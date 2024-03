Apple Vision Pro incorpora Alto’s Odyssey y títulos adicionales a través de Apple Arcade.

Gracias a Apple Arcade, puedes usar el auricular Apple Vision Pro para jugar. Hay muchos títulos principales disponibles para este auricular de realidad mixta, que ya encontrarías en iOS o iPadOS. Y hoy, ese catálogo se hace más grande.

Anunciados ayer, hay tres nuevos títulos que se unen a la lista de los mejores juegos de Apple Arcade. Todos estarán disponibles para jugar a partir del 28 de marzo.

Los nuevos títulos de juegos incluyen “Alto’s Odyssey: The Lost City”, “Gibbon: Beyond the Trees” y “Spire Blast”. Para acceder a los títulos, necesitas ser un suscriptor activo de Apple Arcade. Es accesible a través de la App Store y es un paraíso para cientos de juegos no solo en el iPhone, iPad, Mac y Apple TV, sino ahora también en Vision Pro. La suscripción mensual te costará $6.99 al mes, pero también forma parte de algunos planes de Apple One.

Los nuevos títulos de Apple Arcade para Vision Pro

En primer lugar, tenemos “Alto’s Odyssey: The Lost City”, un juego de correr infinito que seguro te hará olvidar por completo el mundo real. Imagina elevarte por encima de dunas barridas por el viento y explorar lugares fantásticos, todo desde la comodidad de tu auricular Vision Pro. Es un favorito de los fans en iOS y iPadOS, y ahora está disponible en el dispositivo más inmersivo de Apple.

A continuación, nos deleitamos con “Gibbon: Beyond the Trees”, una aventura dibujada a mano tan hermosa como ambiental. Este es un juego que te tocará el corazón, con valores familiares, gibones balanceándose y que incluso se ha ganado el Premio al Diseño de Apple 2022. Por último, pero no menos importante, tenemos “Spire Blast”, un rompecabezas basado en la física que te hará derribar torres vibrantes como si fueras una especie de Godzilla virtual.

Con más juegos uniéndose al catálogo de Apple Arcade para Vision Pro, es bueno ver los continuos esfuerzos de Apple para el auricular. Esperamos ver más títulos disponibles a medida que los desarrolladores adapten sus juegos para visionOS.

