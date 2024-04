Características clave, planes de precios, ventajas y desventajas.

Los datos rápidos de Aplos

Precio de inicio: $79 por mes

Características clave:

Especialización en regulaciones del IRS 501(c)(3).

Constructor de página web de donaciones.

Configuración sencilla y amigable para principiantes.

Aplos es un software de contabilidad basado en la web diseñado específicamente para organizaciones sin fines de lucro e iglesias. La solución amigable para principiantes maneja funciones clásicas, como el seguimiento financiero de doble entrada y análisis básicos. Sin embargo, también aborda necesidades específicas de la industria, como el Formulario 990 del IRS.

Tiene sus limitaciones, sin embargo. Aplos se comercializa fuertemente a iglesias, por lo que no está claro si será una buena opción para otros tipos de organizaciones sin fines de lucro. Y aunque tiene menos funcionalidad global que competidores como QuickBooks, cuesta más. Entonces, si tienes necesidades algo más avanzadas o un presupuesto bajo con un equipo pequeño, entonces un competidor puede ser una mejor opción.

Descubramos si Aplos es adecuado para tu organización.

La tarificación de Aplos

Aplos ofrece tres niveles de precios: Lite, Core y Advanced, una opción personalizada. Hay disponible una prueba gratuita de 15 días en todos los planes.

Comparar planes y precios de Aplos

Plan

Precio mensual

Compatibilidad con promesas/donaciones recurrentes

Incluye contabilidad avanzada (como seguimiento de activos, gastos, etc.)

Lite

$79

No

No

Core

$99

Sí

No

Advanced

Personalizado — comienza en $189

Sí

Sí

Cada nivel cuenta con un conjunto de características básicas como contabilidad de fondos, informes financieros, gestión de base de datos de clientes y soporte para registro de eventos. Sin embargo, solo los planes Core y Advanced admiten transacciones recurrentes. Por lo tanto, necesitarás pasar al segundo o tercer nivel si tu organización cuenta con promesas repetitivas.

Las características clave de Aplos

Donaciones en línea y por SMS

Con Aplos, puedes crear formularios de donación en línea y sitios web sencillos en un instante, sin necesidad de experiencia en codificación. Luego puedes compartir fácilmente estas páginas y realizar un seguimiento del compromiso.

Tampoco necesitas visitar una página web para gestionar donaciones. Puedes configurar donaciones basadas en mensajes de texto sin necesidad de experiencia especial, lo que facilita a las personas hacer donaciones.

Independientemente de cómo donen las personas, la plataforma gestiona el procesamiento de pagos internamente y documenta automáticamente los fondos con fines fiscales. No necesitas asegurar una herramienta de terceros como algunos competidores requieren.

Planificación de eventos y venta de entradas

Aplos ofrece herramientas para gestionar el registro y la venta de entradas para eventos. Puedes enviar invitaciones, escanear entradas y realizar un seguimiento de niños y adultos por separado. Este beneficio es crucial para organizaciones sin fines de lucro e iglesias que suelen organizar eventos de recaudación de fondos, talleres y eventos comunitarios.

Contabilidad de fondos

Aplos sobresale en contabilidad de fondos, una necesidad para organizaciones sin fines de lucro. Puedes realizar un seguimiento y generar informes sobre el dinero sin tener que recordar manualmente las directrices únicas del IRS. Esta característica es especialmente beneficiosa para la gestión de fondos designados y subvenciones, garantizando el cumplimiento y la transparencia en la presentación de informes financieros.

Seguimiento y reporte de donaciones

La plataforma ofrece robustas capacidades de seguimiento de donaciones. Estas habilidades te permiten hacer un seguimiento de las donaciones por propósito, generar declaraciones detalladas de donaciones y gestionar la información de los donantes en una base de datos fácil de usar.

Y tienes suerte cuando llega la época de impuestos. Esto se debe a que Aplos te guía a través del Formulario 990 del IRS, que es esencial para las declaraciones de impuestos de organizaciones sin fines de lucro.

Nóminas con Gusto

Aplos no maneja nóminas en absoluto. Pero presume de una asociación con Gusto, que puedes adquirir por separado.

Esta colaboración te permite emitir cheques de pago con soporte para elementos específicos de nómina sin fines de lucro e iglesias. Por ejemplo, Gusto puede manejar exenciones especiales de impuestos de nómina sin fines de lucro, exenciones de pastor y reporte de W-2 de asignaciones de vivienda, entre otras características.

Pros de Aplos

Sencillo y amigable para principiantes.

Robusto seguimiento y reporte de donaciones.

Informes financieros personalizables.

Soporte telefónico y por correo electrónico personalizado gratuito incluido en todos los paquetes.

Interfaz fácil de usar y tablero de instrumentos.

Contras de Aplos

Más caro que algunos competidores, como QuickBooks.

Opciones limitadas de personalización de facturas.

Escalabilidad y funciones avanzadas mínimas.

Adaptado a iglesias y podría no ser una buena opción para otras organizaciones sin fines de lucro.

Alternativas a Aplos

Aplos

Sage Intacct

QuickBooks

Xero

Precio de inicio (mensual)

$79

Personalizado

$30

$15

Genera formulario 990 del IRS

Sí

Sí

Sí

No

Procesamiento de pagos integrado

Sí

Sí

Sí

Sí

Constructor de página web para donaciones en línea

Sí

No — integraciones de terceros disponibles

No — integraciones de terceros disponibles

No — integraciones de terceros disponibles

Amigable para principiantes

Sí

No

No

Sí

Prueba gratuita

15 días

Ninguna

30 días

30 días

Imagen: Sage

Sage Intacct

Sage Intacct es una plataforma de contabilidad basada en la nube que se enfoca en pequeñas y medianas empresas. Pero también está bien servida para organizaciones sin fines de lucro e iglesias, ya que cuenta con una amplia funcionalidad.

En comparación con Aplos, Sage Intacct ofrece un conjunto más profundo de herramientas financieras, que incluyen informes financieros avanzados, gestión de efectivo y contabilidad de proyectos. Estos beneficios lo hacen adecuado para organizaciones sin fines de lucro que buscan escalabilidad y capacidades avanzadas de gestión financiera.

Sage Intacct no comparte públicamente los precios. Por lo tanto, espera trabajar con un agente de ventas para crear un paquete personalizado.

Para obtener más información, lee nuestra reseña de Sage.

Imagen: QuickBooks

QuickBooks

QuickBooks es un nombre reconocido en el espacio de contabilidad. Incluye casi todas las funciones imaginables, como análisis avanzados, seguimiento de donaciones y presupuestos.

Sin embargo, no tiene el mismo nivel de características especializadas para organizaciones sin fines de lucro que Aplos, especialmente en cuanto a contabilidad de fondos y gestión de donantes. Aún así, con complementos y algo de creatividad, QuickBooks puede superar las expectativas en cualquier etapa de crecimiento de tu organización.

Para más información, lee nuestra reseña de QuickBooks.

Imagen: Xero

Xero

Xero es otro software de contabilidad basado en la nube que ofrece un conjunto completo de funciones para pequeñas y medianas empresas, incluidas organizaciones sin fines de lucro. Ofrece informes financieros, facturación, gestión de inventario y nóminas, entre otros.

En comparación con Aplos, Xero es más asequible, lo que lo convierte en una opción atractiva para organizaciones sin fines de lucro más pequeñas o aquellas que recién comienzan. Sin embargo, al igual que QuickBooks, su funcionalidad para organizaciones sin fines de lucro no es tan extensa como la de Aplos, especialmente en términos de contabilidad de fondos especializada y seguimiento de donaciones. Por lo tanto, es mejor para aquellos que priorizan la asequibilidad y la facilidad de uso sin necesidad de funciones avanzadas específicas para organizaciones sin fines de lucro.

Para obtener más información, lee nuestra reseña de Xero.

Metodología de revisión

Investigamos cuidadosamente el valor de Aplos por su costo, las funciones específicas para organizaciones sin fines de lucro e iglesias, los comentarios de los clientes y la potencia general. También lo comparamos con competidores y determinamos sus ventajas y desventajas. Además, analizamos la analítica del título, el soporte de formularios del IRS y otros factores.