Bajo las reglas de la guerra, la “proporcionalidad” en Gaza no se trata de igualar el marcador

El derecho internacional que rige la guerra es implacable. Da más importancia a la ventaja militar que al daño civil. No considera el número comparativo de muertos o heridos. Les pide a los comandantes en el campo que juzguen, a menudo muy rápidamente, la ventaja militar de un ataque, la naturaleza de la amenaza que enfrentan, cuáles son los medios que poseen para contrarrestarla y qué medidas factibles pueden tomar para reducir el daño esperado a los civiles y la infraestructura civil. Ese complicado cálculo, conocido como “proporcionalidad”, es profundamente defectuoso, dicen los abogados, ya que equilibra cosas esencialmente incompatibles. Y cada ataque debe ser juzgado por separado, para decidir si se encuentra dentro de los límites de un acto legal de guerra.

“El derecho de la guerra es frío”, dijo Emanuela-Chiara Gillard, miembro asociado de Chatham House, el centro de estudios de Londres, quien anteriormente trabajó como abogada para la Cruz Roja y las Naciones Unidas. Ella dijo que no aborda nuestras preocupaciones y la indignación moral en torno a la muerte de civiles.

Los muertos civiles son una cuestión política, no legal, según Daniel Reisner, ex jefe de la división de derecho internacional del ejército israelí. “Los números de muertos en ambos bandos son trágicos, pero si limitas la discusión a la legalidad, los números no son lo que mides”, dijo. Es por qué murieron y en qué circunstancias murieron, no cuántos murieron.

Internacionalmente, los gobiernos, las Naciones Unidas, y varios grupos de derechos humanos han pedido investigaciones sobre posibles crímenes de guerra e incluso han utilizado la palabra genocidio para describir lo que está sucediendo.

Hamas invadió Israel y mató a unas 1,200 personas. Ante esto, Israel respondió con contundencia. Pero las imágenes televisadas de devastación en Gaza y la gran asimetría en las muertes, especialmente de civiles, han provocado un gran revuelo en el mundo árabe y partes de Occidente.

En Israel, las críticas han comenzado a aparecer en medios y redes sociales y desde el otro lado se defiende que están actuando dentro de la ley de la guerra.

En guerra, la simetría y la proporcionalidad no tienen relación. La proporcionalidad es un componente clave para determinar la legalidad de un acto de guerra. No es simplemente una cuestión de equilibrar equitativamente la cantidad de muertes de cada lado de un conflicto.

Es un asunto determinar si, en el momento en que se tomó la decisión de lanzar cualquier ataque, la ventaja militar esperada supera el daño esperado a los civiles una vez se tomen medidas factibles para reducirlo.

Entonces, ¿cómo se toma la decisión? No hay consenso universal sobre cómo hacer tal comparación. Tampoco los hechos siempre están claros en la niebla de la guerra. Ha habido críticas y preguntas, por ejemplo, sobre los ataques israelíes cerca o en hospitales y escuelas. ¿Se utilizaron realmente los edificios con fines militares? ¿Se dieron las advertencias adecuadas antes de un ataque? ¿Ha hecho Israel lo suficiente para proteger a los civiles?

El número de civiles muertos, más que en cualquier conflicto anterior en Gaza, plantea preguntas.

De manera similar, hay preguntas en torno a ciertos ataques. Por ejemplo, los ataques durante dos días en el campo de refugiados de Jabaliya en el norte de Gaza el 31 de octubre y 1 de noviembre hundieron un gran número de edificios residenciales y mataron a 195 personas, según las autoridades sanitarias de Gaza.

Este conflicto está causando un daño reputacional. Las críticas que está recibiendo Israel están aumentando y los gobiernos aliados sienten la presión pública para poner fin a la matanza de forma rápida.

A pesar de la búsqueda de proporcionalidad en esta guerra, los oficiales israelíes se sienten frustrados, ya que consideran que están siendo sometidos a un nivel de escrutinio más alto que su contraparte, Hamas.

Hamas también está obligado a respetar las reglas de la guerra, dice Cordula Droege, la principal oficial legal del Comité Internacional de la Cruz Roja. “Cualquiera que sea la razón, si elige librar una guerra, todavía necesita respetar las mismas reglas exactas del derecho internacional humanitario como parte del conflicto, y no importa si actúa en defensa propia o se llama a sí mismo un movimiento de liberación”, dijo.

La guerra, caótica y mortal como es, cuenta con un conjunto de reglas codificadas. Los dos principios clave a tener en cuenta son “proporcionalidad” y “discriminación”.

Dos elementos determinan la proporcionalidad. El primero se refiere a la legalidad de la campaña general, que debe corresponder al tamaño de la amenaza. El segundo elemento juzga cada ataque de forma individual, ya sea un bombardeo preplanificado de un objetivo o una decisión rápida de un comandante durante un tiroteo. La “discriminación” es el otro principio clave de la ley de la guerra. ¿Un ejército ha intentado ser selectivo, atacando únicamente los objetivos militares y los combatientes mientras intenta mitigar el daño a los civiles?