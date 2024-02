Bielorrusia celebra elecciones, pero el resultado no es difícil de predecir.

Entre varias elecciones de alto impacto que se llevarán a cabo en todo el mundo este año, la nación de Europa del Este de Bielorrusia ofreció el domingo una alternativa a la imprevisibilidad de la democracia: una votación para el Parlamento sin un solo candidato crítico del líder despótico del país.Los partidos de oposición han sido todos prohibidos — pertenecer a uno es un delito — y los cuatro partidos aprobados que participan en las elecciones solo han competido para superarse mutuamente en sus demostraciones de lealtad inquebrantable al líder del país, el presidente Aleksandr G. Lukashenko, quien ha gobernado Bielorrusia con mano de hierro durante 30 años.Para el gobierno, la elección del domingo — la primera desde la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, vecina de Bielorrusia al sur — es importante como una oportunidad para mostrar a Moscú, su aliado, que ha sofocado toda oposición interna y sobrevivido a las tensiones económicas y otras impuestas por la guerra. Rusia, que en el pasado ha tenido dudas sobre la durabilidad y la confiabilidad del Sr. Lukashenko, lanzó su invasión en febrero de 2022 en parte desde territorio bielorruso.Svetlana Tikhanovskaya, una oponente exiliada del Sr. Lukashenko, dijo: “Estas supuestas elecciones no son más que un espectáculo circense. Ni siquiera es entretenido”.La elección bielorrusa es similar en formato y previsibilidad a una votación el mes que viene en Rusia destinada a ungir al Sr. Putin para un quinto mandato en el Kremlin.La Unión Europea, que durante años albergó la esperanza de que Bielorrusia, situada entre Rusia y Polonia, podría ser sacada de la órbita del Kremlin, ha desestimado todo el proceso como una farsa. El jefe de política exterior del bloque, Josep Borrell, denunció la semana pasada la “continua e insensata violación de los derechos humanos y el nivel sin precedentes de represión del Sr. Lukashenko de cara a las próximas elecciones. Los responsables serán llevados ante la justicia”.Con el resultado de la elección del domingo — un Parlamento plagado de partidarios del Sr. Lukashenko — como una conclusión predecible, la única incertidumbre es la participación, e incluso ese número muy probablemente será sospechoso, dada la fuerte influencia del Sr. Lukashenko sobre los medios de comunicación y el proceso electoral. La votación el mismo día para consejos locales dará un resultado igualmente predecible.Cuatro partidos leales al presidente están presentando candidatos en la elección: el Partido Comunista, el Partido Liberal Demócrata, Belaya Rus y el Partido Republicano de Trabajo y Justicia. El Sr. Lukashenko es nominalmente independiente, al igual que el Sr. Putin en Rusia.La Sra. Tikhanovskaya se postuló contra el Sr. Lukashenko en las elecciones presidenciales de 2020, reclamó la victoria y luego huyó a Lituania vecina al inicio de una violenta represión contra los opositores del presidente llevada a cabo con ayuda de Moscú. Instó a sus seguidores a boicotear la votación del domingo.Instando a los votantes a rechazar a los candidatos leales a Lukashenko en la papeleta, ofreció una alternativa, un candidato generado por inteligencia artificial llamado Yas, creado por la oposición. “Sinceramente, es más real que cualquier candidato que tenga el régimen para ofrecer”, dijo en las redes sociales, “¡Y la mejor parte? ¡No puede ser arrestado!”Para aumentar la participación, la Comisión Electoral Central de Bielorrusia permitió cuatro días de votación anticipada. Para cuando abrieron los colegios electorales el domingo por la mañana, la agencia de noticias estatal Belta informó que el 43,6 por ciento de los votantes registrados ya habían emitido sus votos — más de la mitad del 77 por ciento de participación en la última elección parlamentaria en 2019.Los bielorrusos que no voten corren el riesgo de perder sus trabajos en empresas e instituciones estatales o ser interrogados por los servicios de seguridad del estado, según activistas de oposición exiliados.Al mismo tiempo, se ha excluido a bielorrusos que residen en el extranjero y no pueden contar con que no arruinen sus boletas o escriban los nombres de candidatos alternativos. Una ley electoral aprobada el año pasado abolió los colegios electorales en el extranjero.Es la primera vez que Bielorrusia celebra unas elecciones nacionales desde que el Sr. Lukashenko reclamó una victoria aplastante e implausible, su sexta consecutiva, con el 80 por ciento de los votos contra la Sra. Tikhanovskaya y otros candidatos rivales en las cuestionadas elecciones presidenciales de 2020.A diferencia de esa elección, que permitió varios candidatos de oposición en la papeleta y fue seguida por enormes protestas callejeras por resultados falsificados, la votación del domingo solo ofrece una elección entre diferentes tonos de leales al régimen. Además, ha sido precedida por una ola de represión para evitar cualquier riesgo de manifestaciones. La fotografía de las boletas, que ayudó a proporcionar pruebas de una extensa fraudulencia en 2020, ha sido declarada ilegal.La única importancia de la votación, según el Instituto Internacional de Democracia y Asistencia Electoral, un grupo de defensa, es como otro marcador sombrío de que, después de cuatro años de arrestos y un constante estrechamiento de un espacio político ya muy restringido, “el régimen autoritario de Bielorrusia se ha transformado en un sistema totalitario”.“No pueden tener lugar elecciones libres y justas en este entorno de total represión”, añadió el instituto.Advertir a los “extremistas” — el término genérico del gobierno para los disidentes en uno de los Estados policiales más represivos del mundo — el Sr. Lukashenko ordenó esta semana a las agencias de cumplimiento de la ley, incluido el servicio de seguridad K.G.B. de Bielorrusia, un vestigio brutal y no reformado del pasado régimen soviético, organizar patrullas callejeras con armas ligeras para garantizar la seguridad.Hasta este fin de semana, según Viasna, un grupo de derechos humanos que monitorea detenciones, Bielorrusia tenía 1.419 presos políticos, en su mayoría personas encarceladas después de las elecciones de 2020. Incluyen a líderes de partidos de oposición disueltos y al copremio Nobel de la Paz de 2022, Ales Bialiatski. La tortura, tanto física como psicológica, según los monitores de derechos humanos, es común en un archipiélago de prisiones sombrías.Bielorrusia brindó apoyo logístico al ejército invasor de Rusia y permitió que su territorio fuera utilizado como base para un intento ruso fallido hacia Kiev, la capital ucraniana. Pero ha resistido la presión de Moscú para enviar sus propias tropas a la batalla en Ucrania, una de las pocas cosas que el Sr. Lukashenko ha hecho y que cuenta con amplio apoyo popular.Al igual que el Sr. Putin en Rusia, el Sr. Lukashenko ha utilizado la guerra en Ucrania para retratar a su país como una fortaleza sitiada amenazada por la OTAN y por traidores internos. Ha afirmado repetidamente, sin fundamento, que Polonia, un miembro de la OTAN que controlaba amplias extensiones de lo que ahora es Bielorrusia occidental antes de la Segunda Guerra Mundial, está acumulando tropas en preparación para un ataque para recuperar territorio perdido.Los polacos étnicos en el oeste de Bielorrusia han sido blanco de una represión generalizada, con Andrzej Poczobut, una figura prominente en la comunidad, recibiendo una sentencia de ocho años en prisión el año pasado por “incitación al odio” y “rehabilitación del nazismo”.El ministro de defensa bielorruso, Viktor Khrenin, afirmó en una entrevista con una estación televisiva controlada por el Kremlin esta semana que Ucrania había reunido más de 110.000 soldados en su frontera con Bielorrusia. No hay evidencia de eso. También amenazó con derribar “sin previo aviso” a las aeronaves de la OTAN que violen el espacio aéreo bielorruso.El ruido de sables está dirigido principalmente a una audiencia interna, que el Sr. Lukashenko necesita movilizar antes de una elección cuyo resultado no está en duda pero que podría resultar embarazoso si no vota suficiente gente. Esa posibilidad parece poco probable, dicen los expertos, dados los riesgos de quedarse en casa.Los observadores electorales occidentales han sido excluidos de Bielorrusia, una prohibición que Sergei Lebedev, jefe de una misión de observación enviada por la Comunidad de Estados Independientes, una organización en gran parte moribunda compuesta por Rusia y otras siete repúblicas postsoviéticas en su mayoría autoritarias, dijo que era “lógica y justificada” porque “no hay necesidad de venir aquí a buscar defectos ficticios y violaciones en la organización de las elecciones”.