1 Acción de pequeñas fichas superando a AMD, Intel y otros en un área crucial de IA.

Después de una serie de grandes adquisiciones por parte del gigante del diseño de chips Intel en 2015 y otra por parte de AMD en 2022, he escrito sobre cómo la pequeña empresa de diseño de chips Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) es la última empresa especializada en FPGA que queda en pie.

Las FPGA (matrices de puertas programables en campo) son un tipo de chip lógico. Tienen la capacidad de ser reprogramadas utilizando software para permitir a los ingenieros cambiar la función de la FPGA, incluso después de que el chip haya sido fabricado y puesto en uso. Esto hace que las FPGAs sean diferentes de los circuitos integrados específicos de la aplicación (ASICs), o incluso de muchas CPUs y GPUs, que están diseñadas y preprogramadas para comportarse de cierta manera.

Lattice puede ser pequeña, pero ha estado ganando silenciosamente una batalla por la cuota de mercado con sus dos competidores más grandes, Intel y AMD. A medida que la industria de semiconductores se prepara para un nuevo ciclo de crecimiento a partir de finales de 2024, impulsado por nuevas necesidades de inteligencia artificial (IA), Lattice podría estar en una posición excepcional para seguir ganando.

Los números financieros pintan un cuadro interesante

Cuando se excluyen los sistemas de IA de gran centro de datos que Nvidia está produciendo, gran parte de la industria de semiconductores todavía se encuentra en medio de una recesión cíclica. Aunque los indicios apuntan a que el nuevo mercado alcista impulsado por Nvidia y las grandes tecnológicas podría aliviarse durante la segunda mitad de 2024, Lattice acaba de publicar algunos resultados financieros decepcionantes para el primer trimestre de 2024.

Métrica

T1 2024

% de cambio (año tras año)

Ingresos

$141 millones

(24%)

Ganancias por acción (EPS) GAAP

$0.11

(73%)

Flujo de efectivo libre (FCF)

$26.1 millones

(28%)

Fuente de datos: Lattice Semiconductor.

Estos resultados efectivamente ponen fin a la racha de crecimiento de varios años de Lattice.

Gráfico de ingresos de LSCC (TTM)

Por feos que puedan parecer los resultados recientes, Lattice está mucho mejor que los segmentos comparables de FPGA en Intel y AMD. Para Intel, se trata principalmente de Altera, la gran empresa de FPGAs que adquirió en 2015, y cuyo nombre ha resucitado recientemente con planes de eventualmente escindirla de nuevo como una empresa cotizada en bolsa. Y para AMD, se trata del segmento de “Incrustado”, adquirido principalmente a través de la mega fusión con el líder del mercado de FPGAs Xilinx a principios de 2022.

Tanto los segmentos Altera de Intel como los Incrustados de AMD cayeron mucho más que los ingresos centrados en FPGAs de Lattice para comenzar 2024. Esto significa que Lattice está captando la cuota de mercado de chips FPGA a expensas de sus dos competidores más grandes.

Empresa

Ingresos Q1 2024

% de cambio anual

Intel Altera

$846 millones

(46%)

AMD Incrustado

$342 millones

(58%)

Fuente de datos: Intel y AMD.

Lattice es pequeña pero poderosa

Hay un valor tremendo en tener un enfoque singular como negocio, especialmente cuando ese enfoque singular se combina con disciplina financiera. Mientras Intel y AMD han luchado para mantener la rentabilidad durante la recesión de la industria de chips en el último año y medio (mucho más Intel que AMD), Lattice ha seguido siendo rentable en todos los aspectos.

Gráfico de flujo de efectivo libre de INTC

¿Cuál es el secreto de Lattice? Históricamente, se ha enfocado en FPGAs de bajo nivel y “pequeñas”, las cuales tienen menos celdas lógicas que se pueden reprogramar. Estas FPGAs pequeñas se utilizan en cosas como equipos industriales y sensores, aplicaciones críticas para la automatización de fábricas y para el control de muchas funciones de funcionalidad simples en los coches modernos.

Lattice también se ha estado adentrando en las FPGAs de tamaño medio con nuevos lanzamientos de productos en trimestres recientes. Estas FPGAs “más grandes” con más bloques lógicos se utilizan en funciones más complejas, como en algunas partes de centros de datos, equipos de redes de alta gama y telecomunicaciones, y funciones más avanzadas de autoconducción en coches.

En los últimos años, en busca de una mayor eficiencia financiera, tanto Intel como AMD han descontinuado algunas de sus líneas de productos de FPGAs pequeñas y de tamaño medio. Esto ha dejado la puerta abierta para que Lattice amplíe su base de clientes y venda una gama más amplia de chips FPGA a clientes existentes una vez que esta actual recesión de la industria termine.

Y no es solo Lattice quien se beneficia. En su última llamada de ganancias, Microchip también destacó la descontinuación de las FPGAs de tamaño medio de Intel y AMD, un área en la que Microchip ha estado causando sensación.

La conclusión para Lattice

Ahora, si bien puede tener sentido financiero para Intel y AMD intentar ajustar sus líneas de productos y ceder algo de cuota de mercado a Lattice, esto tiene un efecto conjuntamente positivo para Lattice. Menos competencia significa que Lattice podría vender más y aumentar sus márgenes de beneficio, también. Y, por supuesto, con todo tipo de aplicaciones de IA comenzando a proliferar en múltiples industrias, las FPGAs pequeñas y de tamaño medio de Lattice podrían ser más importantes que nunca.

La acción se negocia a un prémium de casi 60 veces las ganancias por acción esperadas para el año en curso. Sin embargo, tenga en cuenta que esto incluye la marcada caída en las ganancias en el primer trimestre y las ganancias esperadas en los próximos trimestres a medida que Lattice se recupera de la recesión de la industria de chips. Sigo siendo un accionista feliz con la mirada puesta en el potencial de esta pequeña empresa de aumentar las ventas y los márgenes de beneficio en los próximos años.

Nicholas Rossolillo y sus clientes tienen posiciones en Advanced Micro Devices, Lattice Semiconductor, Microchip Technology y Nvidia. Motley Fool tiene posiciones y recomienda Advanced Micro Devices y Nvidia. Motley Fool recomienda Intel y recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2025 por valor de $45 en Intel y llamadas cortas de mayo de 2024 por valor de $47 en Intel. Motley Fool tiene una política de divulgación.

1 Small Chip Stock Outperforming AMD, Intel, and Others in a Crucial Area of AI fue publicado originalmente por The Motley Fool