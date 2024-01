Bethesda presenta el gameplay de su juego de Indiana Jones

El próximo juego de Indiana Jones de Bethesda finalmente recibió su revelación de jugabilidad durante el escaparate Xbox Developer_Direct de esta semana. Durante la transmisión, los espectadores pudieron disfrutar de un tráiler completo y una revelación de la jugabilidad como parte de una inmersión profunda del desarrollador. Hay poco más de 13 minutos de imágenes del estudio Machine Games de Bethesda, que se encarga del desarrollo del lanzamiento próximo.

Machine Games es el estudio de desarrollo detrás de los juegos remasterizados de Wolfenstein. El título completo del juego será Indiana Jones and the Great Circle, y la historia sigue a Indy mientras intenta descubrir el misterio del Gran Círculo, un círculo perfectamente alineado que conecta una serie de sitios culturalmente significativos en todo el mundo a lo largo de la historia. Mientras las imágenes de la jugabilidad mostradas en el tráiler de revelación muestran que juegas como Indy en primera persona, Machine Games confirma que también podrás jugar en tercera persona.

Esta decisión de desarrollar la jugabilidad en ambas vistas parece derivar de la idea de que se supone que eres Indiana Jones. Esta es la misma idea detrás de Halo y muchos otros juegos. Donde juegas en primera persona porque se supone que eres el personaje que estás interpretando. El director del juego, Jerk Gustafsson, afirma que no solo estás jugando como Indy, sino que eres Indiana Jones. “Verás a través de sus ojos y experimentarás un viaje que esperamos esté a la altura del orgulloso legado de Indiana Jones”, dice Gustafsson.

El tráiler de revelación de la jugabilidad y la inmersión profunda del desarrollador dan a los jugadores mucha información sobre el juego. Incluido cuándo tiene lugar el juego en la línea cronológica. Está ambientado entre las películas Raiders of the Lost Ark and The Last Crusade. Situándolo claramente en el medio de las aventuras de Indy. Los jugadores jugarán principalmente en primera persona “como Indy”, pero habrá momentos en los que se activará la tercera persona. Esto se limitará a escenas cortadas y recorridos por el entorno, donde la cámara retrocederá para que los jugadores vean la icónica silueta de Indy.

El juego también incluye lo que parece ser una buena cantidad de resolución de rompecabezas. Lo cual parece apropiado dada la temática y la participación de Indy en descubrir artefactos valiosos. Machines Games dice que se trata de una aventura global que llevará a Indy (y al jugador) a muchos lugares diferentes. Incluyendo el Himalaya y Egipto.

Como señala The Verge, este juego lleva varios años en desarrollo. Después de haber sido insinuado por primera vez en 2021. Aún no hay una fecha de lanzamiento oficial, pero está programado para ser lanzado a finales de 2024. También será exclusivo de Xbox y PC.

Los rompecabezas serán una parte fundamental del juego, ya que Machine Games dice que “el espíritu de descubrimiento es muy importante para Indiana Jones”. Sin embargo, no todos los rompecabezas serán obligatorios para la progresión del juego. Algunos de los rompecabezas se colocarán en el camino principal del jugador a través de la historia. También habrá muchos rompecabezas opcionales para los jugadores que deseen experimentarlos. Y si eso no es lo tuyo, puedes saltarte esos y seguir adelante.

Dicho esto, al menos algunos de estos rompecabezas opcionales probablemente ocultarán secretos y objetos útiles que podrían ayudarte en tu viaje. Así que podría valer la pena hacerlos. Puedes ver el tráiler de revelación de la jugabilidad arriba y la inmersión profunda completa del desarrollador a continuación.