Biden y Xi de China discutirán sobre competencia y limitar conflictos en una reunión la semana que viene

President Biden to Meet With Chinese President Xi at Pacific Rim Summit in San Francisco

By [Your Name], Journalist

WASHINGTON — El presidente Joe Biden se reunirá con el presidente chino Xi Jinping la próxima semana en una cumbre de naciones del Pacífico en el área de la bahía de San Francisco, anunció la Casa Blanca el viernes.

Biden se reunirá con Xi el próximo miércoles para “discutir temas en la relación bilateral entre los Estados Unidos y China, la importancia continua de mantener líneas de comunicación abiertas y una variedad de asuntos regionales y globales”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en un comunicado.

La reunión se produce aproximadamente un año después de que los dos líderes se reunieran en persona, durante la cumbre del G20 de las principales naciones ricas y en desarrollo en Bali, Indonesia.

“Basándose en su última reunión en noviembre de 2022 en Bali, Indonesia, los líderes también discutirán cómo Estados Unidos y China pueden seguir manejando la competencia de manera responsable y trabajar juntos donde nuestros intereses se alinean, particularmente en desafíos transnacionales que afectan a la comunidad internacional”, agregó Jean-Pierre, refiriéndose al nombre oficial de China, la República Popular China.

En el último año, un alto funcionario de la administración señaló que Biden ha “profundizado nuestras alianzas” en el extranjero, incluyendo con Australia y otros países asiáticos como Japón, Corea del Sur, India y Filipinas.

El funcionario dijo: “Ahora es precisamente el momento para la diplomacia de alto nivel. Nuestro enfoque es constante y consistente. No nos estamos alejando de nuestros intereses y valores”.

Otro alto funcionario de la administración dijo que desde la última vez que los líderes se reunieron en Bali, EE. UU. ha restaurado las interacciones diplomáticas con los homólogos chinos, destacando los viajes a Beijing realizados por los secretarios de Estado, Tesoro y Comercio.

“Los objetivos aquí realmente se centran en manejar la competencia, prevenir el riesgo negativo de conflicto y garantizar que los canales de comunicación estén abiertos”, dijo el funcionario.

EE. UU. y China también “han lanzado una serie de consultas a nivel de trabajo con la República Popular China en áreas discretas y cuidadosamente elegidas donde una discusión más profunda puede beneficiarnos y beneficiar los intereses globales, como el control de armas, los problemas marítimos y los problemas macroeconómicos y de deuda”, señaló el funcionario.

Al mismo tiempo, ha habido períodos de creciente tensión entre ambas naciones, especialmente después del derribo a principios de este año de un supuesto globo espía chino sobre territorio estadounidense y en medio de la guerra de Ucrania con Rusia.

Se espera que los líderes discutan una variedad de temas regionales y globales, incluida la invasión de Rusia a Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamas.

Al preguntar si la reunión se llevaría a cabo en la ciudad de San Francisco, los funcionarios se negaron a especificar la ubicación exacta, citando razones de seguridad operativa.

Mientras tanto, los republicanos en el Comité Selecto de la Cámara sobre China instan a Biden antes de su encuentro con Xi a modificar la política de EE. UU. hacia China y a “desafiar a Beijing” para que demuestre que quiere mejorar las relaciones con EE. UU.

Este artículo fue publicado originalmente en NBCNews.com