Características de iOS 17.2: ¿Qué hay de nuevo en iOS 17.2?

Apple ha lanzado hoy iOS 17.2, una actualización importante que agrega la nueva aplicación Journal, una opción de traducción para el botón de acción del iPhone 15 Pro, una lista de reproducción de favoritos para Apple Music, y mucho más. En esta guía, hemos reunido todas las nuevas funciones de la actualización de iOS 17.2. Aplicación Journal iOS 17.2 introduce la aplicación Journal que Apple anunció como parte de iOS 17. Con la aplicación Journal, los usuarios pueden registrar sus actividades diarias y pensamientos, con Apple proporcionando sugerencias opcionales que pueden ser utilizadas como inspiración. Las entradas del diario se pueden agregar tocando el botón “+” en la aplicación Journal, y desde allí, los usuarios pueden elegir una sugerencia como base para su escritura o simplemente optar por “Nueva entrada” para escribir cualquier cosa. Las entradas se etiquetan automáticamente con una fecha para fines organizativos, pero también hay opciones para marcarlas como favoritas. Las entradas del diario pueden incluir imágenes, grabaciones de voz y etiquetas de ubicación. Reacciones de Pegatinas en la aplicación Mensajes Ahora se puede mantener presionado cualquier globo de chat en la aplicación Mensajes para agregar una respuesta de pegatina que sirve como alternativa a una reacción de tapback. Al tocar en “Agregar pegatina” puedes elegir una pegatina o un emoji para aplicar en la esquina de un iMessage. Ya existía la opción de arrastrar una pegatina o un emoji sobre cualquier globo de mensaje, pero este es un método mucho más rápido para responder rápidamente a un mensaje entrante con un gráfico rápido y más expresivo. Grabación de Video Espacial Con iOS 17.2, el ‌iPhone 15 Pro‌ y ‌iPhone 15 Pro Max pueden grabar vídeos espaciales que serán visibles en la aplicación Fotos en el casco Vision Pro que saldrá el próximo año. La grabación de video espacial se puede activar yendo a la aplicación Ajustes, tocando en la sección Cámara, seleccionando Formatos y activando “Video espacial para Apple Vision Pro”. Apple dice que para obtener los mejores resultados al grabar video espacial, el iPhone debe mantenerse estable en orientación horizontal mientras se graba el video. El video se graba a 30 cuadros por segundo a 1080p, y un minuto de video ocupa 130 MB de espacio de almacenamiento. Cuando los vídeos espaciales capturados con un ‌iPhone‌ se ven en el ‌iPhone‌, aparecen como vídeos normales. Para ver el vídeo en 3D se requiere el casco Vision Pro. Velocidad de Enfoque Mejorada del Teleobjetivo En el ‌iPhone 15 Pro‌ y Pro Max, la cámara de teleobjetivo ahora enfoca más rápido al capturar objetos pequeños y lejanos. Lista de Reproducción de Favoritos de Apple Music Las canciones que has marcado como favoritas en la aplicación ‌Apple Music‌ ahora se agregan automáticamente a una lista de reproducción de Favoritos. Historial de Escucha de Apple Music Filtro de Enfoque Apple agregó un filtro de enfoque para la función de Historial de Escucha de ‌Apple Music‌, por lo que si quieres permitir que otra persona use tu dispositivo para escuchar música, puedes activar esto para desactivar el Historial de Escucha, para que sus elecciones de canciones no afecten tus recomendaciones. Botón de Acción de Traducción Los usuarios de ‌iPhone 15 Pro‌ y ‌iPhone 15 Pro‌ Max ahora pueden elegir una nueva opción de Traducir para el botón de acción. Cuando el botón de acción está configurado como Traducir, presionar y mantener presionado hace que el ‌iPhone‌ muestre una ventana de traducción que escucha el texto hablado. Puede traducir de un idioma establecido a otro, usando los idiomas que hayas configurado previamente en la aplicación de Traducción. Teclado Apple agregó una opción para desactivar las predicciones en línea al escribir. También hay nuevos diseños de teclado para ocho idiomas Sámi. Primera vista previa en diciembre de 2022, la Verificación de Clave de Contacto de iMessage es una función diseñada para aquellos que enfrentan “amenazas digitales extraordinarias”, como periodistas, activistas de derechos humanos y funcionarios gubernamentales. Los usuarios pueden asegurarse de que no haya un espía “intermedio” en las conversaciones de iMessage, y hay una opción para mostrar un Código de Verificación de Contacto para que los usuarios de iMessage puedan verificar que están hablando con la persona correcta durante reuniones en persona o en llamadas de FaceTime. Sincronización de Mensajes en iCloud La sección “Mensajes” en iCloud en la aplicación Ajustes ahora se ha renombrado a “Mensajes en ‌iCloud‌”. Muestra la cantidad total de almacenamiento que ocupan los mensajes, la cantidad de mensajes sincronizados en ‌iCloud‌, y la hora de la última sincronización. También hay una opción “Sincronizar Ahora” para forzar una actualización. La configuración de Nombre y Foto Compartida ahora está también disponible para las aplicaciones Teléfono y ‌FaceTime‌. FaceTime Si te unes a una llamada de ‌FaceTime‌ que incluye a un contacto que has bloqueado, ahora recibirás una advertencia. Alertas de Emergencia Conciencia Local Bajo Notificaciones y Alertas de Emergencia en la aplicación Ajustes, hay una nueva opción “Conciencia Local” que se puede activar. Apple dice que la Conciencia Local utiliza tu ubicación aproximada para mejorar la puntualidad, precisión y confiabilidad de las alertas de emergencia. Books También ha añadido una opción de “Fade Rápido” para la animación de volteo de página en la aplicación Books. Ahora hay un ajuste “Receptor de AirPlay” que permitirá al próximo casco ‌Apple Vision Pro transmitir o compartir contenido a un ‌iPhone‌. La aplicación de Noticias ahora admite Actividades en Vivo para seguir eventos relacionados con las noticias, como elecciones. Advertencias de Contenido Sensible La función de Advertencia de Contenido Sensible de opt-in de Apple se está ampliando a los Contactos de Contacto en las aplicaciones Contactos y Teléfono, así como a las pegatinas en la aplicación Mensajes. Las Advertencias de Contenido Sensible utilizan el aprendizaje automático en el dispositivo para desenfocar las fotos o vídeos con cualquier desnudez detectada antes de que los usuarios las vean. Categorías de la App Store Las secciones “Aplicaciones” y “Juegos” de la App Store tienen una nueva navegación en la parte superior que permite a los usuarios desplazarse a través de varias categorías de aplicaciones, explorando aplicaciones en esa categoría con un toque.