Biden afirma que Putin es responsable de la muerte de Navalny

‘Putin es responsable de la muerte de Navalny’, dice Biden

El presidente Biden culpó al presidente Vladimir Putin de Rusia por la supuesta muerte del líder opositor encarcelado Aleksei Navalny. Aunque reconoció que Estados Unidos no tenía un entendimiento completo de las circunstancias, Biden afirmó que “no se equivoquen” sobre la participación de Putin.

No se equivoquen. No se equivoquen. Putin es responsable de la muerte de Navalny. Putin es responsable. Lo que le ha sucedido a Navalny es una vez más una prueba de la brutalidad de Putin. Nadie debería ser engañado. Ni en Rusia, ni en casa, ni en cualquier parte del mundo. Putin no solo apunta a ciudadanos de otros países, como hemos visto en lo que está sucediendo en Ucrania en este momento, también comete terribles crímenes contra su propio pueblo. Y mientras la gente en toda Rusia y en todo el mundo llora a Navalny hoy, porque él era tantas cosas que Putin no era. Él era valiente. Era principista. Estaba dedicado a construir una Rusia donde existiera el estado de derecho y donde se aplicara a todos. Navalny creía en esa Rusia, en esa Rusia. Sabía que era una causa por la que valía la pena luchar, e incluso morir.

