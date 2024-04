Biden insta a Egipto y Qatar a presionar a Hamas para aceptar acuerdo de rehenes y cese al fuego.

El presidente Biden envió mensajes a los líderes de Egipto y Qatar instándolos a aumentar la presión sobre Hamas para lograr un acuerdo con Israel que resultaría en un alto el fuego temporal en Gaza y la liberación de rehenes retenidos allí, dijo un funcionario de alto rango de la administración el viernes.

Los mensajes al presidente Abdel Fattah el-Sisi de Egipto y al jeque Tamim bin Hamad Al Thani, el emir de Qatar, llegaron mientras negociadores estadounidenses e israelíes se reúnen en El Cairo este fin de semana para la próxima ronda de conversaciones destinadas a desactivar la guerra que ha consumido Oriente Medio durante casi seis meses.

Los egipcios y qataríes han actuado como intermediarios entre Hamas e Israel, cuyos representantes no hablan directamente, pero las sesiones de negociación repetidas aún no han dado lugar a un acuerdo duradero. El Sr. Biden se comunicó con los dos líderes árabes para dejar claro que está presionando a ambas partes, no solo a Israel, para forjar un acuerdo. Durante una llamada el jueves, el Sr. Biden instó al primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel a hacer un esfuerzo concertado para lograr un acuerdo.

Los contornos de un posible acuerdo han estado claros durante meses, pero los detalles han resultado divisivos. Los términos incluirían un alto el fuego temporal, la liberación de rehenes secuestrados por Hamas durante el asalto del 7 de octubre a Israel y la liberación de palestinos detenidos en cárceles israelíes. Entre otros puntos de disputa, según funcionarios estadounidenses, se encuentran la proporción de prisioneros a rehenes, la secuencia de las liberaciones y el regreso de civiles palestinos al norte de Gaza.

Encabezando la delegación estadounidense este fin de semana estará William J. Burns, director de la CIA, y liderando a los israelíes estará David Barnea, jefe del Mossad, la agencia de espionaje del país. Junto con funcionarios egipcios y qataríes, se espera que se sienten el domingo para tratar de llegar a un consenso.