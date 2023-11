Biden y Xi buscarán estabilizar relaciones en reunión en California.

Los presidentes Biden y Xi Jinping de China planean reunirse en California el miércoles

Los equipos de Mr. Biden dicen que la reunión está destinada a estabilizar relaciones y abordar una serie de temas en los que los dos países muy competitivos están en desacuerdo.

La administración Biden, que anunció formalmente la reunión el viernes, dijo que los dos líderes tendrán una discusión muy coreografiada en la Cumbre de Cooperación Económica de Asia-Pacífico en San Francisco, conocida como APEC.

En una conferencia de prensa el jueves, dos asesores senior de Mr. Biden dijeron que la reunión estaba destinada a ser amplia y que Mr. Biden estaba preparado para abordar cuestiones que incluyen Taiwán, interferencia electoral, la guerra en Ucrania y la guerra entre Israel y Hamás.

Taiwán, una isla autónoma reclamada por China, celebrará elecciones a principios del próximo año, y los funcionarios dijeron que Mr. Biden buscará “claridad” de Mr. Xi, lo que significa que Estados Unidos espera que Beijing no interfiera y está preocupado de que pueda hacerlo. Se espera que Mr. Biden también advierta a Mr. Xi contra la interferencia en las elecciones estadounidenses.

Los asesores, que hablaron bajo condición de anonimato para adelantar la reunión, no proporcionaron detalles sobre su ubicación, citando preocupaciones de seguridad.

La reunión tendrá lugar casi un año después de que Mr. Biden y Mr. Xi se reunieran durante la Cumbre del Grupo de los 20 en Bali, Indonesia, otro evento diplomático rígidamente planeado que se produjo en medio de temores por la creciente agresión china hacia Taiwán y la fuerte competencia entre Washington y Pekín en avances militares y tecnológicos. Los dos no han hablado desde entonces, y el año transcurrido ha puesto severamente a prueba las relaciones.

Un globo espía chino que cruzó sobre Estados Unidos antes de que un avión de combate estadounidense lo derribara frente a la costa de Carolina del Sur desató una crisis diplomática en febrero. Y más recientemente, las tensiones se han intensificado por cuestiones como el espionaje chino y las restricciones estadounidenses a las exportaciones de tecnología a China.

Los asesores de Mr. Biden dicen que las tensiones persisten y serán abordadas, pero este año, los funcionarios chinos y estadounidenses también han enfatizado la importancia de fortalecer los lazos entre las dos mayores economías del mundo. La administración Biden ya ha enviado a varios altos funcionarios, incluidos el Secretario de Estado Antony J. Blinken, la Secretaria del Tesoro Janet L. Yellen y la Secretaria de Comercio Gina Raimondo, a China este año para dejar claro que si bien Estados Unidos quiere proteger la seguridad nacional, no busca romper los lazos económicos.

El jueves, el embajador chino en Estados Unidos, Xie Feng, dijo en comentarios en video a un foro en Hong Kong que China quería garantías de que “Estados Unidos no busca cambiar el sistema de China, no busca una nueva Guerra Fría, no apoya la independencia de Taiwán y no tiene intención de desvincularse de China”.

“Las relaciones sino-estadounidenses siguen enfrentando desafíos graves, y aún hay un largo camino por recorrer para estabilizar y mejorar las relaciones”, dijo el Sr. Xie en el evento, el Foro de Hong Kong sobre Relaciones Estados Unidos-China.

Los expertos advirtieron sobre esperar que la reunión entre Mr. Biden y Mr. Xi produzca avances en asuntos espinosos como la agresión militar de China en Taiwán, los límites de Estados Unidos a las ventas de semiconductores avanzados a China o las preocupaciones estadounidenses sobre el historial de derechos humanos de China.

“No habrá nada que cambie la dirección de la relación”, dijo Oriana Skylar Mastro, investigadora del Instituto Freeman Spogli de Estudios Internacionales de la Universidad de Stanford.

Fuera de la reunión con Mr. Biden, se espera que el Sr. Xi dedique gran parte de su tiempo en California a mostrar a los líderes de la industria estadounidense que su país está abierto a los negocios. Después de reunirse con Mr. Biden, se espera que el Sr. Xi hable con destacados ejecutivos empresariales estadounidenses en una cena de $2,000 por plato, parte de una “Cumbre de CEOs” que se celebrará al margen del evento principal.

Además de cuestiones comerciales y de competencia, se espera que Mr. Biden aborde la guerra en Gaza con Mr. Xi, dijeron los funcionarios el jueves. Beijing tiene una cálida relación comercial y diplomática con Irán, un país que ayuda a apoyar a Hamás y otros grupos militantes en Oriente Medio, y se espera que Mr. Biden le recuerde a Mr. Xi que Estados Unidos responderá a cualquier expansión de la guerra causada por Irán.

Mr. Biden también estará monitoreando los acontecimientos en Washington mientras navega la reunión con Mr. Xi y el compromiso en APEC, un grupo de 21 países que rodean el Océano Pacífico. Mientras Mr. Biden está en la costa oeste, el gobierno federal está a punto de acercarse a un cierre.

Hasta el momento, los republicanos de la Cámara han sido incapaces de unirse en propuestas para financiar el gobierno. Los funcionarios de la Casa Blanca han sugerido que el presidente podría acortar su viaje si el cierre parece probable el 17 de noviembre, pero el jueves, públicamente minimizaron esa idea.

Ante la posibilidad de que el tumulto en Washington afecte el viaje de Mr. Biden, John F. Kirby, un portavoz de la Casa Blanca, dijo a los reporteros: “Bueno, vaya, ni siquiera hemos cargado el equipaje en el avión”.

Ana Swanson y Peter Baker contribuyeron a este informe.