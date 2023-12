Beeper Mini está actualmente inactivo, posiblemente cerrado por Apple (Actualización: parcialmente funcionando)

ACTUALIZACIÓN 12/9/23: Beeper ha proporcionado una actualización sobre las aplicaciones Beeper Cloud y Beeper Mini. Beeper Cloud está funcionando parcialmente, pero solo para iniciar sesión con Apple ID y no usando su número de teléfono. Beeper Mini todavía no funciona y la compañía ha tenido que cancelar todos los números de teléfono de iMessage registrados a través de su solución alternativa. Esto tuvo que hacerse para que los mensajes de los usuarios de iPhone a Android volvieran a enviarse a través de SMS en lugar de desaparecer en la nada. La compañía afirma que pronto habrá una solución para ambos.

Además, el período de prueba gratuito para la aplicación Beeper Mini se ampliará una semana adicional, la cual se reiniciará cuando se lance la solución.

La historia original continúa a continuación.

Beeper Mini, la aplicación de Android que prometía la funcionalidad de iMessage con un enfoque único en seguridad, dejó de funcionar repentinamente para muchos usuarios hoy. En menos de una semana después de su lanzamiento público, la integración aparentemente perfecta de la aplicación con el ecosistema de Apple parece ser efímera, planteando dudas sobre la viabilidad de llevar iMessage a Android de manera segura y sostenible. Muchos informes en Reddit y otras plataformas confirman que Beeper Mini actualmente no puede enviar ni recibir mensajes para muchos usuarios. Algunos también informan que el inicio de sesión con Apple ID actualmente no funciona si se reinstala la aplicación o se activa en un nuevo dispositivo. Intentar usar la aplicación para enviar mensajes devuelve un mensaje de error que dice “falló la búsqueda en el servidor; solicitud de búsqueda agotada”. El motivo del corte inicialmente no estaba claro. Sin embargo, en una declaración a TechCrunch, el CEO de Beeper, Eric Migicovsky, proporcionó más detalles y confirmó que existe la posibilidad de que Apple haya encontrado una forma de cortar la capacidad de la aplicación para funcionar a través de los métodos que había estado utilizando. Además, agregó:

Si es Apple, entonces creo que la mayor pregunta es: si a Apple realmente le importa la privacidad y seguridad de sus propios usuarios de iPhone, ¿por qué intentar matar un servicio que permite a los iPhones enviar chats encriptados a usuarios de Android? Con su anuncio de soporte RCS, está claro que Apple sabe que tiene un agujero enorme aquí. Beeper Mini está aquí hoy y funciona de maravilla. ¿Por qué obligar a los usuarios de iPhone a enviar SMS no encriptados cuando chatean con amigos en Android?

Desde su lanzamiento, el enfoque innovador de Beeper Mini se destacó de otras soluciones de iMessage en Android. A diferencia de sus competidores, que a menudo se basaban en servidores de terceros y prácticas de seguridad cuestionables, Beeper Mini reconvirtió directamente iMessage, lo que permitió a los usuarios iniciar sesión con su Apple ID y número de teléfono. Esto prometía una experiencia segura y nativa para los usuarios de Android.Sin embargo, la repentina interrupción de la aplicación ha generado dudas sobre su futuro. Cuando se le preguntó a TC qué significa la interrupción de hoy para el futuro de Beeper Mini, Migicovsky declaró “evaluaremos opciones”. Por ahora, el equipo de Beeper ha publicado una actualización tanto en Twitter/X como a través de una respuesta en Reddit afirmando que el problema está en su lado y que actualmente están trabajando en ello.

La interrupción de Beeper Mini destaca los desafíos inherentes en llevar iMessage a Android. El ecosistema cerrado y los protocolos patentados de Apple dificultan que los desarrolladores de terceros establezcan una conexión estable y segura. Con las vacaciones acercándose, los usuarios que dependen tanto de dispositivos Android como de iOS estarán observando de cerca para ver si Beeper Mini puede superar este obstáculo y restaurar su funcionalidad.