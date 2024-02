Arquitecto adopta enfoque indígena en diseños australianos.

El arquitecto Jefa Greenaway nunca olvidará la primera vez que escuchó la voz de su padre. Fue en 2017, mientras veía un documental sobre la lucha de los indígenas australianos por ser reconocidos en la Constitución del país.

“Fue conmovedor, surrealista”, recuerda el Sr. Greenaway. “En una palabra: emocional”.

En el documental, su padre, Bert Groves, un hombre indígena y activista de derechos civiles nacido en 1907, cuenta cómo le impidieron seguir estudiando por el tamaño de su cráneo, una víctima de la frenología, la seudociencia que persistió en Australia hasta bien entrado el siglo XX.

Ahora, Greenaway, de 53 años, apenas era un bebé cuando su padre murió, dejándolo al cuidado de su madre alemana. Sin embargo, los valores de su padre, como abogar por los derechos indígenas y valorar la educación, fueron inculcados en el joven muchacho.

Greenaway es hoy uno de los que estima que son menos de 20 arquitectos indígenas registrados en Australia. También es un destacado defensor de lo que se conoce como “diseño centrado en el país”, que aporta una perspectiva aborigen a los proyectos de construcción.

“Personas como Jefa son raras”, dijo Peter Salhani, un periodista de arquitectura australiano que ha admirado el trabajo de Greenaway en Melbourne durante varios años. Sus proyectos, señaló el Sr. Salhani, “incorporan sin duda la voz indígena, algo que necesitamos ahora más que nunca”.

Para muchos indígenas australianos, la tierra en la que nacieron o a la que pertenecen tiene una importancia espiritual. Cuando hablan de “Country”, no se refieren solo a la tierra física y a las vías fluviales, sino a un sistema de creencias en el que todo es animado y no hay división entre humanos, animales, edificios, plantas, rocas, agua y aire.

Uno de los objetivos del enfoque de diseño que abarca esta cosmovisión es revelar lo que se encontraba en un lugar antes de la colonización europea y hacerlo de una manera que priorice el medio ambiente.

Uno de los mejores ejemplos de un proyecto de Greenaway que refleja estos valores es un anfiteatro y una plaza que conecta la Universidad de Melbourne, donde el arquitecto estudió, con la calle Swanston, considerada como la columna vertebral de la ciudad. Sentado bajo un árbol de goma infantil, Greenaway señaló una labor de piedra caliza en el suelo del anfiteatro que serpenteaba alrededor de grupos de plantas nativas y al interior de los edificios.

“Esto representa un arroyo que una vez estuvo aquí”, dijo Greenaway. Durante milenios, fue una autopista acuática para anguilas migratorias, antes de que se canalizara en un desagüe de aguas pluviales. Hoy en día, ocasionalmente se encuentran anguilas desorientadas en los estanques de la universidad, perdidas mientras intentaban continuar su ruta migratoria.

Menos una estética y más un enfoque diferente para el proceso de construcción, el diseño centrado en el país comienza con un arquitecto indígena dirigiendo el proyecto y colaborando con la comunidad indígena local. Greenaway lo describió como “codiseño”.

El diseño centrado en el país también pone la sostenibilidad en primer plano, buscando devolver a la tierra, no tomar de ella. “Es como siempre lo hemos hecho”, dijo Greenaway, refiriéndose a las culturas indígenas.

Los indígenas australianos están mejor representados en gran parte del sector creativo, desde la música hasta las artes visuales, el teatro y la literatura, que en la arquitectura, según Greenaway, que continúa siendo “algo así como un último bastión”.

“Hay un sentimiento residual de que la arquitectura no es para nosotros porque ha sido cómplice de la colonización”, continuó. “Ahora que tenemos más voces contribuyendo a este espacio, en los próximos años, vamos a cambiar realmente la idea de lo que el diseño y la arquitectura pueden hacer por la comunidad”.

A una corta distancia en tranvía del anfiteatro se encuentra el primer proyecto donde Greenaway probó sus ideas de diseño: Ngarara Place, en el Royal Melbourne Institute of Technology.

Lo primero que se nota es su pequeña escala. Ngarara Place está compuesto por un jardín segmentado con plantas nativas, cada sección representando una de las seis o siete estaciones observadas por las Naciones Kulin, el pueblo aborigen que habitaba el área. También cuenta con una hoguera para ceremonias de humo, un anfiteatro de madera y una instalación de arte indígena contemporáneo.

Ngarara significa “reunión” en la lengua de los guardianes tradicionales de esta tierra, y el sitio se “activa”, dijo Greenaway, cuando se usa en ceremonias o incluso cuando los estudiantes están simplemente sentados.

“Me sorprende todavía que este pequeño lugar haya despertado interés en estos conceptos”, dijo Greenaway mientras observaba el sitio. “Cambió la conversación y tuvo este efecto en cadena”.

Antes de Ngarara Place, su empresa, Greenaway Architects, que fundó con su esposa, Catherine Drosinos, trabajaba casi exclusivamente en proyectos residenciales. Hoy, está involucrado en proyectos públicos más grandes, reflejando un creciente apetito por este diseño en Australia.

En el estado de Nueva Gales del Sur, los proyectos de infraestructura importantes deben incluir consideraciones de diseño indígena, y hay créditos obligatorios en diseño indígena para obtener un título de arquitectura en Australia.

“Hemos alcanzado un nivel de madurez cultural en el que ahora podemos tener estas conversaciones”, dijo Greenaway.

Cuando se le preguntó sobre el referéndum del año pasado que no logró dar voz a los indígenas australianos en el Parlamento en forma de un órgano asesor, Greenaway dijo que todavía hay motivos para el optimismo.

“Me siento alentado porque hay un fuerte deseo de comprometerse con la cultura indígena y encontrar caminos hacia la reconciliación”, dijo.

En el punto de encuentro central de Melbourne, Federation Square, se encuentra el Koorie Heritage Trust, un centro cultural que celebra el patrimonio de las Primeras Naciones del sureste de Australia. Greenaway completó recientemente el interior del edificio, distribuido en tres niveles. El diseño de iluminación suspendida hace referencia a la astronomía indígena, las columnas de hormigón cercanas evocan árboles con marcas, y la gráfica en las paredes simboliza una ceremonia de humo.

Muchos elementos de la colección cultural estaban guardados en cajones que invitaban a abrirlos, pero faltaban paneles informativos. Cuando parecía que faltaba algo, Greenaway sonrió.

“Estás llegando a ello desde la mentalidad occidental de lo que debería ser una colección cultural”, dijo. “Lo que hay aquí es una invitación a ser activo, no pasivo, a acercarse y comenzar una conversación” con los empleados del museo.

Cuando Greenaway era estudiante, fue la única persona indígena de su clase que estudiaba arquitectura en la Universidad de Melbourne. Hoy, estima que hay entre 70 y 80 estudiantes indígenas matriculados en programas de diseño y arquitectura en todo el país.

Muchos de estos estudiantes conocen a Greenaway como un mentor accesible.

Fundó una organización sin fines de lucro, Indigenous Architecture and Design Australia, para apoyar a los aborígenes que buscan carreras en diseño, y para ayudarles a navegar por una industria que aún se está adaptando al pensamiento de diseño indígena. También coescribió recientemente la Carta de Diseño Indígena Internacional, un plan global para trabajar con los conocimientos indígenas en la práctica comercial de diseño.

Su enfoque en narrativas ecológicas y ancestrales aborígenes lo convierte en un pionero cuyos proyectos son “inheremente políticos”, dijo Alison Page, mujer Dharawal y Yuin y coautora de “First Knowledges Design”, un libro que analiza la arquitectura indígena en la Australia contemporánea.

Su enfoque, dijo la Sra. Page, ha abierto el camino para que otros proyectos enfrenten el legado de injusticias derivadas de la historia de los encuentros indígenas y coloniales.

“Diseñando de esta manera, comienzas a revelar historias y narrativas”, dijo. “Algunas de ellas pueden ser difíciles de enfrentar, pero forman parte de la verdad de un lugar. Esa verdad no está muy lejos ahora”.

El siguiente proyecto de Greenaway Architects será el primero a nivel nacional: un colegio en la Universidad de Tecnología de Sídney diseñado específicamente para estudiantes de las Primeras Naciones.

Desde los escalones del monumento a los caídos en la guerra de Melbourne, el Shrine of Remembrance, las vistas sobre la ciudad son dramáticas. Mientras que el horizonte de esta perspectiva está dominado por rascacielos que se elevan sobre bulevares de la era victoriana, los proyectos de Greenaway se encuentran sutilmente a nivel del suelo.

El Sr. Greenaway dijo que su objetivo era crear lugares “codificados con un significado, pero nunca llamativos” y “incorporar un elemento en el tejido urbano de Melbourne que le dé agencia a los pueblos de las Primeras Naciones”.

Cuando se le preguntó sobre sus aspiraciones futuras, dijo: “Realmente espero que, a través de nuestra práctica, hayamos comenzado a marcar una nueva dirección en torno a la equidad en el diseño, para garantizar que la voz de aquellos que carecen de voz se normalice dentro de la práctica del diseño en Australia, pero también más allá. Esto apenas está comenzando, pero debemos mantener el impulso”.