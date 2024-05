Arresto francés en Burdeos por presunto complot contra el relevo de la antorcha olímpica.

Un hombre ha sido detenido bajo sospecha de planear un ataque en el relevo de la antorcha olímpica en Burdeos, según el ministro del Interior francés Gérald Darmanin. No dio muchos detalles, pero elogió a la policía por garantizar la seguridad durante el relevo del jueves. Los fiscales dijeron que el sospechoso había escrito un mensaje perturbador que “podría corresponder a la glorificación del crimen”. También se refirió a una masacre anterior en los Estados Unidos, agregaron. La llama olímpica llegó a Marsella a principios de este mes, antes de los Juegos de París, que comienzan el 26 de julio. Los organizadores de París 2024 han hablado de una operación de seguridad sin precedentes, con una ceremonia de apertura que involucra a más de 10,000 atletas que son transportados a lo largo del río Sena. Se esperaba que la llama olímpica llegara a Burdeos a última hora de la tarde del jueves, después de un día de eventos que marcaban su paso por la zona circundante. La fiscal de Burdeos, Frédérique Porterie, dijo que se había iniciado una investigación en respuesta a un mensaje en línea que hacía referencia al asesinato de seis personas en sus últimos años de adolescencia y principios de veintitantos exactamente hace 10 años en Isla Vista, California. CNews dijo que una publicación en el perfil del sospechoso hacía referencia a Elliot Rodger, el asesino de Isla Vista, que sentía un profundo odio hacia las mujeres. Sus ataques inspiraron a personas en línea que se identificaban como “involuntariamente célibes” – o incels. El fiscal dijo que el sospechoso – identificado como Alex G – no tenía antecedentes penales, pero durante un registro en su casa se incautó una pistola de balines de goma junto con varios teléfonos móviles y una computadora. Según el tribunal de Burdeos, el sospechoso admitió “haber considerado un acto sin una ubicación específica” en mente, y no había hablado directamente sobre el relevo de la llama olímpica. También fue descrito como “psicológicamente muy frágil”. La llama olímpica está en el comienzo de una odisea de 12,000 km alrededor de Francia metropolitana y sus territorios de ultramar. Expertos en anti-drones se han unido a la policía para vigilar de cerca su viaje. La llama tenía previsto viajar hasta el territorio pacífico de Nueva Caledonia, pero los disturbios de los últimos 10 días han llevado a los organizadores a cancelar esa etapa del recorrido.