Cambiar a Apple Music desde Spotify y otras plataformas podría ser más fácil con un nuevo importador de listas de reproducción y bibliotecas.

Si alguna vez has cambiado de un servicio de streaming de música a otro, es probable que estés muy consciente del absoluto caos que puede surgir. Perder el acceso a todas tus listas de reproducción meticulosamente creadas es un verdadero dolor, y si tienes una enorme biblioteca de música, recrearla en otro servicio de streaming puede llevar tanto tiempo que pocos de nosotros realmente nos molestamos en hacerlo. Incluso algunas personas se niegan a cambiar debido al trabajo que se requeriría y Apple parece ser muy consciente de ese hecho.

Conseguir que la gente cambie a Apple Music desde servicios de streaming de música competidores como Spotify y Tidal es algo que Apple ha estado intentando hacer durante años, y aunque sigue siendo una oferta popular, no puede competir con los más grandes y los mejores. Pero para aquellos que quieren cambiar, parece que Apple está decidido a hacerlo lo más rápido y fácil posible. Con ese fin, según un nuevo informe, Apple está trabajando con SongShift para crear una nueva función que permitirá a las personas llevar su biblioteca de música desde un servicio competidor y trasladarla a Apple Music. La función está en proceso de prueba, pero aún no está lista para ser utilizada. Sin embargo, parece claro que se está trabajando en facilitar el cambio a Apple Music.

Moving all the things

Según un nuevo informe de MacRumors, Apple está probando actualmente la función y se encontraron referencias en la última beta de Apple Music para Android. Un usuario de Reddit las descubrió por primera vez, pero el sitio las ha confirmado después de adentrarse en el APK de la aplicación.

Es importante destacar que la función parece ser parte de un acuerdo con SongShift, un servicio de terceros que ya permite a las personas mover sus listas de reproducción y bibliotecas de música entre diferentes servicios de streaming de música. Referencias a la función que está “potenciada por SongShift” se pueden ver en capturas de pantalla junto con texto que invita a los usuarios a “Elegir un servicio y transferir su biblioteca y listas de reproducción que crearon a Apple Music”.

Desde hace tiempo ha habido opciones para las personas que quieren seguir este camino, pero han sido versiones de terceros y limitadas de alguna manera. A menudo también cuestan dinero o, en algunos casos, requieren una suscripción. Eso obviamente no sería el caso con ninguna alternativa respaldada por Apple.

Aún no está claro cuánto tiempo tendrán que esperar los que quieren cambiar a Apple Music para que Apple ofrezca esta función al público en general, pero seguramente es una que Apple querrá ofrecer lo antes posible. No todos los que están probando la versión beta de Apple Music en Android ya ven la función como una opción, lo que sugiere que Apple todavía está en la fase de pruebas y está tratando de garantizar que un número limitado de personas ponga a prueba la herramienta de cambio.

Apple Music está disponible actualmente con una prueba gratuita de un mes, y también se ofrece seis meses de streaming de música cuando la gente compra cierto hardware de Apple. Más allá de la prueba, los fanáticos de la música pagan $5.99 al mes por una cuenta de estudiante o $10.99 al mes por una cuenta estándar. Las familias pueden pagar $16.99 por mes, y Apple Music también está disponible a través del paquete de suscripción Apple One, que incluye suscripciones a Apple TV Plus, Apple Fitness Plus, y más.

