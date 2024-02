¡Aquí están las 10 nuevas características que Telegram acaba de lanzar!

Telegram es una de las plataformas de mensajería más populares en Internet y compite con plataformas como Facebook Messenger y WhatsApp. ¿Qué tienen en común estas tres plataformas? Bueno, siempre están lanzando nuevas y útiles funciones para mantener toda la experiencia fresca. Eso es exactamente lo que hizo Telegram, ya que acaba de anunciar 10 nuevas funciones que se lanzarán en una gran actualización de enero. Las 10 nuevas funciones de Telegram que se lanzarán en Telegram incluyen nuevas adiciones y actualizaciones a las funciones existentes. Aquí tienes un resumen rápido de estas funciones y cómo te pueden ayudar. Como sucede con grandes actualizaciones de funciones como estas, no todas las adiciones están garantizadas para estar disponibles al mismo tiempo, y algunas de ellas pueden no estar disponibles en todas las regiones. Esto es algo a tener en cuenta. Telegram está lanzando 10 funciones, y algunas de ellas requieren una membresía premium. Guardar mensajes 2.0. Si quieres hacer un registro de algunos de los mensajes que envías a las personas, aquí es donde entran los mensajes guardados. Es un lugar para almacenar ciertos tipos de mensajes como recordatorios, notas y mensajes de otros chats. Es una gran función para tener, pero era bastante limitada antes de esta actualización. La compañía presentó Guardar mensajes 2.0. Nueva pestaña de mensajes guardados. Es un lugar donde puedes acceder a los mensajes que guardaste de diferentes chats. Ver mensajes guardados por chat. Esta es una característica útil para organizar y acceder fácilmente a tus mensajes guardados. Etiquetas para mensajes guardados. Esta función hace que la navegación de tus mensajes guardados sea mucho más fácil. Si tienes un montón de mensajes guardados y estás cansado de tener que buscarlos cada vez que necesitas encontrar uno en particular, esta función es para ti. Mensajes guardados en medios compartidos. En Telegram, hay un pool de medios unificados que contiene todo el contenido que compartes a través de tus mensajes. Sin embargo, la aplicación acaba de agregar una nueva pestaña llamada Guardados. Búsqueda mejorada. Este es un pequeño añadido para hacer que la búsqueda de tus mensajes sea más fácil. Mensajes de voz y video de una sola vez. Esto es para personas que quieren ser discretas. Pausar y reanudar la grabación. Todos odiamos tener que desechar por completo una grabación de voz solo porque nos equivocamos o perdimos el hilo de nuestros pensamientos. Tiempos de lectura en chats privados. Este es un tema que resultará útil para las personas que envían un mensaje urgente que necesita ser leído lo antes posible. Tiempos de última conexión y de lectura unidireccionales. Esta es una función para mantener tu estado en línea en secreto mientras aún puedes ver el estado en línea de otras personas. Me…