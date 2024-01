Celebrando el 40 aniversario de la Macintosh

El Macintosh original Cuarenta años antes de Apple Vision Pro, prácticamente el mismo día, Apple lanzó la Macintosh: y eventualmente cambió el mundo. No habría un Apple Vision Pro ni Apple sería una empresa de billones de dólares si no fuera por la Mac que fue lanzada el 24 de enero de 1984. Aunque Apple y todo el mundo ha cambiado en estos 40 años, hay algunas similitudes sorprendentes entre lo que era Apple y lo que la Mac hizo que fuera. Empezando con cómo en la década de 1980, todavía había una pregunta sobre para qué usaría la gente un ordenador. Siempre se decía que puedes hacer tus impuestos con ellos y – prepárate para retorcerte – que las amas de casa podían guardar recetas en ellos. Al final, la respuesta a para qué usaría la gente un ordenador fue todo. Absolutamente todo. Quizás eso es lo que sucederá también con Apple Vision Pro, pero hace 40 años, ni de lejos se prestaba la misma atención a Apple como se hace ahora. Y en parte por eso, en parte porque el Mac original estaba lejos de ser completamente operable, el Mac no fue un éxito inmediato. En cierto modo, hasta fue un fracaso. La primera vista del Apple Macintosh en 1984 “Acabas de ver algunas imágenes de Macintosh”, dijo Steve Jobs en el lanzamiento oficial de la Mac el martes 24 de enero de 1984. “Ahora me gustaría mostrarte Macintosh en persona”. Estaba hablando en el escenario del Flint Center en el De Anza College, Cupertino, que se convertiría en el lugar de muchos de los lanzamientos más importantes de Apple hasta su cierre en 2019. Además del Mac, fue donde se reveló el primer iMac y el Apple Watch. El Mac que presentó en el Flint Center en ese enero, hace 40 años, tiene el nombre que todos reconocemos y una pantalla que los usuarios de hace mucho tiempo podrían recordar, pero nada más. Su pantalla era monocromática y 9 pulgadas más pequeña que cualquier Mac de hoy. Era solo un poco más grande que las 8,3 pulgadas del iPad mini actual. Sin embargo, la resolución del iPad mini actual revela lo pequeño que era el Mac original en otro sentido. Mientras que la resolución del iPad mini es de 2266 x 1488 píxeles, la del Mac original era de solo 512 x 342 píxeles. Además, donde ahora podemos transmitir Apple Music con audio espacial, en ese entonces su altavoz luchaba por reproducir una voz durante la demostración de Jobs. Sin embargo, si el Mac original parece primitivo hoy, en 1984 parecía el futuro. “Hasta ese momento”, escribió Steven Levy en su libro sobre el Mac, “cuando se decía que una pantalla de ordenador se ‘encendía’, se requería cierta licencia literaria. Al final de la demostración, comencé a entender que estas eran cosas que un ordenador debería hacer. Había una mejor manera”. Esa fue una reacción común de los primeros usuarios del Mac, una especie de sorpresa encantada de que tuviera sentido y que instintivamente, automáticamente, supieran cómo usarlo. O mejor dicho, sabían lo que significaba ver una carpeta en la pantalla, o un documento, o la papelera, pero arrastrar con un ratón requería más explicación. Apple produjo una versión de los años 80 de lo que pronto sería conocido como un kit de prensa electrónico (EPK), para promover la Mac y proporcionar material de video para que los medios lo utilizaran en su cobertura. Para una publicidad directa, exagerada y extendida diseñada para vender la Macintosh, este EPK también logró revelar las perspectivas muy diferentes tanto de Steve Jobs como del entonces CEO John Sculley. “Estamos apostando por nuestra visión”, dice Jobs en el video. “Y preferiríamos hacer eso que hacer productos ‘yo también’. Que otras empresas hagan eso”. Jobs podría haberse arrepentido de eso más tarde después de que Windows y luego Android copiaron a Apple, pero ahí estaba sembrada una semilla de problemas por venir. “Con Macintosh hemos puesto juntos un programa de marketing muy bien coordinado y muy poderoso para consumidores para presentar este producto”, dice John Sculley en los videos. Sculley estaba seguro de que el marketing era el factor importante, mientras que Jobs estaba seguro de que hacer que el Mac fuera lo mejor posible debería ser el enfoque de Apple. Realmente no se puede criticar a ninguno de ellos, ya que un gran producto es inútil si nadie lo conoce, y un marketing brillante solo puede llegar tan lejos con un producto inútil. Pero esto era 1984 y fue en 1985 que Apple y Jobs se separaron. Parecía en ese momento como si el inventor de la Mac se hubiera ido, excepto por supuesto que volvería. Y excepto que Steve Jobs estaba lejos de ser el creador de la Mac. Jef Raskin comenzó todo Esto no es para decir que Jobs era irrelevante en la creación de la Mac, ya que, por ejemplo, fue responsable de la ruta que tomó tanto con el teclado como con el ratón. Fue Steve Jobs quien ordenó que la Mac no tuviera las cuatro teclas de cursor para moverse por la pantalla, para que los usuarios fueran obligados a usar su otra orden — un ratón. En consecuencia, el teclado planeado de 62 teclas de Mac se convirtió en uno de 58 teclas, y el ratón se convirtió en una parte integral de absolutamente todo lo que los usuarios hacían con el ordenador. “No soportaba el ratón”, dijo Jef Raskin de Apple a Owen W. Linzmayer en el libro Apple Confidential 2.0. “Jobs recibe el 100 por ciento del crédito por insistir en que un ratón esté en la Mac.” Raskin posiblemente estaba equivocado sobre el ratón, y Raskin también es una figura mucho menos conocida que Jobs, pero fue crucial para el Macintosh. Incluso le dio al ordenador su nombre, aunque pretendía que fuera solo un nombre en clave mientras la Mac estaba en desarrollo. Además de haber visto sus ideas básicas originales para la Mac ser estiradas, tiradas y distorsionadas por Jobs, Raskin también trabajó en el ratón que le disgustaba tanto. Si alguna vez te has preguntado por qué la Mac tenía un ratón con un solo botón cuando los de Windows tienen tres o más, se debió a Raskin. Al igual que con la mayoría de cosas en la Mac, el ratón se creó porque Jobs vio uno en uso en el Xerox PARC en 1979. Pero Raskin estuvo ahí primero, y de hecho Raskin estuvo ahí a menudo, por lo que había visto el desarrollo del ratón, y no le gustó. “Tenían este ratón de tres botones y no podía seguir el ritmo de cuál botón era cuál”, dijo en una entrevista de televisión posterior. “Y así cuando comencé a crear el proyecto Macintosh… Me di cuenta de que podías hacer todo lo que necesitas hacer con un ratón de un solo botón. Me llevó un tiempo convencer a la gente de que era posible”. Ya no está claro cómo Raskín llegó a crear la Mac, ya que él mismo variaría ligeramente la historia. Parece probable, sin embargo, que en algún momento de 1979 estaba pensando en el futuro de Apple y presentó su idea al entonces presidente Mike Markkula. “Los proyectos que estaban en marcha [en ese momento] eran el Apple III y el Lisa. Yo [le dije a Markkula que] pensaba que el Apple III no tenía el encanto técnico para llevarnos al futuro… y que el Lisa iba a ser demasiado caro y lento. Entonces propuse una cosa que llamé Macintosh”. También propuso que el Macintosh se lanzara para la Navidad de 1981 y costara $500. Se equivocó por poco más de dos años y por poco menos de $2,000. Qué salió mal con el plan de Raskin Jef Raskin estaba proponiendo prácticamente todo lo que finalmente se convirtió en la Mac, particularmente en lo que respecta a su pantalla de mapa de bits que podía mostrar imágenes en lugar de solo líneas de texto verde o amarillo. Hay pocas dudas de que llegar desde su plan hasta el producto final habría llevado tiempo y dinero suficiente que Apple tendría que cobrar más de $500. Pero en última instancia, las dos razones clave para el retraso y para que el precio fuera cinco veces lo que Raskin planeó, fueron Steve Jobs y John Sculley. Jobs había estado trabajando en el Apple Lisa cuando visitó Xerox PARC y vio lo que se estaba haciendo allí. Cuando regresó a Apple e intentó que la Lisa se asemejara más a lo que estaba haciendo Xerox, fue apartado del equipo de Lisa. Buscando algo más…