Baseplate es una aplicación imprescindible para cualquier fan de LEGO

La aplicación se trata de actuar como un sistema de catálogo e inventario para los ladrillos que tienes y los ladrillos que esperas tener algún día.

Hay tres secciones principales de la aplicación. La primera, te permite navegar por todos los diferentes temas de LEGO producidos o buscar un conjunto específico. Puedes ver información como edad recomendada, nombre, número de piezas del conjunto y más. En la página del conjunto, incluso hay un enlace rápido a las instrucciones de construcción y el precio.

Con cada conjunto, también puedes catalogar cada uno como un conjunto construido o propiedad. ¡Incluso puedes crear una lista de deseos de conjuntos que esperas tener algún día!

Otra gran característica de la aplicación es la opción de Visión. Solo apunta tu cámara a una caja de LEGO. La aplicación detectará el conjunto a través de la ID o código de barras y mostrará toda la información.

Junto con el soporte para Accesos rápidos, la aplicación también ofrece widgets para la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo para mantener un seguimiento de tu obsesión con LEGO.

Baseplate está disponible para iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Apple Vision Pro. Es una descarga gratuita ahora en la App Store.

Necesitarás una suscripción para usar la aplicación. Hay tres opciones disponibles: $1.99 al mes, $12.99 al año, o un desbloqueo de por vida por $29.99. La opción de suscripción anual ofrece una prueba gratuita de siete días para probar la aplicación.

Aunque no era fanático de LEGO cuando crecía, realmente me he sumergido en el hobby en los últimos años disfrutando de la variedad de conjuntos diseñados específicamente para adultos. Baseplate hace un gran trabajo ayudándome a mantener un registro de lo que he construido y lo que está a continuación en mi lista.