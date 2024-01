14 de enero de 2009: el cáncer de Steve Jobs empeora hasta el punto de que se toma una licencia médica de Apple.

A pesar de su enfermedad, el CEO se muestra reacio a tomarse un tiempo libre. Cuando lo hace, guarda silencio sobre la gravedad de la situación. Él llama “la curiosidad sobre mi salud personal” una distracción causada por blogueros entrometidos y reporteros. No obstante, reconoce que sus problemas de salud “son más complejos de lo que pensaba originalmente”.

Diagnóstico de cáncer de Steve Jobs y tratamientos alternativos

Para 2009, el diagnóstico de cáncer de páncreas de Jobs había sido conocido por él y su familia durante más de cinco años. Según la Sociedad Americana del Cáncer, en ese momento para todas las etapas de cáncer de páncreas combinadas, la tasa de supervivencia relativa a un año era del 20%. La tasa a cinco años bajó al 7%. (Afortunadamente, los avances en el tratamiento del cáncer han aumentado esas probabilidades en la última década.)

El cáncer de Jobs era una forma menos agresiva llamada tumor neuroendocrino de células de los islotes. Si hubiera buscado tratamiento de inmediato, podría haber sobrevivido. Sin embargo, Jobs rechazó durante nueve meses las recomendaciones de los médicos de someterse a una cirugía. En cambio, trató el cáncer con terapias alternativas. Estas incluían una dieta vegana, acupuntura, remedios herbales y consultas con un psíquico.

Jobs finalmente se sometió a una cirugía en julio de 2004, con Tim Cook asumiendo temporalmente el papel de CEO de Apple por primera vez. Durante la cirugía, los médicos encontraron metástasis en el hígado, lo que llevó a Jobs a comenzar la quimioterapia.

El campo de distorsión de la realidad se aplica al cáncer y la salud en general de Steve Jobs

Jobs regresó a Apple en 2005, diciéndole a todos que había sido curado, lo mismo que le dijo a los estudiantes durante su famoso discurso de graduación en Stanford en junio de ese año. Lamentablemente, no fue curado del cáncer. Esto se hizo evidente para todos durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple en agosto de 2006, donde Jobs apareció mucho más delgado que antes.

En los años siguientes, Jobs guardó silencio sobre su enfermedad. Siguió diciéndole a todo el mundo que había vencido al cáncer. Sin embargo, quedó claro al mirarlo que esto era un deseo ilusorio.

Tras bastidores, Jobs buscó una serie de tratamientos. Estos incluyeron radioterapia experimental con la hormona en Suiza y terapia con radionúclidos del receptor de péptidos en los Países Bajos.

Un ‘desequilibrio hormonal’

Al menos desde la perspectiva de los inversores, las cosas empeoraron el 5 de enero de 2009. Fue entonces cuando Jobs escribió una carta abierta engañosa diciendo que no sufría nada más grave que un “desequilibrio hormonal que me ha estado robando las proteínas que mi cuerpo necesita para estar saludable”.

Dijo que “sofisticadas pruebas de sangre” respaldaron este diagnóstico, y describió el remedio como “relativamente simple”.

En realidad, el desequilibrio hormonal era solo uno de los problemas que Jobs enfrentaba. Este era un efecto secundario menor del cáncer, que ahora se había diseminado a su hígado. Incluso The New York Times repitió la inexactitud, diciendo que el problema de Jobs se debía a una mala absorción de alimentos y no a una recurrencia del cáncer.

“Dos personas familiarizadas con el tratamiento médico actual de Mr. Jobs dijeron que no estaba sufriendo una recurrencia del cáncer, pero una afección que le impedía absorber alimentos”, informó el Times. “Los médicos también le han aconsejado que reduzca el estrés, lo que puede estar empeorando el problema, dijeron estas personas”.

Uno de los problemas con Jobs al engañar a la gente de esta manera fue que, como el milagroso CEO que había dado la vuelta a Apple, su bienestar se consideraba crítico para la valoración de la empresa. Falta de transparencia y una tergiversación deliberada de su estado de salud, pusieron a Apple en una situación difícil.

Una licencia médica de Apple

Al final, después de una semana de recomendaciones legales sostenidas, Jobs escribió una segunda carta, fechada el 14 de enero. Esta vez, anunció su licencia:

Equipo,

Estoy seguro de que todos ustedes vieron mi carta de la semana pasada compartiendo algo muy personal con la comunidad de Apple. Desafortunadamente, la curiosidad sobre mi salud personal continúa siendo una distracción no solo para mí y mi familia, sino también para todos los demás en Apple. Además, durante la semana pasada, he descubierto que mis problemas de salud son más complejos de lo que pensaba originalmente.

Para sacarme del centro de atención y centrarme en mi salud, y para permitir que todos en Apple se centren en entregar productos extraordinarios, he decidido tomar una licencia médica hasta finales de junio.

He pedido a Tim Cook que sea responsable de las operaciones diarias de Apple, y sé que él y el resto del equipo de dirección ejecutiva harán un gran trabajo. Como CEO, planeo participar en decisiones estratégicas importantes mientras estoy fuera. Nuestra junta directiva respalda completamente este plan.

Espero verlos a todos este verano.

El cáncer de Steve Jobs lleva a un trasplante de hígado

Jobs de hecho regresó a su trabajo más tarde ese año después de someterse a un trasplante de hígado. Apareció en el escenario en el evento de otoño de Apple en 2009, y recibió una ovación de pie, antes de hablar sobre su salud.

“No estaría aquí sin tanta generosidad”, dijo Jobs, refiriéndose a su donante de órganos. “Espero que todos podamos ser tan generosos y optar por convertirnos en donantes de órganos”.

El cáncer de Steve Jobs finalmente llevó a la muerte del cofundador de Apple el 5 de octubre de 2011, a los 56 años.