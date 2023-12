Ataque de cohete a base vinculada al programa de misiles nucleares de Israel – Rocket Strike Hits Base Linked to Israeli Nuclear Missile Program.

Un cohete que probablemente fue lanzado por militantes de Hamas durante su ataque del 7 de octubre contra Israel, impactó en una base militar israelí en la que, según expertos, están basados muchos de los misiles de Israel capaces de portar armas nucleares, según un análisis visual de las secuelas del ataque realizado por The New York Times.

Mientras los misiles mismos no fueron impactados, el cohete, en la base de Sdot Micha en el centro de Israel, provocó un incendio que se acercó a las instalaciones de almacenamiento de misiles y otra munición sensible.

Israel nunca ha reconocido la existencia de su arsenal nuclear, a pesar de que delatores israelíes, funcionarios estadounidenses y analistas de imágenes satelitales todos coinciden en que el país posee al menos una pequeña cantidad de armas nucleares.

Hans Kristensen, director del Proyecto de Información Nuclear de la Federación de Científicos Estadounidenses, dijo a The Times que estima que en la base hay entre 25 y 50 lanzadores de misiles Jericho capaces de portar armas nucleares. Según expertos y documentos desclasificados del gobierno de EE. UU., los misiles Jericho de Israel están equipados para llevar ojivas nucleares.

Esas ojivas probablemente se mantienen en una ubicación separada lejos de la base y por lo tanto no estuvieron bajo amenaza durante el ataque, dijo Kristensen, quien ha estudiado la base.

El ataque previamente no informado en Sdot Micha es la primera instancia conocida de militantes palestinos golpeando un sitio sospechoso de contener armamento nuclear israelí. No está claro si sabían los detalles de lo que estaban apuntando, más allá de que la base simplemente era una instalación militar. Hamas, el grupo que disparó la mayoría de los cohetes el 7 de octubre, no respondió a las solicitudes de comentario.

Pero el ataque a una de las ubicaciones militares más sensibles de Israel demuestra que el alcance de los ataques del 7 de octubre puede haber sido aún mayor de lo que se sabía anteriormente, y que los cohetes pueden penetrar el espacio aéreo alrededor de las armas estratégicas altamente resguardadas de Israel.

El ataque en el área alrededor de Sdot Micha involucró una serie de cohetes a lo largo de varias horas, según datos de alarmas de advertencia. No está claro cuántos cohetes interceptó el sistema de defensa antimisiles Iron Dome de Israel, o cuántos lograron pasar y golpear la base además del encontrado por The Times. En algunos casos, alrededor del país el 7 de octubre, Iron Dome fue abrumado por la cantidad de fuego entrante o se quedó sin misiles interceptores.

Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel se negó a comentar sobre los hallazgos de The Times. Sin embargo, desde el 7 de octubre, parece que Israel ha reconocido y respondido a la amenaza de ataques con cohetes en Sdot Micha. Imágenes satelitales recientes muestran que se han construido nuevos terraplenes y barreras de tierra alrededor de las posiciones militares cerca del lugar de impacto del cohete, presumiblemente para defenderse contra esquirlas o restos de explosiones de futuros ataques.

The Times identificó por primera vez el fuego causado por el ataque a Sdot Micha utilizando imágenes satelitales públicas de la NASA para detectar incendios forestales. No ha habido ningún incendio, por cualquier causa, de magnitud similar en la base desde al menos 2004.

Más evidencia del ataque existe en imágenes satelitales disponibles públicamente, registros de alarmas de cohetes y publicaciones en redes sociales, que también revelaron esfuerzos por combatir el incendio forestal provocado por el cohete caído.

El cohete impactó dentro de los límites de la base, ubicada a 25 millas al noreste de Gaza y a 15 millas al oeste de Jerusalén, alrededor de las 10 a.m. Aterrizó en un pequeño barranco adyacente a una instalación de misiles Jericho, a un gran sistema de radar y a una batería de misiles de defensa aérea. La explosión rápidamente provocó un incendio en la espesa vegetación seca.

Aunque The Times no pudo confirmar si otros cohetes también impactaron en la base, las imágenes satelitales capturadas a las 10:30 a.m. muestran que el fuego cerca de los misiles Jericho fue el único en la base.

Más imágenes satelitales tomadas en las horas posteriores al ataque capturaron la rápida propagación del incendio y los esfuerzos de los bomberos israelíes para detener su crecimiento. Al menos dos aeronaves de extinción de incendios y rastros de retardante de fuego de color rojo brillante eran visibles cerca del fuego. Al día siguiente, una imagen satelital reveló que se habían abierto nuevos caminos y cortafuegos a través del bosque para contener las llamas, que parecían haberse extinguido.

Decker Eveleth, un investigador del Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury que analizó las imágenes, dijo que parecía que “se crearon caminos para que los vehículos de extinción de incendios se aseguraran de que el fuego no se acercara a los lanzadores.”

Según una base de datos de la Universidad de Maryland que rastrea los ataques a instalaciones nucleares, solo ha habido alrededor de cinco ataques conocidos en bases con armas nucleares en el mundo. Pero debido a la inherente secrecía de las armas nucleares, el número exacto puede que nunca sea de conocimiento público. Sin embargo, Gary Ackerman, uno de los investigadores que estableció la base de datos, dijo que el ataque del 7 de octubre fue único. “Esto no es algo que suceda todos los días”, dijo.

Hamas y otros grupos militantes palestinos suelen disparar cohetes en las ciudades y pueblos isarelíes relativamente cerca de Gaza. De hecho, dispararon miles de proyectiles en estas ubicaciones el 7 de octubre. En las ocasiones más raras en las que los grupos disparan cohetes a más largo alcance, suelen atacar ciudades israelíes más alejadas de Gaza como Tel Aviv y Rishon LeZion en lugar de las bases militares que almacenan armamento avanzado que, en algunos casos, están mucho más cerca de Gaza.

La base de Sdot Micha, existente desde 1962 y claramente visible en imágenes satelitales públicas, ocupa miles de acres de colinas onduladas. Si bien los cohetes disparados por militantes en la Franja de Gaza pueden ser inexactos, es poco probable que Sdot Micha haya sido impactada por accidente. Prácticamente no hay otros objetivos, además de instalaciones militares sensibles, dentro de dos millas del sitio de impacto del cohete. También hay pocos objetivos importantes, no militares, en la región en general debido a su escasa población.

Aunque el incendio quemó aproximadamente 40 acres en la base, las armas y el equipo permanecieron seguros. Las llamas se detuvieron a unas 1,000 pies de la instalación de misiles Jericho sospechada más cercana, pero se acercaron a unos 400 pies de un gran sistema de radar construido en una colina en la base, según un análisis de The Times de imágenes satelitales.

Kristensen observó que, incluso si el fuego hubiera llegado a los misiles, sus instalaciones de almacenamiento subterráneas y túneles fueron construidas para resistir el daño. Sin embargo, señaló los riesgos inherentes a un fuego de este tamaño que quemaba cerca de depósitos volátiles de combustible y municiones. “Todas clase de cosas pueden salir mal”, dijo.

Alexander Cardia y Scott Reinhard contribuyeron a la producción.