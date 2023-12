Caos en el punto de control mientras miles de camiones quedan varados en las fronteras de Ucrania con Polonia y Eslovaquia.

Alrededor de 2.100 camiones esperaban en fila para entrar a Ucrania en la frontera ucraniano-polaca en la mañana del 1 de diciembre, con el mayor tráfico reportado en el punto de control de Krakowiec, informó el portavoz del Servicio Estatal de Guardias de Fronteras de Ucrania, Andriy Demchenko, en la televisión nacional el 1 de diciembre.

El lado polaco en el punto de control de Yahodyn no aceptó más de 20 camiones para entrar, dijo Demchenko.

Lea también: Polonia pedirá a la UE que cancele el transporte de carga “sin visa” para Ucrania: PM Morawiecki

“El bloqueo de cuatro puntos de control continúa. A la mañana, según la información que tenemos de nuestros colegas polacos, hay alrededor de 2.100 camiones esperando en fila en estos cuatro puntos de control hacia Ucrania, la mayoría de los cuales están frente a los puntos de control de Shehyni y Rava-Ruska,” dijo, agregando que miles de vehículos están esperando para entrar a Polonia.

El paso de autos a través de los puntos de control ha disminuido significativamente debido al bloqueo.

“Yahodyn solía presenciar alrededor de 1.200-1.300 camiones cruzando la frontera diariamente en ambas direcciones”, dijo Demchenko.

Lea también: Transportistas eslovacos imitan plan para bloquear el punto de control fronterizo de Uzhhorod–Vyšné Nemecké el 1 de diciembre

“Ahora, este número fluctúa al nivel de 120-140. Específicamente, con respecto a Rava-Ruska y Krakovets, antes del 6 de noviembre, 600 camiones atravesaban la frontera en ambas direcciones diariamente. Ahora este número ha disminuido a la mitad o incluso tres veces.”

Hay alrededor de 600 camiones esperando en fila en la frontera eslovaca en dirección al punto de control de Uzhhorod–Vyšné Nemecké, dijo.

“En la frontera con Hungría, frente al punto de control de Tisza, hasta 1.000 camiones están esperando la oportunidad de cruzar a Ucrania,” agregó.

Demchenko también recordó que el 1 de diciembre comenzó el bloqueo del tráfico para camiones en dirección al punto de control de Uzhhorod–Vyšné Nemecké.

Lea también: Eslovaquia extiende y amplía la prohibición de importaciones agrícolas de Ucrania

“A las 4 pm hora de Kiev, observaremos la situación en la frontera con Eslovaquia. Los participantes en esta acción han indicado que aproximadamente cuatro camiones por hora tendrán permitido pasar desde Eslovaquia,” dijo.

Los transportistas polacos iniciaron una huelga fronteriza con Ucrania el 6 de noviembre. Bloquearon tres puntos de control para el paso del transporte de carga: Korczowa-Krakowiec, Grebenne-Rava-Ruska, y Dorohusk-Yahodyn. El 22 de noviembre, el bloqueo del punto de control de Yahodyn-Dorohusk en la frontera ucraniano-polaca se extendió hasta el 1 de febrero de 2024.

Lea también: Camioneros polacos petulantes cierran el 4° cruce fronterizo con UA, segundo camionero muere mientras espera

Ucrania negoció con los manifestantes polacos que están bloqueando el movimiento de camiones en la frontera pero no logró llegar a un consenso.

La Comisión Europea declaró el 16 de noviembre que podría tomar medidas punitivas contra Polonia si no resuelve el problema de bloquear los cruces fronterizos ucranianos.

Los camiones también estaban siendo bloqueados en el punto de cruce de Medyka — Shehyni desde el 23 de noviembre.

Un segundo conductor ucraniano murió en la frontera el 23 de noviembre. La Embajada de Ucrania en Polonia presentó urgentemente una nota oficial al Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia.

Ucrania comenzó a recopilar datos para la evacuación de conductores ucranianos de la frontera polaco-ucraniana e iniciará la creación de un grupo de monitoreo de la UE en la frontera.

Lea también: Tusk de Polonia acusa al gobierno polaco saliente de inacción en el bloqueo fronterizo de camioneros polacos

UNAS anunció el 29 de noviembre su intención de bloquear el punto de control fronterizo de Uzhhorod–Vyšné Nemecké por un período indefinido a partir del 1 de diciembre.

¡Llevamos la voz de Ucrania al mundo. Apóyanos con una donación única o conviértete en Patrono!

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine