Ataque de misiles rusos en Kiev deja 8 heridos

Misiles rusos se adentraron en Kyiv temprano el jueves en lo que parecía ser el mayor asalto a la capital ucraniana en semanas, hiriendo al menos a ocho personas y dañando varios edificios residenciales e instalaciones industriales, según funcionarios locales.

Fuertes explosiones se pudieron escuchar en la capital desde alrededor de las 5 a.m. mientras los sistemas de defensa aérea ucranianos intentaban repeler el ataque. Las alertas de incursión aérea finalizaron a las 6:10 a.m.; la extensión de los daños no estaba clara. La Fuerza Aérea Ucraniana dijo que Rusia había lanzado una serie de armas, incluyendo misiles hipersónicos y balísticos.

Vitali Klitschko, el alcalde de Kyiv, dijo en la aplicación de mensajería Telegram que los escombros de misiles derribados por los sistemas de defensa aérea habían caído en diferentes partes de la ciudad, provocando incendios en al menos tres edificios residenciales y en estacionamientos. Añadió que los equipos de emergencia habían sido desplegados.

El asalto aéreo llegó en un momento difícil para el ejército de Ucrania, con las fuerzas rusas presionando con ataques terrestres en varios lugares a lo largo del frente de más de 600 millas.