Ataque con drones rusos y actividad aérea desencadenaron alertas de incursiones aéreas en ocho óblasts ucranianos.

Un ataque de drones kamikaze rusos Shahed, así como la aviación táctica rusa, desencadenaron múltiples alertas de ataques aéreos en ocho óblastos del sudeste de Ucrania durante la noche, reportó la Fuerza Aérea el 24 de diciembre.

Las defensas aéreas fueron activadas en el Óblast de Khmelnytskyi, donde los drones enemigos se acercaron a Starokostiantyniv, informó el canal nacional Suspilne, citando al primer vicejefe de la administración militar regional, Serhiy Tyurin.

Cuatro drones rusos fueron derribados durante la noche en los distritos Dniprovsky, Kryvyi Rih y Synelnykiv del Óblast de Dnipropetrovsk, escribió en Telegram el jefe de la administración militar regional, Serhiy Lysak.

Además, los óblastos de Vinnytsia, Cherkasy, Mykolaiv, Kherson, Zaporizhzhya y Kirovohrad también activaron alertas de ataques aéreos como resultado de la actividad enemiga.

Three civilians were killed and another was injured during the overnight Russian shelling of down-town Kherson, regional governor Oleksandr Prokudin reported on Telegram on Dec. 24.

Rusia atacó la ciudad de Kropyvnytskyi el 23 de diciembre con misiles balísticos lanzados desde la Crimea ocupada, dijo el portavoz de la Fuerza Aérea, Yuriy Ihnat, en la televisión nacional. También se escucharon explosiones en el Óblast de Dnipropetrovsk, según informó el canal público Suspilne el mismo día.

