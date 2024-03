Apple ya no bloqueará aplicaciones web en los iPhones en la UE.

Apple acaba de dar marcha atrás en una decisión extremadamente rara sobre uno de sus primeros decisiones sobre su software de iPhone. La empresa hoy actualizó la documentación para desarrolladores para anunciar que no bloqueará aplicaciones web de pantalla de inicio, también conocidas como Progressive Web Apps (PWAs) en iPhones en la Unión Europea (UE) con iOS 17.4.

La decisión de hoy viene después de que el gigante con sede en Cupertino inicialmente bloqueara y redujera las funciones de PWAs en iOS 17.4 hasta el punto en que solo actuaban como accesos directos a sitios web. Apple citó riesgos de seguridad, así como la Ley de Mercados Digitales (DMA), que obligó a Apple a permitir motores de búsqueda alternativos en iPhones como parte de la decisión. Esto enfureció a los desarrolladores y Open Web Advocacy, que escribió una carta a Tim Cook y presionó para que se realizaran cambios. Incluso llegó hasta la Comisión Europea, que investigó el problema y se comunicó con los desarrolladores para obtener comentarios. En la documentación actualizada de hoy, Apple mencionó todos estos problemas, señalando:

“La necesidad de eliminar la capacidad se basó en los complejos problemas de seguridad y privacidad asociados con las aplicaciones web para admitir motores de búsqueda alternativos que requerirían construir una nueva arquitectura de integración que actualmente no existe en iOS. Hemos recibido solicitudes para continuar ofreciendo soporte para aplicaciones web de pantalla de inicio en iOS, por lo tanto, seguiremos ofreciendo la capacidad existente de aplicaciones web de pantalla de inicio en la UE. Este soporte significa que las aplicaciones web de pantalla de inicio siguen construyéndose directamente en WebKit y su arquitectura de seguridad y se alinean con el modelo de seguridad y privacidad de las aplicaciones nativas en iOS.”

El cambio debería entrar en vigencia a principios de marzo cuando se lance iOS 17.4 y tendrá un impacto de gran alcance. Si Apple no hubiera revertido esta decisión, los servicios de juegos en la nube, o cualquier cosa sin una aplicación nativa de iPhone y que se ejecute como una PWA, se habrían visto gravemente limitados en iPhones. Básicamente, las PWAs no habrían sentido tan nativas o no se habrían ejecutado a pantalla completa. Es importante tener en cuenta, sin embargo, que Apple sigue sosteniendo que solo un pequeño número de usuarios habrían sido afectados por el cambio, pero los desarrolladores detrás de aplicaciones como Spotify todavía están enojados y han escrito una carta a la Comisión Europea sobre la falta de cumplimiento de la DMA de Apple.

Aunque el iOS 17.4 RC fue lanzado a principios de esta semana, la decisión de hoy muestra que Apple tiene mucho trabajo por delante en la construcción de versiones localizadas de iOS. El cambio de hoy no se aplica a nadie fuera de la UE.