Beeper detiene la integración de iMessage después de informar sobre la prohibición de usuarios en Macs (in Spanish)

En su disputa en curso con Apple por el acceso a iMessages, Beeper, la aplicación de mensajería universal, parece haberse dado por vencida. En un anuncio reciente, la compañía reveló su decisión de deshabilitar nuevas conexiones iMessage en su aplicación principal, Beeper Cloud. Este movimiento marca efectivamente el cierre completo del servicio, al menos por ahora. Después de informes de usuarios, se descubrió que los usuarios de Beeper que estaban utilizando el método alternativo de conectar la aplicación “Cloud” o “Mini” a iMessage a través de sus computadoras Mac, de alguna manera estaban siendo prohibidos de usar iMessage por completo. A pesar de que esto solo afectaba a una minoría de usuarios de Beeper (alrededor de 30 de 3,500), las prohibiciones fueron suficientes para generar preocupaciones sobre el enfoque agresivo de Apple cuando se trata del acceso no autorizado de terceros a su servicio de mensajería. Según Beeper (vía Android Central), las prohibiciones comenzaron poco después de que la aplicación lanzara una actualización el mes pasado, que coincidió con la transición de la empresa de depender de sus propios servidores y en su lugar tener usuarios busquen autorización utilizando sus propias Mac. Esto funcionó por un tiempo, pero al parecer Apple finalmente se dio cuenta y reportadamente prohibió algunas de estas conexiones. Beeper contactó directamente a Apple, pero nunca recibió una respuesta o explicación para las prohibiciones. Sin embargo, después de recibir atención de los medios del New York Times, Apple aparentemente resolvió rápidamente el problema y levantó la prohibición a los usuarios afectados en un plazo de dos días. Esto fue documentado en detalle en una publicación de Twitter de la empresa. Apple afirmó que las prohibiciones se debieron a “spam”, pero Beeper y los usuarios afectados argumentan que no recibieron advertencias ni notaron ningún comportamiento sospechoso. Como resultado, Beeper ha decidido deshabilitar por completo las nuevas conexiones iMessage en su plataforma. Si bien la compañía no descarta por completo la posibilidad de reactivar la accesibilidad de iMessage a través de Beeper en el futuro, la situación actual efectivamente pone fin a ello. Beeper había anunciado previamente sus intenciones de reenfocar sus esfuerzos en mejorar sus aplicaciones de escritorio y móviles, así como agregar soporte para más servicios de mensajería en el futuro. Las aplicaciones de escritorio y móviles de Beeper (excepto Beeper Mini) siguen totalmente operativas, ofreciendo una solución conveniente para múltiples servicios de mensajería y actualmente admitiendo una impresionante variedad de 14 plataformas diferentes. Esto es lo que Beeper será a partir de ahora, una aplicación de mensajería universal, sin iMessage, por supuesto.

