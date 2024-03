Buenas y malas noticias sobre el mayor sueño de los astrónomos.

Estados Unidos debería comprometer $1.6 mil millones para construir un “telescopio extremadamente grande” que catapultaría a la astronomía estadounidense a una nueva era, según la Junta Nacional de Ciencias, que asesora a la Fundación Nacional de Ciencias.

En un comunicado el 27 de febrero, la junta dio a la fundación hasta mayo para decidir cómo elegir entre dos propuestas competitivas para el telescopio. El anuncio fue un alivio para los astrónomos estadounidenses, quienes habían estado preocupados por perder terreno frente a sus colegas europeos en la búsqueda de examinar los cielos con telescopios más grandes y mejores.

Pero cuál de los dos telescopios se construirá y el destino de los sueños y miles de millones de dólares en tiempo y tecnología invertidos hasta ahora, sigue siendo una pregunta abierta. Muchos astrónomos habían esperado que la fundación, el financiador tradicional de los observatorios nacionales, encontrara una forma de invertir en ambos proyectos.

Los dos proyectos son el Telescopio Gigante de Magallanes en Las Campanas, Chile, y el Telescopio de Treinta Metros, posiblemente destinado a Mauna Kea en la isla de Hawái, también conocida como la Gran Isla. Ambos serían más grandes y poderosos que cualquier telescopio actual en la Tierra o en el espacio. Se espera que cada uno cueste alrededor de $3 mil millones o más, y menos de la mitad del costo proyectado ha sido recaudado hasta ahora por las colaboraciones internacionales que los respaldan.

En un anuncio que circulaba entre los astrónomos, la junta dijo que financiar un telescopio en el rango de $1.6 mil millones consumiría la mayor parte del presupuesto típico de la N.S.F. para construcción.

“Además, las prioridades de la comunidad de astronomía y astrofísica deben considerarse en el contexto más amplio de los proyectos de alta prioridad y alto impacto para muchas disciplinas que la N.S.F. apoya”, dijo la junta en su comunicado de la semana pasada.

Hasta ahora, los astrónomos interesados en el resultado han tenido cuidado de señalar que el Congreso, así como la Casa Blanca y la fundación de ciencia, eventualmente tendrán su opinión.

“Esto es una maratón, no un sprint”, dijo Robert Kirshner, director del Observatorio Internacional del Telescopio de Treinta Metros y ex miembro del equipo del Telescopio Gigante de Magallanes. Añadió que esperaba que ambos telescopios pudieran avanzar.

Michael Turner, un cosmólogo emérito de la Universidad de Chicago y ex director asistente de física y astronomía para la N.S.F., calificó el reciente desarrollo como “excelentes noticias para la astronomía de Estados Unidos” y vio “un camino realista” para un telescopio extremadamente grande.

“Antes de que lo sepas, el telescopio nos deslumbrará con imágenes de exoplanetas y el universo temprano”, dijo. “¿Debería haber sucedido más rápido? Por supuesto, pero eso es historia. ¡A toda velocidad, ojos en el futuro!”

Wendy Freedman, una cosmóloga de la Universidad de Chicago que lideró el proyecto del Telescopio Gigante de Magallanes en su primera década, dijo en un correo electrónico: “Estoy muy complacida de que el N.S.B. haya decidido financiar un E.L.T. Creo que el peor resultado hubiera sido no financiar ningún E.L.T.; ¡eso hubiera sido una tragedia! Realísticamente (y desafortunadamente), no hay presupuesto para dos. Pero un E.L.T. es crítico para el futuro de la astronomía de Estados Unidos.”

Añadió, “así que estoy muy aliviada”.

Robert Shelton, presidente de la colaboración del Telescopio Gigante de Magallanes, dijo: “Respetamos la recomendación de la Junta Nacional de Ciencias a la Fundación Nacional de Ciencias y seguimos comprometidos a trabajar estrechamente con la N.S.F. y la comunidad astronómica para garantizar la realización exitosa” de un telescopio extremadamente grande, “que permitirá investigaciones y descubrimientos de vanguardia durante años”.

Pero Richard Ellis, un astrofísico de University College London que fue uno de los primeros líderes del proyecto del Telescopio de Treinta Metros, le dijo a Science, “Es una tragedia, dada la inversión realizada en ambos telescopios”.

El poder de un telescopio para ver objetos más profundos y tenues en el espacio está determinado en gran parte por el tamaño de su espejo primario. Los telescopios más grandes en la Tierra tienen entre ocho y diez metros de diámetro. El Gigante Magallanes agruparía siete espejos de ocho metros para hacer el equivalente a un telescopio de 25 metros; el séptimo y último espejo fue fundido el año pasado, y los trabajadores están listos para verter concreto en el sitio de Las Campanas.

El Telescopio de Treinta Metros estaría compuesto por 492 segmentos hexagonales, escalando el diseño de los gemelos telescopios Keck de 10 metros que están siendo operados en Mauna Kea por el Instituto de Tecnología de California y la Universidad de California. (El segmento número 100 se acaba de fundir en California, pero las protestas de los nativos hawaianos y otros críticos han impedido cualquier trabajo en el sitio del T.M.T. en Mauna Kea; el grupo del proyecto ha estado considerando un sitio alternativo en las Islas Canarias.) Es poco probable que ningún telescopio esté listo antes de la década de 2030.

Mientras avanza el esfuerzo liderado por estadounidenses, el Observatorio Europeo Austral está construyendo un telescopio extremadamente grande, llamado Extremely Large Telescope, en el Observatorio Paranal en Chile. Su espejo principal, compuesto por 798 segmentos hexagonales, será el más grande y poderoso de todos, de 39 metros de diámetro. También será el primero entre los competidores en completarse; los astrónomos europeos planean comenzar a usarlo en 2028. Si el esfuerzo tiene éxito, será la primera vez en un siglo que el telescopio más grande en funcionamiento en la Tierra no esté en suelo estadounidense.

Tanto los telescopios Gigante Magallanes como de Treinta Metros son colaboraciones multinacionales con sede a pocos kilómetros de distancia en Pasadena, California.

El apoyo de la N.S.F. ha sido un punto de controversia entre los dos grupos desde sus inicios hace 20 años.

En 2019, los dos grupos acordaron unir fuerzas para crear un programa estadounidense de E.L.T., bajo la jurisdicción del Laboratorio Nacional de Investigación Óptico-Infrarrojo en Tucson, Arizona, que permitiría a los astrónomos estadounidenses utilizar ambos telescopios. Astro 2020, un panel de expertos de las Academias Nacionales de Ciencias, respaldó la propuesta, calificándola como la máxima prioridad en astronomía terrestre para la década. El panel recomendó que la fundación de ciencia aporte $1.6 mil millones para comprar parte de la propiedad de uno o ambos telescopios.

Pero los costos de estos telescopios han seguido aumentando, y $1.6 mil millones no rinden tanto como solían hacerlo. Y las ruedas de la comunidad científica y el gobierno federal giran lentamente.

“Ese proceso lleva de tres a cinco años”, dijo Linnea Avallone, directora de instalaciones de investigación en la N.S.F. “Hemos estado comprometidos por poco más de un año. No creo que estemos rezagados; no creo que no estemos siendo agresivos.” Añadió que la fundación estaba siendo “muy buena administradora del dinero de los contribuyentes”.

¿Ve algún riesgo para Estados Unidos si no financia un Telescopio Extremadamente Grande propio?

“Esa es una buena pregunta, mejor respondida por los astrónomos”, dijo la Dra. Avallone.