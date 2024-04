Bienvenido a Venecia. Serían 5 euros, por favor.

Al llegar a la estación de tren de Santa Lucía en Venecia el jueves por la mañana, los pasajeros fueron informados a través de un anuncio por altavoz que podrían tener que pagar una tarifa de cinco euros para acceder al centro histórico de la ciudad. No pagar podría resultar en una multa que va desde “50 hasta 300 euros”, según la notificación.

Fuera de la estación, agentes de policía con equipo antidisturbios permanecían, mientras un grupo de asistentes con chalecos de seguridad coloridos detenían a los viajeros que llegaban para asegurarse de que tuvieran un código QR que indicara que se habían registrado para visitar el sitio web de la ciudad. Aquellos que no lo tenían eran dirigidos a un puesto donde podían hacerlo. Después de registrarse, los visitantes que se quedaban la noche eran enviados sin pagar, pero aquellos que planeaban quedarse solo por el día eran cobrados (aunque existían otras exenciones).

Fue una nueva bienvenida a Venecia, la primera ciudad en el mundo en cobrar a los visitantes diarios una tarifa de entrada nominal, una medida que los funcionarios de la ciudad esperan ayudará a contrarrestar el overturismo.

“Me enteré porque mi pareja me mandó un mensaje esta mañana para decirme que estaba ocurriendo”, dijo Lorraine Colcher, una administradora de hospital de Wirral, Inglaterra, haciendo fila en el puesto. “Pensé que estaba bromeando”.

Y no creía que la gente debería tener que pagar por el privilegio de ver una “hermosa ciudad que todos quieren visitar”, dijo.

No muy lejos de la estación, cientos de manifestantes hacían mucho ruido. Para ellos, cobrar una tarifa de entrada era un paso preocupante para llevar a Venecia más cerca de lo que muchos temen que la ciudad se convierta si las mareas no se revierten: un parque temático. Soplaron silbatos, repartieron boletos falsos que leían “Bienvenidos a Veniceland”. Algunos sostenían carteles que decían “Venecia no está en venta” y “Rechaza el boleto”, y cantaban “Queremos recuperar nuestra ciudad”.

“Un boleto no resuelve el overturismo”, dijo Renata Marzari, una maestra jubilada de Venecia que estaba entre los manifestantes.

Al igual que otros locales, reconoció que una afluencia de turistas, que el año pasado alcanzó casi los 20 millones, podría ser un desafío. A menudo, dijo, involucraba colisiones físicas, incluidos “accidentes de señalamiento, cuando te chocas con una mano que se levanta repentinamente, o accidentes fotográficos, cuando retroceden hacia ti mientras están mirando sus teléfonos”. Pero el boleto, que se aplica solo a visitantes diarios que llegan entre las 8:30 a.m. y las 4 p.m., era “ridículo”, dijo. Agregó, “Podrían ganar más dinero cobrando por cada colilla de cigarrillo que se arroja al suelo”.

Venecia es solo una de las docenas de ciudades, incluidas Ámsterdam, Atenas y Barcelona, que luchan con un exceso de turistas. Hablando frente a la estación de tren el jueves por la mañana, el alcalde de la ciudad, Luigi Brugnaro, dijo que había sido contactado por otros lugares interesados en la iniciativa, pero no quiso decir cuáles, “por razones de confidencialidad”.

Flotando sobre agua cruzada por canales, Venecia, que la tradición dice fue fundada en el 421, aunque esa fecha es discutida, es excepcionalmente frágil. El año pasado, expertos de la UNESCO, la agencia de cultura de las Naciones Unidas, recomendaron que fuera incluida en la lista de sus sitios del Patrimonio Mundial en peligro, mencionando al overturismo como una preocupación principal. Venecia se mantuvo fuera de la lista “en peligro” después de que se aprobara la tarifa de acceso, pero los funcionarios de la UNESCO dijeron en un comunicado que “aún se necesita progresar más”.

Los críticos de la tarifa dicen que hará poco para combatir los problemas reales de la ciudad, que han llevado a muchos a irse. La población residente en el centro de la ciudad ha disminuido a menos de 49,000 personas, desde casi 175,000 en 1951, según estadísticas municipales. Enumeran la falta de viviendas asequibles, debido a alquileres a corto plazo; la disminución de servicios como escuelas y transporte; y la intromisión de la industria turística en prácticamente todos los ámbitos de la vida.

Federica Toninelli, miembro de una asociación local que aboga por viviendas asequibles en Venecia, veía el boleto como “propaganda” y dijo que la ciudad debe poner “las necesidades de los residentes en el centro de las políticas”. Los funcionarios de la ciudad deben “tomar medidas contundentes que traigan a la ciudad de nuevo a un nivel de turismo más manejable”, dijo.

De lo contrario, “así es como muere una ciudad”, dijo Nicola Camatti, profesor de economía y experto en turismo en la Universidad Ca’ Foscari de Venecia.

Franca Caltarossa, quien alguna vez dirigió un programa extracurricular municipal que, según ella, perdió gran parte de su financiamiento bajo el actual alcalde, dijo que “el turismo ha distorsionado la ciudad”.

“Venecia es una ciudad viva, no un parque temático”, dijo.