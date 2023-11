Blinken dice que la Autoridad Palestina podría liderar Gaza después de la guerra.

Secretario de Estado Antony J. Blinken dijo el miércoles que Gaza debería reunirse con la Margen Occidental bajo la Autoridad Palestina una vez que termine la guerra, enviando una señal clara sobre lo que Estados Unidos ve como su resultado preferido en la lucha entre Israel y Hamás.

El mensaje, entregado durante una reunión de ministros de Relaciones Exteriores en Tokio, llegó cuando el presidente Biden siente una creciente presión para usar su influencia para promover objetivos sostenibles y a largo plazo en la región y minimizar las bajas civiles. Sin embargo, cada vez más, Estados Unidos e Israel muestran signos de que sus intereses están divergiendo.

Las declaraciones del Sr. Blinken el miércoles reflejan una profunda ansiedad por parte del Sr. Biden y sus colaboradores en la Casa Blanca a medida que el conflicto ingresa a su segundo mes. Lo que comenzó en los días posteriores al 7 de octubre como un apresurado respaldo a un aliado se ha convertido en un desafío diplomático mucho más complicado para el presidente a la hora de ayudar a definir una alternativa a la guerra interminable en Medio Oriente.

El Sr. Biden ejerce una influencia clave como líder mundial fuertemente aliado con Israel, y su administración ha buscado reunir a naciones árabes y otros detrás de una visión que va más allá de los combates y las profundas emociones que han dividido la región durante años.

El miércoles, el Sr. Blinken dijo que debe haber “elementos afirmativos para llegar a una paz sostenida”.

“Estos deben incluir las voces y aspiraciones del pueblo palestino en el centro de la gobernanza posterior a la crisis en Gaza,” dijo. “Debe incluir una gobernanza dirigida por palestinos y la unificación de Gaza con la Margen Occidental bajo la Autoridad Palestina.”

El Sr. Blinken no ofreció detalles sobre cómo se podría implementar tal acuerdo; no sería una solución a corto plazo mientras continúa la violencia. Pero restaurar la Autoridad Palestina, que administra partes de la Margen Occidental, al poder en Gaza no sería fácil, incluso si Israel lograra poner fin al gobierno de Hamás. Su líder, Mahmoud Abbas, es muy impopular. Muchos palestinos lo ven como corrupto y opinan que sus intentos de lograr la independencia a través de conversaciones de paz han fracasado.

“No lo tenemos todo resuelto en este momento,” dijo John F. Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, el miércoles en CNN. “Y no sé si sería razonable para nosotros pensar que podríamos, en este momento particular, un mes después del conflicto. Pero sabemos que tiene que ser algo diferente a lo que era bajo Hamás.”

En las horas y días inmediatamente posteriores a que Hamás invadiera Israel el 7 de octubre y matara a más de 1,400 personas, el Sr. Biden apoyó plenamente el derecho de Israel a responder, una posición que los funcionarios de la Casa Blanca aún repiten con frecuencia.

Pero a medida que la crisis humanitaria en Gaza se profundiza, el Sr. Biden ha tratado de equilibrar su apoyo a Israel con llamados para la protección de los no combatientes palestinos y “pausas humanitarias” en los combates.

Otra división potencial surgió esta semana, cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel sugirió que su país podría tener un papel de seguridad en Gaza “por un período indefinido” después de que termine la guerra. El Sr. Kirby respondió diciendo que cualquier re-ocupación de Gaza por fuerzas israelíes “no es lo correcto de hacer”.

En sus comentarios del miércoles, el Sr. Blinken no hizo referencia a la presencia de fuerzas israelíes restantes dentro de Gaza, hogar de alrededor de 2 millones de palestinos.

El Sr. Biden también ha sido presionado por algunos en el Partido Demócrata, que está profundamente dividido sobre el conflicto. El miércoles, la mayoría de la bancada demócrata del Senado firmó una carta pidiéndole al Sr. Biden que asegure que Israel tenga un plan viable para derrotar a Hamás y que utilice la asistencia militar de Estados Unidos de acuerdo con el derecho internacional.

Veteranos de la a menudo ardua diplomacia entre los líderes de Israel y Estados Unidos dijeron que la disposición del presidente y del secretario de Estado a ser críticos con Israel en público es una respuesta a esa insatisfacción con la campaña militar de Israel en Gaza.