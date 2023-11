ASO y Localización: El dúo dinámico para expandir tu base de usuarios.

¿Alguna vez te has preguntado por qué Temu asegura mejores clasificaciones y puntajes de visibilidad en ciertas tiendas mientras que AliExpress domina otras? La clave radica en una palabra: localización.

El crecimiento y la localización son inseparables en el viaje de ASO, lo que permite a los desarrolladores ampliar sus horizontes no solo haciendo que sus aplicaciones estén disponibles en múltiples países, sino también mejorando su deseabilidad y descubribilidad. La conexión es innegable; si estás elaborando una estrategia de adquisición de usuarios móviles que incluirá múltiples países, la localización debe ser un elemento innegociable en tu lista de verificación.

Pero ¿por qué? A pesar de que el inglés es el idioma más hablado en el mundo, y una aplicación con todos sus metadatos en inglés podría tener calificaciones de cinco estrellas y reseñas brillantes, aún así puede no impresionar a los hablantes no nativos de inglés. Considera encontrarte con una aplicación fantástica en la tienda, solo para descubrir que su contenido no está en tu idioma. La barrera se hace evidente: entender los metadatos se convierte en un desafío. Por lo tanto, la importancia de la localización de aplicaciones móviles y la extensión más allá de la mera traducción para ofrecer una experiencia completa al usuario en el idioma de tu público objetivo es alta.

Los módulos de traducción innovadores hacen que la optimización de palabras clave sea más eficiente, proporcionando a los usuarios traducciones inmediatas. Sin embargo, la traducción sola no siempre es suficiente. Es esencial adaptar tu texto para alinearlo con la cultura específica que buscas. Incorporar tendencias y elementos culturales puede mejorar significativamente la experiencia del usuario: las personas aprecian encontrarse con aspectos de su cultura, lo que fomenta una sensación de familiaridad con tu aplicación, como modismos culturales, eventos e incluso elementos visuales.

En las tiendas de aplicaciones globales, alinear tu aplicación con las características locales no solo es beneficioso, es imprescindible para una estrategia exitosa de ASO. Comprender los comportamientos de búsqueda de cada público objetivo basados en su idioma y cultura es fundamental. Si bien la localización de aplicaciones móviles puede parecer compleja, el esfuerzo y el tiempo invertidos en una estrategia perfecta redundan en recompensas en forma de números de descargas aumentados y mejores clasificaciones en categorías.

En esta entrada del blog, discutiremos los aspectos esenciales de la localización de aplicaciones, desentrañando su importancia para una estrategia detallada de ASO y marketing de aplicaciones.

¿Por qué es importante la localización de la presencia en la tienda de aplicaciones?

La localización de la presencia en la tienda de aplicaciones móviles es fundamental para aumentar las descargas en diversas tiendas. Google y Apple priorizan las aplicaciones localizadas porque brindan mejores experiencias al usuario. Ambas tiendas otorgan una ventaja significativa en las clasificaciones, especialmente en países donde no se habla inglés. Es más probable que los usuarios elijan aplicaciones en su idioma nativo, incluso si son proficientes en inglés. La localización de la presencia en la tienda de aplicaciones no solo implica traducir metadatos, también requiere una transformación integral que consiste en ajustar creatividades, imágenes, videos e incluso unidades de medida para alinearse con la cultura del mercado objetivo. En última instancia, la localización es la clave para elevar las tasas de conversión, fomentar la participación de los usuarios y llevar tu negocio a alturas globales. Aquí tienes un ejemplo breve que ilustra cómo opera la localización, que exploraremos más en el próximo párrafo. Al examinar las actualizaciones de Temu en Suecia a través de la Línea de Tiempo de Actualizaciones de Aplicaciones, notamos que el 13 de agosto, Temu localizó su nombre de la aplicación, subtítulo, descripción y capturas de pantalla. Tras esta actualización, hubo un aumento notable en la puntuación de visibilidad de Temu en Suecia. A principios de agosto, estaba en 80.6 sobre 100, pero para noviembre, había subido a 86.32. Este es solo el punto de partida del ejemplo; agárrate fuerte, descubriremos mucho más sobre la localización.

Los efectos de la localización en el éxito regional de Temu y AliExpress

Veamos un ejemplo que muestra cómo la importancia de la localización se manifiesta a través de Temu y AliExpress. Ambas son aplicaciones de compras con audiencias casi idénticas, proporcionando un valor similar. En consecuencia, ambas aplicaciones supervisan de cerca las actividades de Optimización de la Tienda de Aplicaciones de la otra.

El mapa de comparación al principio muestra puntuaciones de visibilidad diferentes para estas aplicaciones en diversas regiones. Esto puede indicar el uso activo de ASO para la localización, facilitando el crecimiento de sus aplicaciones en diversas ubicaciones.

Un examen más detallado de las tácticas de localización de cada aplicación confirma aún más esta tendencia. La herramienta de Localización de MobileAction revela que en Rumania, Suecia y Grecia, Temu ha localizado sus subtítulos y descripciones, mientras que AliExpress conservó los suyos en el idioma original. Esta distinción ha dado resultados tangibles, con Temu logrando una mayor visibilidad y mejores clasificaciones en categorías que AliExpress en estas regiones.

Por otro lado, tomando una perspectiva contrastante, AliExpress localizó sus subtítulos y descripciones en Ucrania, con un impacto inmediato. AliExpress asegura una puntuación de visibilidad y clasificación de categoría significativamente más alta en este caso.

El mapa de visibilidad detallado a continuación proporciona una comparación integral.

Como se evidencia en los datos anteriores, la localización de aplicaciones es fundamental para mejorar la visibilidad en regiones específicas.

También confirma la hipótesis de que los clientes tienden a preferir productos con información disponible en su idioma nativo cuando se enfrentan a opciones similares. Esto subraya el papel crucial de la localización en influir en las decisiones del consumidor.

Localízate como un profesional con las características de localización y traducción de MobileAction

La herramienta de Localización de MobileAction ofrece una descripción general de los elementos de ASO localizados de una aplicación (título, subtítulo y descripción) y su rendimiento en países activos. Te permite descubrir estrategias efectivas de localización, identificar geografías potenciales para futuras localizaciones y obtener ideas sobre las estrategias globales de los competidores. Puedes analizar el contenido localizado, entender los países con mejores clasificaciones y mejorar la estrategia de localización de tu aplicación comparando los enfoques de diferentes aplicaciones para fortalecer tu posición en el mercado.

También puedes utilizar la herramienta de Traducción de Palabras Clave para apoyar tus esfuerzos de localización. Una parte de la localización proviene de traducir tus palabras clave de metadatos para los países objetivo. Al aprovechar el Traductor de Palabras Clave, puedes traducir sin esfuerzo tus palabras clave de metadatos (más de 20 palabras clave simultáneamente) en 22 idiomas: títulos, subtítulos y descripciones, para una audiencia internacional. También es posible rastrear el número de caracteres y las puntuaciones de búsqueda de cada palabra clave para optimizar tus metadatos de manera efectiva y adaptar rápidamente tu estrategia.

Inicia hoy tu viaje de localización, ya sea que estés buscando fortalecer tus estrategias, integrar la localización en tus esfuerzos de ASO para expandir tu base de usuarios o busques orientación integral. Da el primer paso programando una demostración con MobileAction, donde los expertos te ayudarán a explorar el camino hacia el éxito global de tu aplicación.