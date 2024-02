Apple tiene muchos planes para los medios espaciales a medida que Vision Pro llega a las estanterías, pero no parece que todo vaya según lo planeado. Apple tiene muchos planes para los medios espaciales a medida que Vision Pro llega a las estanterías, pero no parece que todo vaya según lo planeado.

Only hace pocos días, Apple lanzó su nuevo casco de realidad mixta, el Vision Pro. Mientras que otros fabricantes de cascos de realidad virtual o aumentada se han quedado con el término VR o AR para describir sus dispositivos, Apple, sin embargo, ha hecho su propio nombre para lo que presuntamente ve como la próxima era de la informática: la informática espacial. ¡Computación en el espacio! ¿O algo así…? Apple no quiere que Vision Pro sea un casco de juegos como sus competidores. En su lugar, Vision Pro está posicionado para reemplazar su PC, actuando hoy como compañero de trabajo de su costoso y potente MacBook Pro o Mac Studio, así como siendo un reproductor de medios muy tecnológico. Como sustituto del ordenador en un mundo donde las personas utilizan su ordenador principal como método para consumir diversos tipos de contenido, Vision Pro necesita ser bueno para ver películas, jugar y mucho más; y hacerlo de una manera que destaque del resto del espacio de la informática portátil. Ahora Jugando (Crédito de imagen: Future) Now Playing es una columna semanal de la audiófila residente de iMore Tammy Rogers, que analiza el estado del panorama de la transmisión de medios. Desde los exclusivos de Apple Music que acaparan titulares hasta las superproducciones de Apple TV+, Apple se está convirtiendo en una parte cada vez más reconocida del panorama de los medios, las artes y el entretenimiento. Now Playing te ayudará a entender el lugar de Apple en la industria. Apple espera que lo que distinga a Vision Pro sea todo lo espacial. Videos espaciales, audio espacial y fotografías espaciales están integrados en el último dispositivo innovador de Apple, aunque eso significa que Apple ha apostado todos sus huevos en una sola cesta. Si a nadie le interesa todo lo espacial, entonces Vision Pro, y en última instancia, Apple, tienen un problema. Para asegurarse de que las “cosas” espaciales se conviertan en las “próximas grandes cosas, punto”, Apple ha invertido una cantidad significativa de dinero para asegurarse de que exista contenido para el casco. Eso significa pistas de audio espacial que no cuestan tarifas adicionales a los usuarios de Apple Music, y películas en 3D en Apple TV+. Para poner en marcha las cosas, Apple ya ha comenzado a…