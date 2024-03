Apple TV Plus recibe 13 nominaciones al BAFTA por Slow Horses, Silo y otras producciones

Es esa época del año y las nominaciones para los Premios de Televisión BAFTA 2024 están aquí, con el servicio de streaming Apple TV Plus recogiendo una docena de nominaciones. ¿Cuántos ganará? Tendremos que esperar hasta que los premios se entreguen el domingo, 28 de abril.

Apple no es ajeno a las nominaciones de premios, ni tampoco a los triunfos, pero siempre es interesante ver qué shows, documentales y películas son reconocidos por aquellos dentro de la industria. En este caso, Apple TV Plus ha demostrado ser popular en varias categorías diferentes, incluyendo mejor serie de drama, mejor entretenimiento y mejor drama especial, mientras que algunas nominaciones individuales también se encuentran en las categorías de actor secundario, edición: ficción y maquillaje y diseño, entre otros.

Entre las nominaciones se encuentran grandes éxitos como Slow Horses de Gary Oldman y el popular programa Silo, mientras que The Enfield Poltergeist y Hannah Waddingham: Home for Christmas también reciben una mención.

¿Premios en camino?

En un comunicado de prensa anunciando la disponibilidad de las nominaciones, BAFTA señaló que “17 de los 44 nominados en las categorías de actuación han recibido su primera nominación a los Premios de Televisión BAFTA”.

Las nominaciones comprenden 47 categorías diferentes, “reconociendo actuaciones excepcionales, artesanía e historias emitidas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023”.

En cuanto a las nominaciones de Apple TV Plus, tenemos:

Slow Horses

Slow Horses logró recoger no menos de seis nominaciones que incluyen:

Serie de DramaActor de Reparto — Jack LowdenEdición: Ficción — Sam Williams (Episodio 1) y Zsófia Tálas (episodio 6)Diseño de Maquillaje y Peluquería — Lucy SibbickSonido: Ficción

Silo

Silo, un programa de televisión basado en el popular libro Wool, recibió cuatro nominaciones:

Diseño de Vestuario — Charlotte MorrisEfectos Visuales y Gráficos Especiales — Daniel Rauchwerger, Stefano Pepin, Richard Stanbury, Raphael Hamm, Ian FellowsDiseño de Producción — Gavin Bocquet, Amanda BernsteinMúsica Original: Ficción — ATLI ÖRVARSSON

The Enfield Poltergeist

Una serie documental que cuenta la historia de un poltergeist en un hogar de Londres, The Enfield Poltergeist obtuvo dos nominaciones:

Sonido: Documental — Nick Ryan, Ben Baird, Kirstie Howell, Jack Wensley, Jamie Mcphee, Alexej MungersdorffFactual Especializado

Hannah Waddingham: Home for Christmas

La estrella de Ted Lasso presentó el espectáculo navideño anual de Apple TV Plus y obtuvo una sola nominación en la categoría de Entretenimiento.

Al discutir las nominaciones, Sara Putt, Presidenta de BAFTA, rindió homenaje a quienes estuvieron involucrados.

“Momentos de televisión que se comentan, documentales valientes que amplían nuestra visión del mundo y dramas poderosos inspirados en la vida real: estos son solo algunos de los programas de televisión nominados al BAFTA para que las audiencias los vean”, dijo Putt. “Estoy encantada de ver a tantos nominados por primera vez, tanto talento nuevo y emergente y tantos proyectos debut reconocidos hoy. En un momento en el que los presupuestos son ajustados y correr riesgos creativos puede sentirse aún más riesgoso, esperamos que nuestros premios puedan desempeñar un papel positivo al reforzar el valor de fomentar el nuevo talento e ideas, así como al reflejar las persistentes inequidades de la industria, especialmente para las talentosas directoras que siguen siendo significativamente superadas en número por sus homólogos masculinos cuando se trata de presentaciones de premios.”

En cuanto a aquellos con más nominaciones, ocho fueron para The Crown mientras que siete fueron para el episodio Demon 79 de Black Mirror de Netflix. Slow Horses se unió en seis a los éxitos de HBO, The Last of Us y Succession, así como a The Long Shadow.

¿Quieres ver lo mejor que Apple TV Plus tiene para ofrecer?

