcionarios de Beijing para describir sus últimas prioridades de inversión. Dijo que el impulso tiene como objetivo desarrollar capacidades en alta tecnología, inteligencia artificial, biociencia y otras industrias “de alto nivel” que son diferentes de la manufactura tradicional y permitirán que el crecimiento de China “avance en un nivel diferente”.

–Con la ayuda de Stephen Engle, Adrian Wong y Oscar Petersson.

Lo Más Leído de Bloomberg Businessweek

©2024 Bloomberg L.P.